Blue Box: Teisco S-60F

Den kürzlich vorgestellten Moog Prodigy in punkto Minimalistik zu unterbieten ist gar nicht so einfach. Nun, um alle Recherchen zusammenzufassen und die Sache hiermit zu verkürzen sei gesagt: es geht! Da wäre zunächst – sehr naheliegend – der ultra-kompakte Moog Rogue zu nennen. Doch um die analoge Blumenwiese in ihrer bunten Pracht zu zeigen, bedarf es auch der Fokussierung auf andere Hersteller. ARP, Korg, Oberheim, Roland, Sequential, Teisco… Voilà! Der Teisco S-60F aus dem Jahr 1980 ist ein Kleinstsynth, der den Moog Prodigy um ein gutes Stück unterbietet, in punkto Äußeres und gleichsam in punkto Klangarchitektur…





Damit sei aber kein schnelles Urteil über den S-60F getroffen, denn “minimale Ausstattung = uninteressantes Instrument”, diese Rechnung wäre sehr bequem und zudem nicht korrekt. Ganz im Gegenteil: Wer sich – getrieben durch pure Langeweile beim Lesen dieser Zeilen oder aus reiner Neugierde in punkto Klangverhalten des Testkandidaten – die Soundfiles bereits zu Gemüte geführt hat, dem wird sicher das eine oder andere “Oha!” oder “HmWieBitte?” über die Lippen oder zumindest in den Sinn gekommen sein.





Der Teisco S-60F ist klein. Aber fein.

Unbekannter Winzling

Dass der S-60F nach wie vor eher einen Winterschlaf im Graubereich der “Ach, den gab’s ja auch”-Synthesizer führt, hat zumindest zwei Gründe. Erstens wurden nicht allzu viele dieser Teisco-Instrumente hergestellt bzw. verkauft und zweitens bedeutet der Name Teisco “weder Fisch noch Fleich” in den Ohren vieler Keyboarder.

Letzter Punkt ist heute wohl nach wie vor eine tragische Situation, denn während sich unter “Roland SH-Linie”, “Moog-Sound”, “Oberheim-Riff”, „Korg MS-Filter“ oder “Yamaha CS-Sweep” jeder Synth-Freak zumindest in irgendeiner Richtung etwas vorstellen kann, bleibt die Assoziation zu Teisco eine meist leere Gedankenwolke ohne Inhalt. Man kann eben Teisco Synthesizer schwer beschreiben. “Klingt ähnlich wie ein ARP oder Oberheim Synthesizer”. Nun ja, jeder Vergleich mit einem anderen Hersteller ist in sich schon nicht sehr zielführend. Es gilt also, dieses Manko zumindest ansatzweise zu beheben und der Teisco-Linie etwas mehr Profil zu verleihen…

1980…

erblickte der S-60F das Licht der Welt. Es ist ein kleiner, sehr kompakter Monophoner im typisch silbrigen Teisco-Look, der (wie auch Moogs Prodigy) bis 1984 gebaut wurde. Das Instrument verfügt über

1 VCO

1 VCF

1 HPF (manuell)

1 VCA

1 LFO

1 ADSR

Der VCO bietet ganz klassisch Sägezahn oder Pulswelle und lässt sich von 4 Fuß bis hinunter nach 64 Fuß bzw. in den LOW Bereich regeln. Der LOW Bereich ist insofern sehr nützlich, als der beigefügte TUNE Regler das „Durchfahren“ des gesamten Frequenzbereichs erlaubt (und nur in dieser Position!). Einfach gesagt ist mit LOW ein stufenloses (und „willkürliches“) Festsetzen der Tonhöhe von tatsächlichem Low Frequency bis hinauf in den vieloktavigen Audiobereich möglich – das gesamte Audiospektrum steht also mit nur einem Poti zur Verfügung. Das beim S-60F eingebaute stufenlose Wide-Frequency Feature ist übrigens in ähnlicher Form (bzw. Funktionsweise) auch beim Micro- bzw. Multimoog oder beim Crumar Spirit zu finden.