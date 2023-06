Boss SDE-3000 Dual Delay und SDE-3000 EVH, Gitarren-Effektpedale

Das legendäre Rack-Delay im Pedal-Format

Das Roland SDE-3000 Rack-Delay ist eine Legende. Entwickelt wurde dieses Meisterwerk von dem unheimlich sympathischen Yoshi Ikegami, dem heutigen Präsidenten von Boss und Roland, mit dem ich vor vielen, vielen Monden mal ein Interview führen durfte. Etwa 40 Jahre nach seiner Entstehung wurde dieses Klangmonster nun im Pedal-Format neu aufgelegt und wir Gitarristen haben die Chance, den legendären Sound zu genießen.

Während das Roland SDE-3000 im unhandlichen Rack-Format produziert wurde, sind seine jüngsten Nachfolger von Boss in einem kompakten Pedal untergebracht. Die Größe entspricht der des Boss DD-500. Und da Gutes ja am besten im Doppelpack kommt, gibt es einmal den direkten Nachbau in Form des Boss SDE-3000D Dual Delay und dann noch eine Version, die in Bezug auf Sound und Optik den Vorlieben von Eddie van Halen entsprechen soll.

Neben dem neuen, kompakten Format hat das Delay-Pedal aber auch ein paar weitere Neuerungen spendiert bekommen. Während die Rack-Version ein Monosignal verarbeitet hat, kann sich der Gitarrist – und noch mehr wohl alle aus der Synthesizer-Abteilung – nun über zwei Delays in einem Gehäuse freuen, die entweder parallel, seriell oder natürlich auch Stereo genutzt werden können. Per Phasenumschaltung können die beiden Delays angepasst werden, um ein richtig breites Stereofeld abzubilden.

Auch die Bedienoberfläche ist an das Original angefasst und so findet man hier anstelle der üblichen Potis kleine Taster. Diese Taster mögen für den einen oder anderen etwas ungewohnt sein, allerdings finde ich sie intuitiv und gerade in Verbindung mit gespeicherten Presets ist die Bedienung auf diese Art übersichtlicher, da sich Potis ja nicht pro Preset automatisch verstellen und die aktuellen Werte im Display angezeigt werden. Ein versehentliches Verstellen der Potis ist dementsprechend nicht möglich.

Apropos Presets: In 100 Presets lassen sich die Lieblingssounds abspeichern, Input und Output können geroutet werden und über die MIDI-Anschlüsse lässt sich das Pedal in das bestehende Setup integrieren und auch steuern. Im schicken Display werden die jeweiligen Werte und Settings dann übersichtlich angezeigt. Die Möglichkeiten der Modulation und der Klangformung wurden ebenfalls weiterentwickelt. Die maximale Delay-Zeit beträgt stolze 3000 ms.

Über Anschlüsse für Fußtaster können noch weitere Funktionen belegt und verändert werden. Und alleine die Tatsache, dass das neue Pedal dann auch Tap-Tempo hat, macht diese Variante viel interessanter als das Vintage-Original.

Das SDE-3000 EVH ist nicht nur schick im Eddie van Halen Style lackiert, es hat auch noch mehr Anschlüsse und Einstellmöglichkeiten. Mit einem eigenen Effekt-Loop samt Return-Impedanz- Wahlschalter und drei Outputs für ein perfektes Wet-Dry-Wet-Setup ist diese Variante nicht nur optisch schick. Damit kann auch Eddie selbst seine zwei Rack-Delays einmotten und auf die kompakte Pedal-Variante umsteigen. Als Bonbon kommt diese Pedalvariante mit acht Presets im Style von Eddie van Halen.

Das Boss SDE-3000D wird 524,- Euro und das SDE-3000EVH 624,- Euro kosten und ich wäre nicht der DelayDude, wenn ich nicht jetzt schon mega erfreut wäre, euch das Ding demnächst hier bei AMAZONA.de einmal vorstellen zu können.