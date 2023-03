Crazy Tube Circuits Motherload Distortion Effektpedal

ProCo Rat und EXH Big Muff in einem Pedal

Nicht weniger als der heilige Gral der verzerrten Sounds möchte der neue Motherload von Crazy Tube Circuits sein. Und wenn man an den heiligen Gral der Verzerrer denkt, kommen einem sofort der Electro Harmonix Big Muff und die ProCo Rat in den Sinn. In dem Motherload sind nun die Sounds dieser beliebtesten Fuzz- beziehungsweise Distortion-Schaltkreise in einem Pedal vereint. Bereits 2002 begann Christos Ntaifotis, der Gründer von Crazy Tube Circuits, mit dem Bau von Effektgeräten. Nachdem die Pedale der griechischen Effekt-Schmiede lange Zeit noch ein Geheimtipp unter Gitarristen waren, haben die Crazy Tube Circuits Pedale spätestens seit Pedalen wie dem Space Charged V2, dem Echotopia oder dem Stoned Hz gezeigt, dass unter griechischer Sonne nicht nur Weintrauben ganz wunderbar gedeihen, sondern auch durchaus die Ideen für großartige Pedale heranwachsen können.

Dementsprechend lässt auch der Motherload ahnen, dass es sich hier nicht einfach um den nächsten 0815 Verzerrer handelt. Das Pedal ist komplett analog aufgebaut und der Gitarrist von Welt kann via Toggle-Switch zwischen dem Schaltkreis des Electro Harmonix Big Muff und der ProCo Rat wählen. Im Big Muff- Modus gibt es zusätzlich Regler für Tone und Voice. Diese sind passend farblich zum angewählten Mode mit goldenen Bezeichnungen auf dem matt-grauen Pedalboard-freundlichen Gehäuse markiert. Der Voice Regler ermöglicht es, den Sound der verschiedenen Varianten des Big Muff einzustellen und bietet so eine breitere Klangpalette als zunächst gedacht.

Der Filter-Regler hingegen ist, wie auch der Rat Mode, weiß beschriftet und zeigt damit an, dass er zunächst nur in diesem Schaltkreis aktiv ist. Umgeben sind alle drei Potis von einem unscheinbaren kleinen weißen Rähmchen mit einem kleinen weißen Druckknopf. Die Betätigung eben dieses Knöpfchens soll den Motherload dann klanglich aber nochmal ein ganzes Stück spannender machen, indem er alle drei Potis der Klangregelung für beide Schaltkreise aktiviert. Dadurch ergeben sich laut Hersteller vollkommen neue klangliche Möglichkeiten.

Im Unterschied zu den bisherigen Pedalen von Crazy Tube Circuits wirkt das Design des Motherload eher düster, besticht aber ebenso wie seine Brüder und Schwestern durch ein in sich stimmiges optisches Erscheinungsbild.

Also, wir sind gespannt, zu welchen Songs die klanglichen Möglichkeiten des Crazy Tube Circuits Motherload inspirieren.