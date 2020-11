Das neue Sennheiser MD 445 Gesangsmikrofon

Maximale Präsenz, ganz ohne Rückkopplung

Die Bühne ist ein unglaublich lauter Ort, oft sind Instrumente akustisch so präsent, dass ihr Klang sich seinen Weg in die Gesangsmikrofone bahnt – für diese anspruchsvollen Bedingungen hat Sennheiser das neue MD 445 entwickelt, so der deutsche Hersteller Sennheiser in seiner Presseinformation. Das dynamische Großmembran-Bühnenmikrofon kombiniere einen direkten, frontalen Klang mit einer dichten Supernierencharakteristik. Diese biete maximale Isolation von anderen Schallquellen auf der Bühne und eine extrem hohe Rückkopplungsfestigkeit. Mit dem MD 445 können sich Sängerinnen und Sänger selbst auf den lautesten Bühnen mühelos durchsetzen.

In der Pressemitteilung heißt es weiter: „Das MD 445 ist das leistungsstärkste Mikrofon in unserem MD-Sortiment“, sagt Kai Lange, Senior Produktmanager bei Sennheiser. „Wenn sein Schwestermodell, das MD 435, die Schöne ist, dann ist das MD 445 mit Sicherheit das Biest. Es durchbricht mühelos laute Bühnengeräusche und schafft eine hörbar größere Nähe zum Gesang. Sein direkter, definierter Klang verleiht der Stimme eine völlig neue Fülle, Intensität und Durchsetzungskraft.“

Das Sennheiser MD 445 hat eine neu entwickelte Schwingspule aus leichtem Aluminium-Kupfer

Die Akustik des Sennheiser MD 445 sei auf moderne Bühnenkonzepte mit Zweitbühnen und Runways vor der PA zugeschnitten. Kernstück des Akustikdesigns sei eine neu entwickelte Schwingspule aus leichtem Aluminium-Kupfer. Ihr schnelles Einschwingverhalten sorge für einen sehr detaillierten, nuancierten und transparenten Klang, der durch satte Mitten und Bässe ergänzt werde. Der Klang sei akustisch nah und offen, unabhängig davon, wie laut die Umgebung ist.

Dank seiner Supernierencharakteristik hat das Sennheiser MD 445 eine enorme Rückkopplungsfestigkeit und unterdrückt seitliche Schallanteile. Das Mikrofon bietet einen Dynamikumfang von 146 dB(A) und es kann Schalldruckpegel von bis zu 163 dB/1 kHz verarbeiten.

Die hervorragende Akustik kombiniere Sennheiser mit einem Design, das für ein Leben auf Tour ausgelegt ist: Das Sennheiser MD 445 habe ein robustes Metallgehäuse und sei zum Schutz vor Körperschall mit einer stoßgedämpften Kapsel versehen. Eine Brummkompensationsspule schütze das Mikrofon vor elektromagnetischen Störungen.

Für den Einsatz mit drahtlosen Systemen von Sennheiser ist die Kapsel des MD 445 auch als Mikrofonkopf MM 445 erhältlich. Ausgestattet mit der Standard-Kapselschnittstelle von Sennheiser kann das MM 445 mit den Sennheiser Serien evolution wireless G4 und 2000 bis hin zu Digital 6000 und Digital 9000 verwendet werden.

Das Mikrofon MD 445 und der Mikrofonkopf MM 445 sind zum Preis von jeweils 499 (UVP) erhältlich.

Sennheiser MD 445: technische Daten

Wandlerprinzip: dynamisch

Frequenzbereich: 40 – 20.000 Hz

Richtcharakteristik: rückkopplungsfeste, Superniere – optimale Unterdrückung der seitlichen Schallanteile

Empfindlichkeit (bei 1 kHz): 1,6 mV/Pa; -55,9 dBV/Pa

Max. Schalldruckpegel (bei 1 kHz): 163 dB

Äquivalenter Lärmpegel: 18 dB(A)

Dynamischer Bereich: 145 dB(A)

Nennimpedanz (bei 1 kHz): 245 Ω

Min. Abschlussimpedanz:1 kΩ

Verbindung: XLR-3M

Abmessungen: ⌀ 47.5 mm x 174 mm

Gewicht: 329 g