Test: Rode NT1, Großmembran-Kondensatormikrofon

Low Budget Mikrofon-Klassiker

Das Rode NT1 ist seit den 90er-Jahren eines der populärsten Großmembran-Kondensatormikrofon im unteren Preissegment. Seine Markteinführung glich 1990 einer kleinen Revolution, denn erstmalig war ein Mikrofon dieser Art für jedermann erschwinglich. Seitdem prägt sein Sound sowohl die Aufnahmen von zahllosen Homerecording- als auch professionellen Studios, allein von dem NT1-A hat der australische Hersteller bisher über 800.000 Exemplare weltweit verkauft.

In der 30-jährigen Erfolgsgeschichte gab es vier verschiedene Modelle des NT1: Während für die ersten drei Versionen noch das Neumann U87 als grobes Vorbild diente, soll die 4. Generation den klanglichen Stil der legendären Mikrofone aus den 50er-Jahre nachempfinden.

Wer mehr Details über das NT1 bei Sprachaufnahmen erfahren möchte, sollte auch den Mikrofon-Vergleichstest von Stephan Merk lesen:

Test: Rode PodMic, Procaster, NT1, NT1-A, NT2-A, NT1000

Rode NT1 auf den ersten Blick

Bereits an dem Design des NT1 lässt sich die Familienzugehörigkeit erkennen, denn die zylindrische Korpusform ist fast identisch mit der seiner zwei Vorgänger, dem grauen Kunststoff-NT1 und dem silbernen NT1-A.

Etwas unglücklich ist die Namensgebung, da die erste, zweite und vierte Version des Mikrofons mit NT1 betitelt wurde, aber die – immer noch erhältliche – dritte Generation NT1-A heißt. Das führt bei Musikhäusern und Vertrieben nicht selten zu Verwechslungen, so auch im Vorfeld dieses Tests. Grundsätzlich empfiehlt es sich daher bei einer Bestellung oder dem Kauf vor Ort stets von „dem schwarzen NT1“ zu sprechen.

Dessen solides Gehäuse hat einen Durchmesser von 5 cm, besteht aus 6061-Aluminium und ist fest mit dem Mikrofonkorb verbunden, beide zusammen haben eine Gesamtlänge von 18,7 cm. Um Korrosionen vorzubeugen, werden diese zwei Teile zunächst vernickelt und anschließend mit einer schwarzen Keramikbeschichtung versehen.

Die 1 Zoll große, goldene Kapsel lässt sich gut durch das Netzgitter erkennen, sie hat eine Nierencharakteristik und reagiert somit hauptsächlich auf frontal eintreffenden Schall. Der für Rode typische goldene Punkt unterhalb des Mikrofonkorbs signalisiert unmissverständlich, wo die Vorderseite des Mikrofons liegt.

Für den Audioanschluss und die 48 Volt Stromversorgung ist eine obligatorische XLR-Buchse auf der Unterseite eingelassen. Angesichts des niedrigen Preises wurde auf eine Dämpfungs-Schaltung und ein Trittschallfilter verzichtet.

Das Zubehör

Das Rode NT1 ist derzeit nicht einzeln, sondern nur als Kit mit praktischem Zubehör erhältlich:

Die Rode SM 6 Spinne inklusive Pop-Schutz hat eine erstaunlich gute Qualität: Die Halterung besteht aus schwerem, massivem Metall, wiegt fast 0,7 kg und besitzt eine hochwertige, elastische Aufhängung mit Schraubverschluss. Auch die integrierte Halterung für den doppelwandigen Pop-Schutz wirkt gut durchdacht, denn sie ist höhenverstellbar und mit zwei Gelenken ausgestattet, so dass sich der Abstand zum Mikrofon im Bereich von ein paar Millimetern bis maximal 16 cm einstellen lässt.

Etwas unscheinbar, aber im Alltag sehr nützlich, ist die schwarze Schutzhaube, welche die Kapsel des NT1 vor Staub behütet, so kann das Mikrofon auch mal längere Zeit aufgebaut stehen bleiben. Eine normale Transporttasche wurde dem Zubehör leider nicht beigelegt, sie ist aber für rund 9,- Euro optional erhältlich (Rode ZP-1).

Zu guter Letzt befindet sich in dem Paket noch ein 6 m langes XLR-Kabel.

Technische Details

Das NT1 hat ein sehr niedriges Eigenrauschen von 4,5 dB (A), während der Grenzschalldruckpegel bei 132 dB (SPL) liegt, somit kann das Mikrofon auch hohe Lautstärken, zum Beispiel von einem Schlagzeug, verzerrungsfrei aufnehmen. Wie schon bei seinen Vorgängern wird als Impedanzwandler eine JFET-Schaltung verwendet und kein Übertrager genutzt. Die Ausgangsimpedanz beträgt 100 Ohm, wodurch sich dieses Großmembran-Kondensatormikrofon mit den meisten Vorverstärkern vertragen sollte.

Die HF6 Kapsel mit goldbedampfter Membran wurde von Rode speziell für das NT1 entwickelt, wobei das Frequenzverhalten und der Klangcharakter von verschiedenen 50er-Jahre Klassikern als Vorbild diente. Um Schwingungsübertragungen bereits intern abzufangen, kommt als Schallkopfaufhängung das Lyre-System von Rycote zum Einsatz. Der britische Hersteller beliefert seit 2013 Rode mit Bauteilen und Zubehör, wie zum Beispiel den Aufhängungen für die Kamera-Mikrofone.

Ein Blick auf die technischen Angaben zeigt deutlich die Vintage-Ambitionen der Entwickler: Das NT1 hat einen überaus linearen Frequenzgang mit einer ganz leichten Anhebung der oberen Frequenzen von 2 dB ab ungefähr 3 kHz. Im Bassbereich setzt ein Roll-off erst bei 30 Hz ein, in den Höhen schon ab 10 kHz, wodurch zwangsläufig das Topend einen recht behutsamen Charakter bekommen sollte.

Im Vergleich zu dem Vorgänger NT1-A, aber auch den Röhrenmikrofonen K2 und NTK, deren obere Mitten und Höhen häufig als etwas harsch kritisiert werden, ist der Frequenzgang des schwarzen NT1 deutlich entspannter und weist ein wesentlich geringeres Gefälle auf.

Stereo-Mikrofonierung

Da es von dem NT1-A aufeinander abgestimmte Paare gibt und von dem schwarzen NT1 nicht, stellte sich während des Tests die Frage, ob zwei der Mikrofone auch für Stereo-Anwendungen genutzt werden können. Leider gibt es zu diesem Thema immer noch keine offiziellen Informationen auf der Rode Homepage, allerdings bestätigte der Hersteller auf Anfrage, dass die Produktionsgenauigkeit in zwischen so präzise sei, dass sich zwei NT1s ohne Probleme als Stereo-Paar nutzen lassen. Bei Abweichungen wäre das sogar ein Garantiefall und die Mikrofone können reklamiert werden.

Praxis

Der Einsatzbereich des NT1 ist weit gefächert, es eignet sich nicht nur für Gesang und Sprache, sondern kann ebenso für akustische Instrumente, Gitarrenverstärker oder Ambient- und Raummikrofonierungen verwendet werden.

Dabei hat es stets einen sehr neutralen und ausgewogenen Klang, der in allen Frequenzbereichen mit einer klaren Definition und einem natürlichen Charakter trumpft.

Im Bassbereich erzeugt das NT1 eine sehr saubere Kontur, so dass zum Beispiel bei der Aufnahme einer Akustikgitarre die tiefen Frequenzen klar artikuliert, aber trotzdem warm und vollmundig wirken. Durch die lineare Aufzeichnung und das fehlende Trittschallfilter sollte stets ein Mindestabstand von 10 – 15 cm zur Schallquelle bestehen, um Nahbesprechungseffekten vorzubeugen – es sei denn, diese sind bewusst erwünscht.

In den unteren Mitten ist der Klang tendenziell etwas schlanker, aber trotzdem überraschend fein auflösend. Wenn einer Aufnahme in diesem Bereich etwas Wärme fehlt, lässt sich das mit einem Equalizer gut ausgleichen. Grundsätzlich verhält sich das NT1 recht umgänglich in der Nachbearbeitung, was auch die Klangbeispiele gleich noch zeigen werden.

Dass es sich bei dem NT1 durchaus um ein modernes Großmembran-Kondensatormikrofon handelt, offenbart sich vor allem auf Grund der sehr präsenten oberen Mitten, in denen sein schnelles Ansprechverhalten am deutlichsten auffällt, was nicht gerade dem typischen Klang eines Vintage-Mikrofons entspricht.

Grundsätzlich mag das NT1 gerne etwas mehr Abstand, insbesondere bei recht hellen Klangquellen. Wenn z. B. Schlagzeugbecken etwas zu grell wirken, können 10 bis 20 cm mehr Distanz das Klangverhalten der oberen Mittenfrequenzen deutlich beruhigen.

Stets sehr angenehm und unaufdringlich verhalten sich hingegen die Höhen, die durch den Roll-off überaus entspannt klingen und abermals bei Bedarf viel Platz für die Bearbeitung mit einem Equalizer bieten.

Auch wenn der behutsame Klang des NT1 schon an gewisse Vintage-Klassiker erinnert,

so ist es nicht allein der Frequenzgang, der die Qualität alter Rundfunkmikrofone auszeichnet, sondern die besondere Art und Weise der dynamischen Übertragung und des Ansprechverhaltens.

Ein schönes Beispiel für diesen Unterschied hatte Rode bereits bei der Markteinführung des NT1 veröffentlicht – den gewagten Vergleich mit einem alten Neumann U47:

Klangbeispiele

Da es bereits zahlreiche Videos bei YouTube gibt, die das NT1 in unterschiedlichsten Anwendungen demonstrieren, sollen die Klangbeispiele dieses Tests zeigen, wie sich das NT1 bei einer Gesangsaufnahme mit verschiedenen Preamps verhält und wie die Ergebnisse nach der Bearbeitung mit einem Equalizer klingen.

Für diesen Zweck wird mit der Sängerin Isis Zerlett eine Aufnahme erstellt. Sie steht gut 10 cm vor dem Popschutz, der wiederum einen Abstand von 8 cm zu dem Mikrofon hat.

Der Ausgang des NT1 führt zunächst in ein Phantomspeisegerät und dann in einen Splitter, der das Signal an die drei verschiedenen Vorverstärker verteilt.

Bei dem Ersten handelt es sich um einen Onboard-Preamp des RME Fireface 800 und bei dem Zweiten um einen Kanalvorverstärker des Studer 962 Mischpultes, der mit einem Transformator bestückt ist. Um schließlich noch die Vintage-Qualitäten des NT1 etwas tiefer auszuloten, kommt in dritter Position ein Röhrenvorverstärker aus den 50er-Jahren zum Einsatz – ein Maihak V41.

Alle drei Vorverstärker haben einen überaus linearen Frequenzgang, um die Unterschiede der Beispiele gut hören zu können, empfiehlt sich eine erhöhte Abhörlautstärke.

Die Klangbeispiele sind wieder wahlweise im WAVE-Format (44,1 kHz, 24 Bit) oder als MP3s (320 kBit/s) aufrufbar.

Anschließend werden alle drei Aufnahmen mit der gleichen Equalizer-Einstellung in Logic bearbeitet. Das folgende Bild zeigt das Setup des Channel EQs:

Aufnahme

Sängerin: Isis Zerlett

Mikrofon: Rode NT1

Phantompower: Palmer PAN 48

Splitter: Alphaton MPV-33

Preamps: RME Fireface 800, Studer 962, Maihak V41

Audiointerface: RME Fireface 800

DAW: Logic Pro

Die Klangbeispiele wurden außer mit der genannten EQ-Einstellung nicht weiter bearbeitet, lediglich die Lautstärken der Audiofiles sind aufeinander angepasst.