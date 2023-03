Feature: Die Geschichte der Fender Jaguar

Fenders ungeliebtes & wiederentdecktes Schätzchen

ANZEIGE

Die Jaguar ist eine Randerscheinung in der Gitarrenwelt, mag man meinen. Jahrzehntelang traf man die Form selten beim Bühnen-Setup einer Band an – und durchaus war die Frage hier und da berechtigt, was es mit diesem Modell auf sich hat, inwiefern es sich von einer Jazzmaster unterscheidet und warum überhaupt von der Jaguar gesprochen wird. Zugegeben, auf den ersten Blick sind sich die beiden Offset-Instrumente sehr ähnlich. Doch die beiden Gitarren sind so unterschiedlich wie Tele- und Stratocaster. Beim genaueren Hinsehen ergeben sich wichtige Unterschiede: Zum Beispiel die kürzere Mensur bei der Jaguar – 24″, in Abgrenzung zu den 25,5″ einer Jazzmaster. Diese kürzere Mensur der Jaguar und die zusätzlichen Bünde ermöglichten ein komfortableres Spiel. Darüber hinaus besitzt die Jaguar typischerweise drei Kippschalter, für Bridge, Neck & Bass-Roll-off. Daran knüpft sich der größte Unterschied – der Sound. Der flache, warme und saturierte Sound der Jazzmaster ist klar zu unterscheiden vom Singlecoil-lastigen, weitaus bissigeren Sound einer Jaguar. Die Jaguar ist heller, kratziger – und ein echter „Bad Boy“ unter den Fender Schönheiten – mit einer bewegten und einzigartigen Geschichte.

Fender führte die Jaguar-Gitarre 1962 als viertes und letztes Instrument der ursprünglichen Standardgitarrenreihe ein. Sie bildete das Schlusslicht nach der Telecaster (1951), der Stratocaster (1954) und der Jazzmaster (1958). Zunächst war die Jaguar so etwas wie Fenders High-End-Modell. Man wollte der Generation von Surf-Gitarristen Rechnung tragen. Doch wie es so kommt: Viele Gitarristen realisierten, dass sich der Erfolg der Beach Boys nicht ohne Weiteres wiederholen lässt, und bald schon drohte die Jaguar zu einem absoluten Mega-Flop zu werden. Es würde bis zu den 70er-Jahren dauern, bis die Jaguar wiederentdeckt würde – und das von unerwarteter Seite: Der Punk lernte die Jaguar kennen und lieben. Aber der Reihe nach.

Fender Jaguar – Facts and Features

Also, noch mal zur Auffrischung: Die Jaguar hatte 22 Bünde und eine deutlich kürzere 24 Zoll Mensur, einen spitzeren, helleren Klang und eine andere Pickup-Schaltung. Weitere Unterschiede sind der gekröpfte Korpus und der separate Steg mit der schwebenden Vibratoeinheit. Und auch ein „sexy“ Element der Jaguar: die schiere Menge an Chrom und Bedienelementen. Die Menge hat einen Grund: Die Jaguar hatte die aufwändigste Schaltung aller Fender-Instrumente. Obwohl es sich bei ihr und der Jazzmaster gleichermaßen um Gitarren mit zwei Schaltkreisen handelt, war der Lead-Schaltkreis der Jaguar komplexer, mit drei Schiebeschaltern auf einer Chromplatte. Die ersten beiden waren Ein/Aus-Schalter für jeden Tonabnehmer; der dritte schaltete einen Kondensator ein, der als Low-End-Filter diente und einen schneidenden Hochton erzeugte – der Bass-Roll-off. Der Rhythmus-Schaltkreis des Jaguar bestand aus einem einzigen Schiebeschalter, der einen basslastigeren, auf den Hals-Pickup beschränkten Sound lieferte. Ein weiteres Merkmal der Jaguar: Die hohe Ausgangsleistung der Coils, die mit Hilfe von gekerbten Krallen das Brummen reduzierten.

Fender Vintera 60s Jaguar OT Kundenbewertung: (14) 1.069,00 € bei

Historisch hat die Jaguar einen seltsamen Stand. Sie war eine Zeitlang Fenders ungeliebtes Baby und in vielerlei Hinsicht stand sie lange zwischen den Äras, war nirgendwo richtig beheimatet, nirgendwo wirklich verwurzelt oder einem Genre zuzuschreiben – zumindest am Anfang seiner Geschichte. Doch zahlreiche berühmte Spieler fanden letztendlich zur Jaguar, Legenden wie John Frusciante, Billy Corgan, Mark Gardener, PJ Harvey oder Brian Molko, um nur ein paar zu nennen. Von einem vergessenen Surf-Rock-Flop zum Lieblingsstück amerikanischer Rock-Avantgardisten – wie kam es dazu?

Die Chronologie der Fender Jaguar

Im Jahr ’62 waren die Telecaster und die Stratocaster also der Renner – jeder wollte eine haben. In der Zwischenzeit befand sich die Jazzmaster auf einer eigenen, seltsamen Reise – ursprünglich sollte sie Fenders Platzhirsch werden, doch bei den Jazzern an der Ostküste war sie ein Reinfall, während sie bei den Surf- und Instrumentalrockern an der Westküste Anfang der 60er-Jahre einen wahren Boom erlebte.

Fender war zu der Zeit vor allem damit beschäftigt, den Platzhirsch Gibson auszustechen, indem sie in den 50er-Jahren einige kultige E-Gitarrenmodelle auf den Markt brachten. Und als Fender ’62 sein neues Flaggschiffmodell auf den Markt brachte, hatte es ein Merkmal, das die Aufmerksamkeit der Gibson-Spieler auf sich zog: eine kürzere Mensur. Kluger Schachzug also.

Rückblickend mag das seltsam erscheinen, aber damals ging es Fender nur darum, eine schicke Gitarre mit allem Schnickschnack zu bauen. Sie hatten bereits mit vier einfachen, aber innovativen Instrumenten (zwei Gitarren und zwei Bässe) einen großen Erfolg gelandet, waren aber davon überzeugt, dass ein komplizierteres Gitarrendesign in den 60er-Jahren, der Zeit der großen technischen Fortschritte, der richtige Weg war. Genau das war die Jaguar: ein komplizierter Tausendsassa. Sie hatte einen glatten, gekröpften Korpus wie die Jazzmaster, aber mit einem schärferen Oberton. Die Jaguar war also die glänzendste Gitarre in Fenders Sortiment, mit mehr Chrom, als man vertragen konnte. Sie hatte drei Regler und einen verchromten Steg, Vibrato-Saitenhalter, Tremoloarm und Tonabnehmerringe, acht Regler, hohe, schmale Tonabnehmer mit hoher Ausgangsleistung, die heißer klangen und von gekerbten Metallringen umgeben waren, die das Brummen reduzierten und das Magnetfeld unter den Saiten konzentrierten.

ANZEIGE

Der Jaguar verfügte aber auch über eingebaute Saitendämpfungsmechanismen, aber die meisten Gitarristen bevorzugten manuelle Dämpfungstechniken. Fender bot auch vier verschiedene Halsbreiten für die Jaguar an, die mit A, B, C und D bezeichnet wurden, von der schmalsten zur breitesten. Hinzu kam auch ein neues Fender-Kopfplattenlogo, das von Robert Perine entworfen wurde. Es war dicker als das ursprüngliche Logo und wurde als „Transition“-Logo bekannt.

Die 70er und 80er für die Fender Jaguar

Die Jaguar verkaufte sich für eine Weile noch recht gut, aber 1975 wurde sie schließlich von Fender eingestellt. Und beinahe wäre das Modell in den Annalen der Geschichte verkommen. Doch der 1976 aufkommende Punkrock ließ die Jaguar wieder aufleben und machte sie zu einem begehrten Instrument für alle jungen Rebellen, die sich keine teureren Gitarren leisten konnten. Und währenddessen hatte Fender seine eigenen Probleme. Die Muttergesellschaft CBS zwang sie, an allen Ecken und Enden zu sparen und die Qualität ihrer Gitarren begann zu leiden. 1981 übernahm ein neuer Mann namens William Schultz das Unternehmen und machte sich daran, die Dinge zu ändern. Er nahm einige große Veränderungen vor, modernisierte die Fabriken und begann sogar, Fender-Gitarren in Japan zu bauen, um mit all den Nachahmungen konkurrenzfähig zu bleiben, die den Markt dort überschwemmten. Und die in Japan hergestellten Gitarren waren ein Hit. Schon bald wurden sogar neue Versionen der Jaguar und der Jazzmaster hergestellt. In den 80er- und 90er-Jahren begann eine ganz neue Generation von Gitarristen, die mit Punkrock aufgewachsen waren, ebenfalls Jaguars zu spielen. Einer der berühmtesten war Kurt Cobain, der die Jaguar während des kometenhaften Aufstiegs von Nirvana wieder cool machte – seine 65er Jaguar wurde vor allem auf der Lithium öfters verwendet.

Fender Vintera 60s Jaguar Mod SBL Kundenbewertung: (5) 1.169,00 € bei

Cobains Einsatz der Jaguar verhalf ihr zu noch größerer Popularität und er selbst spielte eine zentrale Rolle bei der Entwicklung eines Hybridinstruments, des Jag-Stang, das Fender 1995 – ein Jahr nach Cobains frühem Tod – auf den Markt brachte. Der in Japan gefertigte Jag-Stang, eine Kombination aus Jaguar und Mustang, blieb bis zum Ende des Jahrzehnts im Sortiment von Fender und wurde von uns zuletzt getestet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Inspiriert von Bush-Sänger Gavin Rossdale, der eine Jaguar mit zwei Humbucking-Tonabnehmern modifiziert hatte, schloss sich Squier Mitte der 1990er-Jahre der Jaguar-Familie an und kombinierte sie mit der Jazzmaster zur Jagmaster. Die Gitarre kam 1997 als Teil der in Japan gefertigten Vista-Serie auf den Markt und wurde bis zum folgenden Jahr angeboten. Kurt Cobains Vorliebe für die Jaguar in den frühen 1990er-Jahren unterstreicht auf dramatische Weise die Tatsache, dass sich die Jaguar in der modernen Ära als weitaus beliebter erwiesen hat, als sie es in den 1960er- und frühen 70er-Jahren jemals war. Die in jenem Jahr vorgestellte Jaguar 62 der American Vintage-Serie war das erste in den USA hergestellte Jaguar-Modell seit fast 25 Jahren und wurde als Rückkehr eines Klassikers gefeiert – the great jaguar came home.

Die Fender Jaguar – die 2000er

Anfang und Mitte der 2000er-Jahre gab es also eine Menge Aktivitäten rund um den Jaguar. Die Squier Jagmaster feierte im Mai 2000 ein Comeback, dieses Mal in China hergestellt und mit einer Standard-Fender-Mensurlänge von 25,5 Zoll. Die Fender Jagstang, die von Kurt Cobain inspiriert wurde, kehrte von 2003 bis 2005 zurück. Neben dem anhaltenden Erfolg der American Vintage ’62 Jaguar kamen von 2004 bis 2006 mehrere neue und aufregende Varianten der Jaguar auf den Markt. Dazu gehörten die in Japan hergestellte Antigua Jaguar, die Jaguar Baritone Custom, die Special Edition Jaguar HH und Jaguar Baritone Special HH sowie die Special Edition Jaguar Bass VI Custom. Die Jagmaster von Squier wurde 2004 grundlegend verändert, unter anderem durch die Rückkehr zur klassischen Jaguar-Mensurlänge von 24 Zoll.

Die in Mexiko gefertigten Modelle Jaguar Special und Jaguar Special HH aus der Fender Classic Player-Serie wurden 2009 eingeführt und die leistungsstarke Jaguar HH mit schwarzem Boden kam 2010 auf den Markt. Zur Feier des 50-jährigen Jubiläums der Gitarre brachte Fender 2011 die Modern Player Jaguar auf den Markt – ein preisgünstiges, abgespecktes Modell mit einzigartigen Merkmalen wie einem Mahagonikorpus ohne Schlagbrett, speziell entwickelten Singlecoil-Tonabnehmern, einem 3-Wege-Kippschalter, Reglern im Jazz-Bass-Stil und einer Adjusto-Matic-Brücke im Vintage-Stil.

Eines der bedeutendsten Ereignisse von Fender im Jahr 2011 war jedoch eine Hommage an die berühmte Figur, die eine wichtige Rolle bei der Wiederbelebung der Popularität des Jaguars gespielt hat. Zum 20. Jahrestag von Nirvanas großartigem Album Nevermind aus dem Jahr 1991 präsentierte Fender den Kurt Cobain Jaguar, eine sorgfältig gefertigte Replik des stark modifizierten 1965er Jaguars des verstorbenen Gitarristen in einer Links- und einer Rechtshänderversion (Cobain war Linkshänder). Die originalgetreue Reproduktion imitiert das abgenutzte Finish und die Hardware des Originalinstruments, zwei Aftermarket-Humbucking-Tonabnehmer, ungewöhnliche Elektronik und Schaltkreise (einschließlich drei statt der üblichen zwei Knöpfe), ein „Spaghetti“-Logo im Stil der 1950er-Jahre, eine verchromte Adjusto-Matic-Brücke und vieles mehr. Fender gab sogar ein Gedenkbuch in Auftrag, das die Gitarre in limitierter Auflage begleitet.

60 Jahre Fender Jaguar

Der Jaguar wurde 2022 60 Jahre alt und feierte damit 60 Jahre einen oft ungesehenen, unerwarteten und in der Gitarrengeschichte völlig einzigartigen Erfolg. Anfang des Jahres wurden deshalb zwei neue Modelle veröffentlicht: der Johnny Marr Jaguar und der Blacktop Jaguar 90. Der Johnny Marr Jaguar verfügt über einige einzigartige Designelemente des berühmten britischen Gitarristen, während der Blacktop Jaguar 90 speziell entwickelte Singlecoil-Tonabnehmer und 3-Wege-Kippschalter.

467987

Fender Vintera 60s Jaguar 3-SB Kundenbewertung: (6) 1.049,00 € bei

Die Jaguar hatte es also nicht leicht. Es war schwer, sich neben Telecaster, Stratocaster, Precision Bass und Jazz Bass zu etablieren, aber sie hat einen unerwarteten Weg eingeschlagen, der sie zum Erfolg geführt hat. Tatsache ist: So läuft das eben manchmal. Bestimmte Leute, für die das Instrument nicht gedacht war, entdeckten sie wieder und verorteten sie in einem neuen Genre, wo sie aufblühte. Subversiv, besonders und, wenn man es historisch genau nimmt: eine der vier ursprünglichen Standardgitarren von Fender.