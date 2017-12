Dem geneigten Leser dürfte Fender wohl als einer der weltweit berühmtesten und erfolgreichsten Musikinstrumentenhersteller bekannt sein. Mit Produktionsstätten in den USA, Mexiko, Japan und China und einem sehr breiten Modellspektrum, vor allem im Bereich Gitarre, Bass und Verstärker zu unterschiedlichsten Preisen, ist Fender heutzutage ein gigantisches Unternehmen der Superlative.

Doch was steckt eigentlich alles hinter der Fender Musical Instruments Corporation? Neben den berühmten Produkten wie der ikonischen Strato- und Telecaster oder auch dem Precision- und Jazzbass gibt es einiges mehr zu wissen und zu entdecken. Wer sich etwas ausgiebiger mit dem Unternehmen beschäftigt, wird schnell feststellen, dass Fender in der Musikbranche beinahe überall irgendwie dabei ist. In unserer Geschichte von Fender begeben wir uns auf eine Reise durch die Welt der Geschichte, der Musik und dem Unternehmen Fender und seinem gleichnamigen Begründer Leo Fender.

Die Geschichte von Fender – Gr ü ndung und frühe Jahre

Anfang bis Mitte der 40er Jahre, zu Zeiten großer industrieller Neuerungen und Verbesserungen erkannte Clarence Leonidas Fender – heutzutage bekannt als Leo Fender -, dass die bis dato verwendeten Hollowbody-Gitarren den modernen Ansprüchen der sich immer rasanter verändernden Musiktechnologie nicht länger gerecht werden. Höhere Lautstärken riefen unerwünschte Rückkopplungen hervor, sodass ein größeres Publikum nicht angemessen beschallt werden konnten. Um seine Pläne zur Konstruktionsverbesserung in die Tat umsetzen zu können, gründete Leo Fender sein Unternehmen im Jahr 1946, nachdem er jahrelang in seinem kleinem Geschäft alle erdenklichen technischen Geräte reparierte. Er ahnte vermutlich noch nichts davon, was für eine unglaubliche Erfolgsgeschichte vor ihm liegen würde!

Die Allerersten – Fender Telecaster und Fender Precision Bass

Die erste Solidbodygitarre, die auch in Massenherstellung produziert werden konnte, sollte die Lösung des Feedbackproblems sein und wurde 1951 als Telecaster vorgestellt. Bei Markteinführung betrug der Preis für eine Tele ca. 200,- US-Dollar, heute wären das ungefähr 2000,- Euro bei Berücksichtigung der Inflation. Der massive Korpus entwickelt starke Eigenresonanzen und zwei Singlecoils lieferten den saftigen und peitschigen Sound, den wir bis heute kennen, schätzen und lieben!

Im selben Jahr folgte auch der berühmte Fender Precision Bass, der im Gegensatz zu Kontrabässen mit Bünden versehen wurde und über einen Amp verstärkt werden konnte. Somit entstand für kleine Bands das erste Mal die Möglichkeit, vor einer größeren Menschenmenge zu spielen und dabei tatsächlich auch gehört zu werden. Das war dann wohl auch ungefähr die Zeit, in der das große Big Band Sterben einsetzte und kleine Combos mit drei bis vier Mitgliedern langsam die Vorherrschaft erlangten.