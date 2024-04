DSM & Humboldt Simplifier X - The amp-less solution

Ist das etwa schon wieder solch eine eierlegende Wollmilchsau, oder haben wir es hier eher mit einem speziellen Spezialisten für Spezialsounds zu tun? Das Konzept des DSM & Humboldt Simplifier X ist auf jeden Fall äußerst interessant, professionell und allemal einen Blick wert.

DSM & Humboldt Simplifier X – Pedalboard Amp Simulator

Eigentlich ist der DSM & Humboldt Simplifier X mehr als ein Amp Simulator. Er ist genau genommen ein Pre- und Poweramp Simulator mit CabSim und Reverb. Und all das auf recht kleinem Raum. Mit einer Größe von 128 × 95 × 45 mm und einem Gewicht von einer knappen halben Packung Mehl dürfte er auf einem Pedalboard schon noch irgendwie Platz finden.

Ein paar Facts zum Gerät: Es handelt sich beim Simplifier X um einen zweikanaligen Zero-Watt Verstärker, d. h. es muss kein Lastwiderstand angeschlossen werden, sondern das Kistchen kann direkt und problemlos ins Pedalboard integriert werden. Amp A nennt sich Hot-Rod und ist zuständig für satte Rocksounds und High Gain Leads, Amp B dagegen agiert deutlich sanfter und wildert in den Jagdgebieten von bluesigen Crunch und fetten Cleansounds, die sich den MK2 zum Vorbild genommen haben.

Wichtig zu erwähnen ist, dass der Simplifier X komplett analog aufgebaut ist, wenn man vom Reverb absieht. Das ist insofern wichtig, als die Konkurrenz hier gern mal digital vorgeht und somit der Simplifier natürlich einen klaren Vorteil in Hinblick auf Ansprache und Latenz hat. Jeder Kanal bietet drei unterschiedliche Vorstufen und jeweils noch mal drei Gain-Modi. Der digitale Hall kann jeweils ebenfalls in drei unterschiedlichen Modi hinzugemischt werden.

Damit das umfangreiche Konzept aufgeht, ist eine Vielzahl an Regler und Schalterchen verbaut, die es unter anderem ermöglichen, die beiden Verstärkerkanäle parallel, in Serie oder getrennt voneinander zu nutzen. Die Anschlussmöglichkeiten lassen flexibles Routing zu, egal ob man ein Signal ohne CabSim abgreifen oder ein getrenntes Signal auf die PA legen möchte, hier so ziemlich alles möglich. Und all das ohne zusätzliche Y-Kabel benutzen zu müssen.

Klar ist solch ein Gerätekonzept nicht ganz billig, 499 € muss man hier auf den Tisch legen. Aber wenn man sich überlegt, was die gleiche Auswahl an Amps kosten würde, kann man schon mal etwas genauer hinschauen. Lieferbar ist der Simplifier X in etwa vier Wochen.

