Feature: Real Amps vs. Simulation Amps

Finger weg von Amp Sims!

Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal gehört habe, dass sich ein Nachwuchsgitarrist als Erstes einen richtigen analogen Amp, womöglich noch Vollröhre, gekauft hat. Klar, man hat von irgendwelchen alten Männern gehört, dass die „besser“ sein sollen, aber hey, auf meinem Apple Rechner läuft GarageBand und da sind die Amps alle drin. Und die sind auch nicht so schwer. Und die sind auch nicht so laut. Und die sind vor allem nicht so teuer. Und vor allem sind sie eins, ein minderwertiger, ärmlich klingender Versuch, mit den Ruf von Legenden, den Leuten einen vom Pferd zu erzählen. Ihr glaubt mir nicht? Also dann, hier sind 9 Gründe, warum man als ernsthafter Musiker von Sims die Finger lassen sollte.

Bevor ich es vergesse, ich rede nicht vom Kemper Sampler (auch als Profiler bezeichnet), es geht heute ausschließlich um Speaker- oder Amp-Simulationen, die heute bei jeder DAW mitgeliefert werden, respektive man für wenige Euros erwerben kann. Eins noch vorneweg an alle Kritiker, wenn ihr mit eurem Sound total zufrieden seid oder ihr mit dem Sound jede Menge Umsatz generiert, go for it. Ich habe selbst Kollegen, die mit VST-Plug-ins große Festival-Shows spielen. Der Gitarrensound ist jedes Mal erbärmlich, aber dem Publikum ist es völlig egal, es haben nur wenige den Zuschauerraum verlassen und wenn, dann wohl nur wenige wegen des Gitarrensounds. Ich war einer davon …

1.) Sims kommt von Simulation

Natürlich liegt es auf der Hand, aber vielleicht sollte man es sich noch einmal kurz in Erinnerung holen. Alle besagten Software-Amps sind nichts anderes als der Versuch, einem analogen Amp klanglich so nah wie möglich zu kommen. Dafür wird optisch teilweise ein Mordspektakel aufgefahren und es ist teilweise wirklich schwer, diesem hochwertigen Kasperletheater nicht auf den Leim zu gehen, aber in einem 1:1 Vergleich zum kopierten Original kann man teilweise nur noch laut lachen. Ich habe Simulationen von Diezel, Mesa Boogie oder VOX Amps gehört, wo man gar nicht fassen kann, dass das von einem etablierten Hersteller ernst gemeint sein soll und das, obwohl Unmengen von Algorithmen bemüht werden, die mit IR oder Vergleichbarem versuchen, die komplexe Signalkette von Verstärker, Box, Lautsprecher und Mikrofon nachzurechnen. Kann das funktionieren? Nun, es funktioniert genauso gut wie eine echte 747 zu fliegen oder in einem Flugsimulator zu üben. Das Prinzip ist das Gleiche, aber die Unterschiede sind immens. Vielleicht gibt es irgendwann in ferner Zukunft einmal im Quantencomputer-Bereich die Möglichkeiten, das Ansprech- und Resonanzverhalten eines analogen Verstärkers so perfekt zu kopieren, dass ein Unterschied nicht mehr wahrnehmbar ist, aber in dieser Zeit wird die Musik ohnehin nur noch durchgehend von Avataren erzeugt, so dass dieser Punkt wahrlich keine Rolle mehr spielt.

2.) Zu viel Auswahl mindert die Kreativität

Wer sich nicht nur auf das Kopieren eines Sounds oder Songs konzentriert, sondern auch eigene Kreativität mittels Songwriting ins Spiel bringt, wird das Problem kennen. Auf Knopfdruck kann man Hunderte, ja Tausende von Amp-, Cabinet-, Speaker-, Mikrofon-Simulationen in seine DAW laden, so dass man sich schon beim Intro-Riff stundenlang auf der Suche nach dem optimalen Sound befindet, noch bevor der erste Hook gefunden oder die erste Textzeile geschrieben ist.

Besitzt man einen oder vielleicht zwei hochwertige Amps, nimmt man einen guten Basissound und arbeitet zunächst sein Songgerüst aus und strukturiert dann den Sound um den Song herum. Heute geht es bei Gitarristen zu wie bei den Keyboardern der Achtziger, wenn die Klassiker Roland D-50 oder Yamaha DX-7 im Studio auftauchten. Preset 1, nee, das ist es nicht, Preset 2, nee, das ist es auch nicht und so weiter und so weiter. Ich habe Stunden meines Lebens neben Keyboardern verbracht, die einen Akkord griffen und ihre Presets von 001 bis 999 durch steppten. Grauenhaft!

3.) Der ewige Gegner eines perfekten Timings, die Latenz

Natürlich werden die Rechner immer schneller und das Problem der Latenz wird stetig kleiner, aber es wird niemals aufhören. Der berühmte Satz „unter 25 – 30 ms hörst du während des Einspielens keinen Unterschied mehr“ ist schlicht und ergreifend Blödsinn! Das mag für Strumming in gewissem Maße noch zutreffen, aber wenn ich ein Staccato-Riff oder Lick spiele, fühle ich selbst bei Latenz von unter 20 ms jede einzelne Verzögerung und bin ständig geneigt, weiter nach vorne zu spielen, was dann massiv auf Kosten des Timings geht.

4.) Der Wiederverkaufswert

Habt ihr mal versucht, Software zu verkaufen? War jemand damit erfolgreich? Es mag sein, dass ich mich in bestimmten Bereichen täusche, aber alles, was in digitaler Form vorliegt, besitzt faktisch keinen Wert, da es gehackt, gecrackt oder einfach kopiert werden kann und somit jedermann zugänglich ist. Was jeder haben kann, hat keinen Wert, siehe Spotify.

Mit einem analogen Amp hast du ein Produkt, das du auch noch nach Dekaden gut verkaufen kannst und je nach Firmenpolitik des Herstellers auch noch an Wert gewinnt. Ich hatte mir zum Beispiel in den Achtzigern einmal 2 Stck. Marshall 2204 Topteile gekauft, die nur sehr selten zum Einsatz kamen und den Großteil ihres Lebens in professionellen Flightcases verbracht haben, sprich, sie sind faktisch nagelneu. Vor einiger Zeit erzählte mir ein Kollege, dass Marshall die Produktion dieser Amps vor Jahren eingestellt hat. Den Rest könnt ihr euch denken …

5.) Selbst günstige analoge Amps bieten zum Teil eine gute bis sehr gute Qualität

Das Totschlagargument „ich habe aber kein Geld“ kann man nicht generell in die Waagschale werfen. Es gibt jede Menge Amps, teilweise sogar in Vollröhre, die auf für kleines Budget einen guten Ton abliefern. Allein die Nano Amps oder auch die Ampman Serie von Hughes&Kettner bzw. die Amps von Joyo bieten einen überdurchschnittlich guten Klang und sind für einen vergleichsweise günstigen Preis zu haben.

6.) Spaß

Gitarristen lieben Equipment, die meisten sind auf die eine oder andere Weise komplette Nerds. Wer einmal vor einem amtlichen Fullstack gestanden hat, selbst wenn er noch nicht eingeschaltet war, fühlte geradezu die furchteinflößende Präsens dieses Ungetüms. Das macht Eindruck, das macht stolz, das macht Spaß. Wie viel Eindruck hinterlässt ein aufpoppendes Fenster in deiner DAW?

7.) Geld für etwas nehmen, was alle zu Hause haben?

Für die Fortgeschrittenen unter euch, die vielleicht ein Budget-Studio zu Hause führen, warum sollte jemand mit euch zusammen arbeiten, wenn du ihm nur die gleichen Plug-ins anbietest, die jeder zu Hause hat. Eine Arbeit im Studio muss sich durch eine Erweiterung des klanglichen Horizonts auch lohnen, das erreicht man nicht mittels Sims. Übrigens, wer Angst vor der immensen Lautstärke einiger Amps hat, mit der Grossmann Isolationsbox oder der Fryette Power Station hast du zwei High-End-Produkte an der Hand, wie du einen Top-Gitarrensound auch in Zimmerlautstärke realisieren kannst.

8.) Wissen ist Macht

Wer es schon einmal gemacht hat, weiß wovon ich rede. Einen Amp inklusive Cabinet und Speaker mit dem / den richtigen Mikrofon(en) abzunehmen, ist eine Ausbildung für sich. Nicht umsonst gab es in den glorreichen Achtzigern, wo die Budgets der Record-Companys unendlich waren, eigene Techniker für den Drum- und den Gitarrensound, einfach weil die Möglichkeiten des perfekten Sounds nahezu unendlich sind. Leider sind auch die Möglichkeiten für einen kompletten Müllsound unendlich. Wer sich jemals richtig mit seinem Amp beschäftigt hat, lernt Unmengen an Fachwissen, was ihm sein ganzes Leben lang zugute kommt. Dies sollte man unbedingt mitnehmen, da es einen auf eine ganz andere Ebene in Sachen Respekt hebt.

9.) Finde deinen eigenen Sound

Es gibt nichts Langweiligeres, als immer wieder den gleichen Sound auf allen Aufnahmen zu finden. Auch wenn der Großteil des Gitarrensounds nach wie vor aus den Fingern kommt, so kann auch die individuelle Signalkette zu einem Großteil die musikalische Persönlichkeit unterstützen. Wer mit Sims arbeitet, kann zwar virtuelle Mikrofone herumschieben und virtuelle Lautsprecher tauschen, aber es sind immer wieder die gleichen 4-5 Mikrofon-Emulationen, 4-5 Lautsprecher-Emulationen und alle Positionen klingen auf allen DAWs gleich. Individualität? Null!