DTronics DT-303, Distortion für TB-303 & Co.

Start der Finanzierungskampagne

Mit etwas Verspätung hat die Kickstarter-Kampagne für den DT-303 von DTronics nun begonnen – und das Ziel ist bereits fasat erreicht (Stand 2. März). Somit wird der Distortion-Effekt im Partner-Look der Roland TB-303 in zwei bis drei Monaten für diejenigen, die das Gerät während der Kampagne ordern, verfügbar sein. Es gibt zwei vergünstigte Angebote, die jedoch nur in einer begrenzter Anzahl von jeweils 25 Stück verfügbar sind. Als Super Early Bird erhält man den DT-303 für 179,- Euro und bekommt ein T-Shirt dazu. Das normale Early Bird-Angebot beträgt 199,- Euro, ohne textile Zugabe. Für diese beiden Optionen ist der Mai 2024 als voraussichtlicher Liefertermin angegeben. Wer davon keinen mehr abbekommt, kann das Standardangebot (laut Angabe auch nur 50 Stück) für 249,- Euro wählen, was dann voraussichtlich im Juni 2024 ausgeliefert wird.

Über diesen Link erreicht ihr die Kickstarter-Seite des DTronics DT-303.

Video laden YouTube immer entsperren

Ab hier die Meldung vom 11. Januar 2024

DTronics stellt in einem Video den Prototypen des DT-303 vor. Das Distortion-Effektgerät wurde laut Entwickler genau auf die Verwendung mit der Roland TB-303 sowie der baugleichen Din Sync RE-303 abgestimmt.

DTronics DT-303, Distortion für TB-303

Acid und kein Ende. Zahlreiche Klones der TB-303 gibt es nach wie vor als Hard- und Software. Nicht wenige davon sind direkt mit einem Verzerrer ausgestattet, denn Basslines mit Slides, Filtergequietsche und Distortion passen einfach zusammen – wenn auch nicht jedes Distortion-Pedal den „echten“ Acid-Sound erzeugt.

DT-303 ist keine Kopie eines bestimmten Vintage-Pedals. Die Größe und der Look, insbesondere Taster, Regler und Beschriftung, lehnen sich daher an die TB-303 an.

Das Pedal besitzt die drei Modi Classic, Turbo und O Drive, die über drei Tasten schnell gewechselt werden können. Eine vierte Taste schaltet den Effekt in den Bypass.

Die drei Modi wirken leicht unterschiedlich auf das Frequenzspektrum. Die Stärke der Verzerrung kann mit einem Regler von leicht bis „übertrieben“ eingestellt werden. Ein integriertes Tiefpassfilter reduziert bei Bedarf die oberen Frequenzanteile und mit dem Volume-Regler lässt sich die Ausgangslautstärke anpassen.

Ein- und Ausgang für Audio befinden sich auf der Rückseite, ebenso der Anschluss für ein Netzteil.

Video laden YouTube immer entsperren

DTronics DT-303 lässt sich natürlich auch mit anderen 303-Klonen, Synthesizern und Drummaschinen verwenden. Informationen zu Preis und Verfügbarkeit wurden noch nicht mitgeteilt, aber es soll voraussichtlich am 24. Januar 2024 eine Kickstarter-Kampagne beginnen.