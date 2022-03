Electro Harmonix stoppen Röhrenmarken

Nun ist es gekommen, wie es kommen musste – der Ukraine-Krieg wirkt sich auf den Röhrenmarkt und die Verfügbarkeit bestimmter Röhren aus. Das vermag angesichts des Elends, das der Konflikt nach sich zieht, wie eine Fußnote erscheinen. Trotzdem wollen wir uns genauer ansehen, was das bedeutet: Electro Harmonix hat nämlich angekündigt, aufgrund des Krieges die Produktion der eigenen Röhren aus russischem Hause zunächst auszusetzen.

Tja – für viele Hersteller von Gitarrenverstärkern dürfte das einen ziemlichen Run auf die Fabriken und noch letzten Bestände nach sich ziehen. Mike Matthews, Gründer von EHX, hat für 2022 zumindest schon mal einen umfassenden Stopp für alle sieben (!) Marken von Röhren aus dem Hause EHX angekündigt. Das hat natürlich auch mit Russlands Exportstopp zu tun, der sich auch für russischen Röhren auswirkt. Hier das dazugehörige Statement:

Yesterday, Russia imposed a ban on the export of some 200 goods in response to the sanctions imposed on it over the current conflict in Ukraine. We have confirmed that the ban applies to our seven brands of Russian tubes. Currently, the ban is set to remain in effect until the end of the calendar year. Given this export ban, we will not be receiving any further tube inventory for these brands. A myriad of pressures — including continued strains on the supply chain, escalating internal expenses, mounting inflation, and an ever-evolving legal landscape (particularly in light of the Ukraine conflict) — have created a very fluid and ambiguous environment. Until we can properly assess the impact of these factors, we will not honor any new orders or ship any more Russian tubes on back order.

Rock & Roll, Mike Matthews Founder & President