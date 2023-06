Epiphone Emily Wolfe White Wolfe Sheraton Signature-Gitarre

Dezentes Weiß für Signature-Gitarrensounds

Fans der US-amerikanischen Songwriterin und Produzentin Emily Wolfe haben die Epiphone White Wolfe wohl schon ein paar Mal auf der Bühne gesehen. Jetzt aber können sie die neue Emily Wolfe Sheraton Signature-Gitarre in Aged Bone White auch selbst spielen. „White Wolfe“ nennt sich die zweite Signature-Gitarre der Texanerin, die sich selbst als „Gear Head“ bezeichnet. Im Grunde unterscheidet sich dieses neue Modell nur in der Farbe von der Epiphone Emily Wolfe Sheraton. Die Lackierung des Ahorn-Korpus mit 5-lagigem Korpus-Binding nennt sich Aged Bone White. Wie die Epiphone Emily Wolfe Sheraton, verfügt auch die White Wolfe über einen Hals aus Mahagoni mit Mother of pearl Block Inlays mit Lightning Bolt in Abalone. Das Griffbrett selbst ist aus Indian Laurel gefertigt. Das Halsprofil ist ein 60s Slim Taper C und die Mensur beträgt bei 22 Bünden 628 mm. 2 Alnico Classic PRO Humbucker verstecken sich unter geageden goldfarbenen Pickup-Abdeckungen und auch die Grover Rotomatic Mechaniken kommen im Vintage-Look daher. Der Sound der Epiphone Emily Wolfe White Wolfe Sheraton lässt sich über zwei Volume- und einen Tone-Regler regeln. Dazu gibt es dann noch ein CTS-Poti sowie einen Dreiwege-Wahlschalter für die Tonabnehmer.

Epiphone Emily Wolfe "WW" Sheraton Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.049,00 € bei

Stimmstabilität verspricht die White Wolfe durch Hardware wie einer Epiphone LockTone Tune-O-Matic-Brücke und dem passenden LockTone Stop Bar Stop Tailpiece.

ANZEIGE

Ein bisschen schade ist, dass die Epiphone Emily Wolfe White Wolfe Sheraton, die preislich etwas über dem Vorgängermodell liegt, in einem EpiLite Case geliefert wird. Zu dem schicken Stück und dem Preis hätte eine etwas ansprechender Behausung sicher gutgetan. Es könnte fast zu bezweifeln sein, dass Emily in diesem Punkt ein Wörtchen mitreden durfte. Nichts destotrotz handelt es sich bei der White Wolfe um eine wirklich ansprechende Signature-Gitarre, die mit Sheraton Form und Diamond F-Löchern sicherlich ihre Liebhaber finden wird.

Die Fakten im Einzelnen:

Bauform: Sheraton Form mit Diamond F-Löchern

Farbe: Aged Bone White

Korpusmaterial: Ahorn

Halsmaterial: Mahagoni

Griffbrett: Indian Laurel

5-lagiges Korpus-Binding

Griffbrett-Inlays: Mother of pearl Blocks mit Lightning Bolt in Abalone

Halsprofil: 60s Slim Taper C

Mensur: 628 mm

Sattelbreite: 43 mm

22 Bünde

2 Epiphone AlNiCo Classic Pro Humbucker Pickups

2 Volume- und 1 Tone-Regler

CTS-Poti

Epiphone LockTone Tune-o-matic Steg und StopBar

leicht geagede goldene Grover Rotomatic Mechaniken

EpiLite Case