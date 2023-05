Marktübersicht: Die besten Signature-Gitarren

ANZEIGE

Seit Jahrzehnten sind Gitarristen und ihre Signature-Modelle ein wichtiger Bestandteil der Gitarrenindustrie – und auch nicht selten Gegenstand von Kontroversen. Da hat man es manchmal mit identischen Specs zu tun, aber muss einen Preisaufschlag von ein paar hundert Euro hinnehmen, weil ein Name draufgeklatscht wurde. Kennt man – mag man nicht. Auch die bekanntesten Gitarrenhersteller sind vor solchen Tricks nicht gefeit. Nichtsdestotrotz – wage ich mal zu behaupten – ist das eher die Ausnahme und in erster Linie nutzen die Gitarrenhersteller ihre enge Beziehungen zu berühmten Gitarristen, um ihre individuellen Bedürfnisse zu erfüllen und auf diesen Kollaborationen basierend etwas Besonderes zu bauen. Das Ergebnis sind oft einzigartige Gitarrenmodelle, die auf die spezifischen Anforderungen und Vorlieben der jeweiligen Gitarristen zugeschnitten sind. Und davon haben wir manchmal alle was.

Eine der berühmtesten Gitarren überhaupt ist eine Signature – die beliebte Gibson Les Paul. Bereits in den 1950er-Jahren arbeitete Gibson erstmals mit dem legendären Gitarristen Les Paul zusammen, um seine berühmte Les Paul Gitarre zu entwickeln. Seitdem haben viele andere Gitarristen ihre eigenen Signature-Modelle bekommen, darunter Eric Clapton, Jimi Hendrix, Eddie Van Halen, Stevie Ray Vaughan und viele andere, jüngere Gitarristen. Und warum bekommen Gitarristen überhaupt ihre eigenen Signature-Modelle? Ganz einfach, sie können ihre eigene Persönlichkeit und ihren individuellen Stil in die Gitarre einfließen lassen und spezifische Anforderungen an die Gitarre, wie z. B. eine bestimmte Halsform oder Tonabnehmer-Konfiguration, umsetzen lassen. Manchmal entsteht dadurch etwas ganz Besonderes, nicht nur für Fans der Gitarristen. Und überhaupt haben viele Signature-Modelle einen guten Ruf, wenn es um die Verwendung von hochwertigen Materialien geht. Gitarrenhersteller arbeiten eng mit ihren Signature-Künstlern zusammen, um sicherzustellen, dass ihre Gitarren den höchsten Standards entsprechen. Denn niemand möchte sie bei solch einer Kollaboration die Blöße geben oder für Enttäuschung sorgen.

Signature-Gitarren sind also Fan-Service und Marketing-Trick – und manchmal eben auch Innovationsimpuls. Sind die Gitarren oft unnötig teuer? Kann man argumentieren. Für viele Unternehmen sind sie ein ganz wichtiger Faktor beim Thema Umsatzsteigerung – man mag sich zum Beispiel die hohen Verkaufszahlen der Machine Gun Kelley Schecter Signature vor Augen führen, die zuletzt für Furore gesorgt hat. Oder die Zahlen der John Mayer PRS Signature.