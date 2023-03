Marktübersicht: 20 Les Paul Style Gitarren auf einen Blick

20 großartige Les Paul Gitarren auf einem Blick!

Was ist eine Les Paul & Single Cut E-Gitarre?

Der vielleicht legendärste Korpus der Gitarrenwelt – die Les Paul – ist dem der akustischen Gitarre nachempfunden. Das Cut im „Single Cut“ kommt vom Cutaway am Korpus. Ganz typisch ist hierbeii die Verwendung von Mahagoniholz am Korpus. Ein weiteres Konstruktionsmerkmal ist die gewölbte Decke aus Ahornholz, die eingeleimt ist. Die Mensur der Gitarre beträgt 628 mm (24,75″).

So legendär wie die Form ist auch der Klang – und der kommt traditionell von zwei Humbuckern. Einige Modelle haben zwei noch einen dritten, aber das ist eher Ausnahme als Regel. Darüber hinaus wird jeder Humbucker von einem Volume- und Tone-Regler angesteuert und beide Pickups werden über Kippschalter für den höhenreichen „Treble“- und den dunkleren „Rhythm“-Modus eingestellt.

Soviel zu den Fakten – die beliebtesten Les Paul Gitarren kommen ja traditionell aus dem Hause Gibson oder Epiphone, die zuletzt auch versucht haben, auf unschöne Weise sich diese Gitarrenformen dauerhaft und exklusiv zu sichern – mit dem Verweis auf die eigene Geschichte. Doch das hat nicht funktioniert und Namen wie Hagstrom haben großartige europäische Single Cuts gebaut und werden dies auch zukünftig weiterhin tun dürfen. Generell verständigt sich fast jeder etablierte Hersteller darauf, die eine oder andere Paula im Portfolio zu führen. Wir wollen euch hier zwanzig Les Paul E-Gitarren und Singlecuts präsentieren, die ihr im Blick haben solltet. Nicht ausschließlich neueren Datums, aber „handpicked“ sozusagen. Das sind Paulas und Single Cuts, die wir als besonders, ungewöhnlich und rundum gelungen erachten – über mehrere Preissegmente hinweg, sozusagen. Das Wichtigste: Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, Charakter & Sound. Hoffentlich ist das eine oder andere Schätzchen für dich dabei:

1. Kramer Guitars Assault 220 FR Black

Kramer haben hier ein echtes Schätzchen im Repertoire. Die 80s Metal-Axt-Ästhetik, die man von der Marke kennt, wird an dieser Stelle pausiert und bekommt stattdessen ein vergleichsweise reduziertes, aber ästhetisch ansprechendes Treatment – Tremolo-System inklusive.

Technische Daten der Les Paul Kopie

Mahagoni-Body

eingeleimter Mahagoni-Hals

Ebenholz-Griffbrett

Thorn Einlagen

24 Bünde

Mensur 648 mm

2 Dual Humbucker Pickups

1 Vol.- und 1 Tone (coil tap) Regler

3-Wege-Schalter

Recessed Floyd Rose Tremolo

Finish Black

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

2. PRS SE 245

Die PRS SE 245 ist eine der eleganten Paulas überhaupt – eben in feinster PRS-Manier, die normalerweise mit ihrer Stratocaster-typischen Optik für feinste Verarbeitung stehen. Der Headstock könnte ein bisschen „martialischer“ ausfallen, aber nichtsdestotrotz gilt: eine der schönsten und vielseitigsten Paulas auf dem Markt.

Technische Details der Single Cut Gitarre

Mahagonikorpus mit Binding

gewölbte Ahorndecke mit Ahornfurnier

Mahagonihals

Palisandergriffbrett (Dalbergia latifolia)

Halsprofil: Wide Fat

Mensur: 622 mm

22 Bünde

PRS Bird Griffbretteinlagen

PRS Stoptail Steg

Tonabnehmer: 245 „S“ Treble und Bass Humbucker

2 Volume- und 2 Tone-Regler

3-Wege-Schalter

PRS designed Mechaniken

Nickel-Hardware

Farbe: Charcoal Burst

inkl. PRS SE Gigbag

PRS SE 245 CA Charcoal Burst Kundenbewertung: (3) 825,00 € bei

3. Epiphone Les Paul Junior

Günstig, gut & verlässlich. Wer nicht viel ausgeben möchte und sich auf einen dreckigen P90-Sound versteift, kann eigentlich zu nichts Besserem greifen als zur Epiphone Les Paul Junior. Unseres Erachtens gibt es keine bessere, kostengünstige Grundlage für ein Fuzz-Pedal-Arsenal, das entfesselt werden will.

Technische Daten der Les Paul Gitarre

Inspired by Gibson Collection

Korpus: Mahagoni

Hals: Mahagoni

Griffbrett: Indian Laurel

Halsprofil: Vintage 50’s

Mensur: 629 mm (24,75″)

Sattelbreite: 43 mm (1,693″)

22 Bünde

Tonabnehmer: 1 P-90 Pro Dog Ear Singlecoil

1 Volume- und 1 Tone-Regler

Lightning Bar Wrap Around Steg

Vintage Style Deluxe Mechaniken

Farbe: Vintage Sunburst

4. Schecter Solo-II Blackjack BLK

Schecter ist eine etablierte, verlässliche und „harte“ Marke – die nicht jedermanns Sache ist, die auf den „klassischen“, röhrenfreundlichen Sound einer Les Paul stehen. Nichtsdestotrotz hat Schecter mit der Solo Blackjack eine besonders unter Metal-Spielern beliebte Single Cut im Portfolio, die alles richtig macht.

Technische Details der Les Paul Gitarre

Korpus: Mahagoni

geleimter Hals: Mahagoni

Griffbrett: Ebenholz

mehrlagiges cremefarbenes Binding

Pearloid Lines Griffbretteinlagen

Halsprofil: Thin C – Stärke am 1. Bund: 20 mm / Stärke am 12. Bund: 22 mm

Mensur: 629 mm (24,75″)

Compound Griffbrettradius: 305 mm (12″) – 406 mm (16″)

Sattelbreite: 42 mm (1,65″)

Graph Tech XL Black Tusq Sattel

22 Stainless Steel X-Jumbo Bünde

Tonabnehmer: 2 Lundgren M6 Humbucker

2 Volume- und 1 Push-Pull-Tonde-Regler

3-Wege Toggle-Schalter

TonePros T3BT TOM Steg mit T1Z Tailpiece

Schecter Locking Mechaniken

schwarz verchromte Hardware

Werksbesaitung: Ernie Ball Regular Slinky (.010-.046)

Farbe: Gloss Black

5. ESP LTD EC-1000VB

Wenn es eine Marke gibt, die neben Gibson und Epiphone wie keine andere für die Singlecut-Korpus-Form stehen, dann ist es ESP. Auch da gilt – Qual der Wahl, doch die ESP LTD EC-1000VB hat bereits einige Jahre auf dem Buckel und hat sich zu einem echten Topseller entwickelt. Nicht ohne Grund.

Technische Details der Singlecut Gitarre

Mahagonikorpus

Mahagonihals

Makassar Ebenholzgriffbrett

„Thin U“-Halsprofil

Mensur: 628 mm

Sattelbreite: 42,0 mm

24 Stainless Steel XJ Bünde

Tonabnehmer : 1 Seymour Duncan JB (Steg) und 1 Seymour Duncan ’59 (Hals) Humbucker

3-Wege-Toggle

2 Volume-Regler

1 Tone-Regler mit Push/Pull-Funktion

ESP Locking-Mechaniken

Tonepros Locking TOM Steg und Tailpiece

vergoldete Hardware

Farbe: Vintage Black

6. Gibson Studio

Gibson hat als Mutter der Les Paul natürlich zahlreiche solche Gitarren im Repertoire. Doch das echte „Workhorse“ der Gibson Singlecuts ist wahrscheinlich die Studio – schnörkellos, ohne viel Tamtam, eine Gitarre, die sich vor allem auf eine Sache ausruhen kann: Gibson-Sound in Reinform, für einen angemessenen Preis.

Technische Details der Singlecut Gitarre

Korpus: Mahagoni

„Ultra Modern Weight Relief“ – gewichtsreduzierter Korpus

Decke: Ahorn

Hals: Mahagoni

Halsprofil: Slim Taper

Griffbrett: Palisander (Dalbergia latifolia)

Acrylic Trapezoid Griffbretteinlagen

Graphtechsattel

Sattelbreite: 43 mm

Mensur: 628 mm

22 kältebehandelte Medium-Bünde

Tonabnehmer: 490R und 498T Humbucker

2 Volume-Regler mit Push/Pull-Funktion für Coil Tap

2 Tone-Regler

Aluminium Tuneomatic Steg

Aluminium Stop Bar

Farbe: Smokehouse Burst

inkl. Soft Shell Case

made in USA

7. Jackson JS22 SC Monarkh AH

Es gibt nicht wenige Stimmen, die behaupten, die Jackson Monarkh sei die coolste Gitarre, die man für unter 250,- Euro kriegen kann. Dort, wo normalerweise Harley Benton oder Epiphone oder Kramer den Niedrigpreis-Sektor besetzen, sticht hier also eine ganz besondere Singlecut heraus, die sich mehr als deutlich dafür eignet, euer Arsenal um ein Paula-Modell zu erweitern. Knackiger High-Gain-freundlicher Sound zum Spottpreis.

Technische Details der E-Gitarre:

Korpus: Nato

geschraubter Hals: Ahorn, mit Graphitverstärkung

Griffbrett: Amaranth

Compound Radius: 304,8 – 406,4 mm

Sattelbreite: 41,3 mm

Mensur: 628 mm

22 Jumbo-Bünde

Tonabnehmer: 2 Jackson High-Output-Humbucker

1 Volume- und 1 Tone-Regler

1 Toggle-Schalter

Jackson Compound Radius kompensierter Steg

Originalbesaitung: Fender NPS 009-042 (Art. 133191

Farbe: Satin Black

Jackson JS22 SC Monarkh AH SBlack Kundenbewertung: (6) 219,00 € bei

8. DAngelico DLX Atlantic Bariton

Dangelico Guitars haben die vielleicht „sexiesten“ Paula-Kopien auf dem Markt. Sie sind nicht ganz so wuchtig und besitzen einen jazzigen Touch, sowohl im Sound als auch in der Optik und kommen gemeinhin als Singlecut-Allrounder daher, der in fast jeder Nische eine hervorragende Figur macht. In unseren Tests kamen bislang keine Dangelico mit unter einem „sehr gut“ weg – nicht ohne Grund. Bei der DLX Atlantic Bariton vereinen sich die größten Stärke der Marke, wie wir finden.

Technische Details der Singlecut Gitarre

Decke, Boden und Zargen: Erle

Hals: Ahorn / Walnuss / Ahorn

Griffbrett: Ebenholz

Perlmutt Pearl Abalone Split Block Griffbretteinlagen

7-faches Korpusbinding

Halsprofil: schmales C

Sattelbreite: 43 mm

Mensur: 679 mm (26.75″)

22 Bünde

Tonabnehmer: 2 Seymour Duncan Seth Lover A4 Humbucker

2 Volume-Regler

2 Tone-Regler mit Coil-Split-Funktion

3-Wege-Schalter

5-lagiges Tortoise Schlagbrett im F-Loch Style

EG2P Klinkenbuchse

D’Angelico Stopbar Tailpiece

Grover 509 Super Rotomatic Stimm-Mechaniken

vergoldete Hardware

Farbe: Solid Black

inkl. Koffer

9. Gretsch G5420TG

Gretsch ist strenggenommen keine Singlecut, aber es ist sehr nah am Paula-Modell und unter den Gretschs gehört die G5420TG zu den schönsten und klanglich eindrucksvollsten. Eine Hollowbody mit wuchtigem und durchsetzendem Klang und FilterTrons, die es auch in Singlecut-Ausführung gibt, unseres Erachtens als Doublecut aber einfach besser aussieht.

Technische Details

Bauform: Hollowbody mit Double Cut

Korpus: Ahorn laminiert mit Trestle Block

Korpustiefe: 57 mm (2.25″)

Hals: Ahorn

Griffbrett: Laurel

Pearloid Hump Block Griffbretteinlagen

Halsprofil: Classic „C“

Sattelbreite: 42,86 mm (1.6875″)

Graph Tech NuBone Sattel

22 Medium-Jumbo-Bünde

Tonabnehmer: 2x FT-5E FilterTron Humbucker

Volume-Regler für Halstonabnehmer

Volume-Regler für Stegtonabnehmer

Master-Volume-Regler mit Treble-Bleed

Master-Tone-Regler

Gold Plexi Schlagbrett mit schwarzem Gretsch und Electromatic Logo

Adjusto-Matic Steg mit gesicherter Laurel Basis

Bigsby B60 Tremolo

offene Vintage Style Mechaniken

vergoldete Hardware

Saitenstärke ab Werk: .011 – .049

Farbe: Snowcrest Whit

10. PRS SE Zach Myers MB

Auch hier gilt: Die Zach Myers MB zeigt, dass PRS auch Singlecuts können. Eine hervorragend elegante Semi-Hollow-Singlecut mit sehr PRS Humbuckern und viel tonaler Vielfalt. In der Neck-Position ergibt sich vor allem ein starker Clean-Sound.

Technische Details der Les Paul Kopie

Zach Myers (The Fairwell) Signature-Modell

Bauform: Semi-Hollow

Korpus: Mahagoni

Decke: Riegelahorn

Hals: Mahagoni

Griffbrett: Palisander

Birds Griffbretteinlagen

Halsprofil: Wide Fat

Korpus-, Hals- und Kopfplatten Binding

Mensur: 622 mm

22 Bünde

Tonabnehmer: 2 PRS SE 245 „S“ Humbucker

2 Volume-Regler

2 Tone-Regler

3-Wege-Schalter

PRS Stoptail

Vintage Style Mechaniken

ZM Trussrod Cover

Nickel Hardware

Farbe: Myers Blue

inkl. Gigbag

PRS SE Zach Myers MB Kundenbewertung: (14) 899,00 € bei

11. Godin Summit Classic Havanna Brown

Wir haben mehrere Godins getestet in den letzten zwei Jahren – unter andere die Classic SG. Da möchte man einfach Axel Ritt zu Wort kommen lassen, der das Instrument ausführlich testete:

„Mit der Godin Summit Classic SG Matte Green hat der kanadische Hersteller ein handwerklich hervorragendes und klanglich exzellentes Instrument in seinen Reihen, das mit ausgezeichneten Detaillösungen, voluminösem Klang und der hässlichsten Lackierung, die ich je in meinem Leben gesehen habe, auf sich aufmerksam macht.„

Dem ist nichts hinzuzufügen.

Technische Details des Instruments

gekammerter (chambered) Korpus: spanische Zeder

gewölbte Decke: Sumpfesche

Hals: Mahagoni

Griffbrett: Richlite

22 Bünde

Sattel: Graphtech

Sattelbreite: 43,7 mm (1,72″)

Mensur: 648 mm (25.5″)

Griffbrettradius: 305 mm (12″)

Tonabnehmer: 1 Seymour Duncan Custom Custom SH-11p (Steg) und 1 Seymour Duncan Jazz SH-2n (Hals) Humbucker

1 Tone- und 1 Volume-Regler

1 Volume- und 3-Wege-Schalter für das akustische Signal

3-Wege-Schalter für magnetische Tonabnehmer

Steg- und Saitenhalter: LR Baggs T-Bridge + Graphtech Resomax Tailpiece

Mechaniken mit 18:1 Übersetzung bei den Basssaiten und 26:1 Übersetzung bei den Diskantsaiten

Farbe: Havana Brown Hochglanz

inkl. Gigbag

12. ESP LTD Iron Cross SW

Martialisch, wuchtig und bretthart – die Iron Cross dürfte eins der bekanntesten Paula-Designs da draußen sein. Das Instrument geht zurück auf James Hetfield, der mit dieser Signature Paula einen ESP Dauerbrenner mitzuverantworten hat. Sehr schönes Ding mit den vielleicht stärksten EMG Humbuckern, die man in einer Signature finden kann.

Technische Details der Les Paul Kopie

James Hetfield (Metallica) Signature Modell

Mahagonikorpus

Ahorndecke

eingeleimter Mahagonihals

Makassar Ebenholz Griffbrett

Halsprofil: Thin U

Griffbrettradius: 350 mm

Mensur: 629 mm

Sattelbreite: 42 mm

22 Extra Jumbo Bünde

schwarzes Schlagbrett

Tonabnehmer: 2 aktive EMG JH SET Humbucker

2 Volume- und 1 Tone-Regler

3-Wege-Schalter

Tonepros Locking TOM Steg und Tailpiece

schwarze Hardware

LTD Locking Mechaniken

Originalbesaitung: Daddario XL110 .010 – .046

Farbe: Snow White With Black Stripes

inkl. Koffer

13. Gibson Les Paul Standard 60s BB

Natürlich darf eine Gibson nicht fehlen in so einer Übersicht – denn klar ist auch: Den originalen PAF-Sound kriegt man nirgendwo anders. Der springende Punkt bei den Les Paul Standard 60s BB also: die Burstbucker. Prinzipiell handelt es sich bei Gibsons Burstbuckern um klassische Humbucker, die so originalgetreu klingen wie nur denkbar. 50s Sound in Reinform und eine der besten Prestige-Gitarren von Gibson unter 3000,- Euro.

Technische Details der Gibson E-Gitarre

Korpus: Mahagoni

Decke: Ahorndecke

Hals: Mahagoni

Griffbrett: Palisander (Dalbergia latifolia)

Trapez Griffbretteinlagen

cremefarbenes Korpusbinding

cremefarbenes Griffbrettbinding

Mensur: 628 mm

Sattelbreite: 43 mm

Graph Tech Sattel

22 kältebehandelte Medium-Bünde

Tonabnehmer: Burstbucker 61T (Steg) und Burstbucker 61R (Hals) Humbucker

2 Volume- und 2 Tone-Regler

handverdrahtet mit Orange Drops Kondensatoren

Aluminium Tuneomatic Steg

Aluminium Stop Bar

Farbe: Bourbon Burst

inkl. Koffer

made in USA

Gibson Les Paul Standard 60s BB Kundenbewertung: (70) 2.349,00 € bei

14. Hagstrom Ultra Swede

Die Hagstrom Singlecuts haben es uns angetan – und sind in unserer Redaktion mehrmals in mehreren Iterationen getestet worden. Zuletzt war es die Hagstrom Ultra Max Special. Es gibt im mittleren Preissektor wahrscheinlich keine verlässlichere Paula-Marke aus Europa – immer wieder eine Freude. Ganz besonders war auch die Pat Smear Hagstrom, die einen unverwechselbaren, crunchy, fuzzy Sound hat. Die Ultra Swede gehört zu den preisgünstigeren Hagstroms, bringt aber einen hervorragenden Sound mit sich – vor allem für den Preis von unter 600,- Euro.

Technische Details

Ultra Swede Ultralux Modell

Single Cut

2-teiliger Linde-Body

Ahornhals

Resinatorwood Griffbrett

2x Hagstrom Custom 62N-4, 1x 62B-4 Humbucker

Mensur: 629 mm

Hagstrom TOM Bridge

Farbe: Cosmic Black Burst

15. Gibson Les Paul Standard 50s P90

Die meisten assoziieren die Burstbucker mit dem klassischen Gibson-Sound. Doch genauso kultverdächtig ist der P90-Sound, den ich persönlich sogar bevorzuge. Die Les Paul Standard 50s P90 in Gold Top ist einfach ein Stück Geschichte, das sich hervorragend anlässt und für alle, die den Sound kennen und suchen, jeden Cent wert ist. Technische Details Korpus: Mahagoni

Decke: Ahorn

Hals: Mahagoni

Griffbrett: Palisander (Dalbergia latifolia)

Trapez Griffbretteinlagen

Vintage ’50s Halsprofil

cremefarbenes Korpusbinding

cremefarbenes Griffbrettbinding

Graph Tech Sattel

Sattelbreite: 43 mm

Mensur: 628 mm

22 kältebehandelte Medium-Bünde

Tonabnehmer: 2 P90 Singlecoils

2 Volume- und 2 Tone-Regler

handverdrahtet mit Orange Drops Kondensatoren

Aluminium Tuneomatic Steg

Aluminium Stop Bar

Farbe: Gold Top

inkl. Koffer

made in USA Weitere Produktinformationen Thomann-Link Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

16. Solar Guitars GC1.6AAN

Solar Guitars verstehen sich auf martialische Modelle – und schaffen es sogar, dem klassischen Paula-Körper einen etwas bissigeren Twist zu geben. Die GC1 ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie eine klassische Gitarrenform ein zeitgemäßes Update bekommen kann. In unserem Test konnte die GC1 auf jeden Fall vollständig überzeugen.

17. Epiphone Jerry Cantrell Prophecy LP Cus

Unter den Signature Epiphone Gitarren gibt es viele, die gut funktionieren – und die Jerry Cantrell Signature gehört definitiv dazu. In unserem Test überzeugte die Gitarre mit einer gewissen Eigenständigkeit im Sound. Aufgrund der Pickup- und Holzkonstruktion wird hier ein hochwertiger Grundklang gewährleistet, der sich von dem einer klassischen Les Paul deutlich unterscheidet. Technische Details der Singlecut Jerry Cantrell (Alice in Chains) Signature-Modell

Korpus: Mahagoni

Decke: Ahorn

eingeleimter Hals: Mahagoni

Griffbrett: Ebenholz

Circle in Diamond Custom Griffbretteinlagen

Halsprofil: Custom Cantrell Taper

Mensur: 629 mm (24,76″)

Sattelbreite: 43 mm (1,69″)

Graph Tech Sattel

24 Bünde

Tonabnehmer: 2 Fishman Fluence Humbucker

2 Volume-Regler mit Push/Pull-Funktion für Coil Split

2 Tone-Regler mit Push/Pull-Funktion für Voice

3-Wege-Schalter

LockTone Tune-O-Matic Steg mit LockTone Stop Bar

Grover Locking Rotomatic Mechaniken

Brushed Nickel Hardware

Farbe: Bone White

inkl. Koffer Weitere Informationen Thomann-Link Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren 18. Gretsch G5220 Electromatic Jet BT BK Eine günstige Gretsch – mit verlässlicher Verarbeitung und dem typischen Tron-Sound – darf auf der Liste auch nicht fehlen. Gretsch muss nicht immer edel und hochwertig verschnörkelt sein – sondern denkbar reduziert. Nur darf das legendäre V-Tailpiece natürlich nicht fehlen. Technische Details der Single Cut E-Gitarre Electromatic Serie

gekammerter (chambered) Korpus: Mahagoni

Decke: Ahorn

Hals: Mahagoni

Griffbrett: Walnuss

Pearloid Block Griffbretteinlagen

22 Medium-Jumbo-Bünde

Sattelbreite: 43 mm

Mensur: 625 mm

Tonabnehmer: 2 Black Top Broad´Trons

2 Volume-, 1 Master-Volume- und 1 Master-Tone-Regler

Anchored Adjusto-Matic Steg

Gretsch V-Stoptail Tailpiece

G Arrow Knobs

White Pearl Pickguard

DieCast Mechaniken

Farbe: schwarz Weitere Produktinformationen Thomann-Link

19. Harley Benton SC-Custom II FR Vintage Black Für 400,- Euro eine optisch ansprechende Paula mit einem moderaten, durchsetzungsfähigen und bisweilen bissigen Sounds, der vor allem mit High-Gain-Amps gut funktioniert – genau das ist HB SC-Custom II FR Vintage Black. Hat zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber die Jahre haben Harley Benton hier Recht gegeben – die wahrscheinlich beste 400,- Euro Paula Kopie. Technische Details der E-Gitarre Custom Line Serie

Mahagonikorpus

eingeleimter Mahagonihals

Griffbrett aus geröstetem Jatoba

weiße Pearloid Crown Griffbretteinlagen

elfenbeinfarbiges Binding

Halsprofil: Modern-C – Stärke am 1. Bund: 20 mm, Stärke am 12. Bund: 22 mm

Griffbrettradius: 350 mm

Mensur: 648 mm

Sattelbreite: 41 mm

Floyd Rose Klemmsattel

24 Medium-Jumbo-Bünde

Tonabnehmer: 2 Roswell LAF AlNiCo-5 Humbucker (Steg und Hals)

2 Volume-Regler

1 Tone-Regler mit Push/Pull-Funktion für Coil Split

3-Wege Schalter

Floyd Rose 1000 Locking Tremolo

vergoldete Hardware

Grover Mechaniken

Saitenstärke ab Werk: .009 – .042

Farbe: Vintage Black Satin Harley Benton SC-Custom II FR Vintage Black Kundenbewertung: (61) 399,00 € bei

20. Evh Wolfgang Special BLK Schlusslicht unserer Liste – aber damit sicher nicht das Schlusslicht in Sachen Qualität & Klang, ist die EVH Wolfgang Special. Hier bietet die EVH viel Van Halen Flair fürs Geld. Die sehr preiswerte Gitarre erlaubt einen guten Einstieg in das VH Lager und überzeugt über weite Strecken – eine inzwischen wohlbekannte Les Paul Form.

Technische Details der Single Cut

Korpus: Linde

Hals: Ahorn

Griffbrett: Ahorn

22 Jumbo Bünde

Sattelbreite: 41,3 mm

Mensur: 648 mm

Tonabnehmer: 2 EVH Wolfgang Humbucker

branded EVH Floyd Rose Tremolo

EVH Gotoh Mechaniken

D-Tuna

Finish: Gloss Black