Epiphone Power Players Collection: Les Paul & SG im Miniformat

Ein bisschen unter dem Radar ist es schon verschwunden: Die Epiphone Power Players Collection. Nun wurde die Serie durch zwei schlankere Modelle ergänzt: die Power Players Les Paul und Power Players SG, die sich beide an Spieler richten, die eine 3/4+-Version dieser klassischen Modelle suchen. Es ist also, das lässt sich nicht anders sagen, die perfekte Einsteigergitarre für Kinder, eignet sich aber auch hervorragend als Reisegitarre.

Epiphone Power Players Collection

Nun sieht das jetzt natürlich für jemanden mit einer Zakk Wylde Statur ein bisschen kümmerlich aus, hat aber selbstverständlich seine Daseinsberechtigung. Beide Gitarren basieren auf den klassischen Modellen – aber eben in 75% Ausführung – und dadurch fast schon niedlich.

Von der Form her sind die Mini-Versionen ganz eng am Vorbild und somit irgendwie kultverdächtig meiner Meinung nach. Mit 13 hätte ich mich über so ein Teil sicher gefreut – als Geschenkidee also ebenfalls nicht zu verachten. Gehen wir mal zu den Spezifikationen über: Geschraubter Mahagoni-Hals, schön geschmeidig ausgelegt, mit ein paar ordentlich röhrenden Humbuckern aus dem Hause Epiphone selbst. Auch sonst ist das Ganze traditionell aufgestellt, will heißen: Zwei Volume, zwei Tone Regler, ein Dreiwegschalter – und gut ist. Für Anfänger ist meiner Meinung nach ein flacherer Hals weitaus geeigneter – und das ist hier gegeben. Das SlimTaper D-Profil macht schon mal auf jeden Fall Sinn. Das Griffbrett besteht aus Lorbeer und hat 22 Medium-Jumbo-Bünde sowie traditionelle Pearloid-Einlagen. Ansonsten besteht die Hardware aus Nickel, auch die Wraparound-Brücke.

Sowohl das SG als auch das Paula-Modell gibt es von Anfang in drei unterschiedliche Farben: Dark Matter, Ice Blue und Lava Red – sehr schön! Insgesamt eine Sache, von der man sich fragen darf, ob sie wirklich satt macht, weil wenn der Gitarrenmarkt mit einer Sache saturiert ist, dann mit Einsteigermodellen. Und die gibt’s auch billiger als für die hier vorgesehenen 279,- Euro. Was jedoch klar ist: Den Kultfaktor von Epiphone und die stimmige Optik haben viele Einsteigermodelle in der Größe nicht – im Gegenteil: Oft sehen die Dinger ein bisschen wie geschrumpfte, verunglückte und unelegante Klampfen aus, die man einfach nicht in die Hand nehmen will. Doch Einsteiger sind da nicht ganz so wählerisch – und die Optik hat Epiphone in diesem Fall definitiv raus.