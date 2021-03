Erica Synths Black System III, portables Eurorack-System

Modular Traveler

Erica Synths hat mit dem Black System III ein weiteres vorkonfiguriertes Eurorack-Modularsystem im Programm. Eine Nummer größer als das Black System II und in einem Transportcase untergebracht, dürfte es vor allem umherreisende Profis ansprechen.

Das Black System III ist in einem Aluminium Travel Case mit Deckel untergebracht, das zwei Zeilen mit je 104 Teileinheiten Platz für Module hat. Optional bietet Erica Synths auch einen Schultergurt und einen Transportrucksack passend zum Travel Case an.

Die Module stammen alle aus der Black-Serie und das System bietet flexible Möglichkeiten in der Anwendung. Es verfügt über einen Wavetable-Oszillator und zwei VCOs, ein Multimodefilter und ein Low-Pass-Gate sowie ein Stereo-Delay und einen DSP-basierten Effektprozessor zur Klanggestaltung. Außerdem ist ein Sequencer und auch das recht neue Black Joystick 2-Modul enthalten. Der Joystick dient hier nicht nur zur manuellen Steuerung von Parametern, sondern kann auch mehrfach Bewegungen aufzeichnen, die sich dann als Modulationssignale wieder triggern lassen. Das Modul lässt sich sogar als Klangquelle einsetzen.

Das Black System III kann ab sofort bei Erica Synths bestellt werden und kostet 3.800,- Euro zzgl. VAT und Versand.

Erica Synths Black System III Modulübersicht

• Black Wavetable VCO

• 2x Black VCO2

• Black Multimode VCF

• Black LPG

• Black EG

• 2x Black Quad VCA2 (you can not have too many VCAs)

• Black Stereo Delay

• Black Output

• Black Joystick2

• Black Modulator

• Black Mixer/Splitter

• Black Hole DSP2

• Black CV Tools

• Black Sequencer

• 2×104 HP Aluminum Travel Case with Lid

• 30 patch cables of different length