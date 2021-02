Erica Synths Black Joystick 2, Steuermodul mit CV-Recorder

CV-Source, LFO & Drone/Noise-OSC

In dem kürzlich vorgestellten Dada Noise System II nimmt der Black Joystick 2 einen zentralen Platz ein. Nun bietet Erica Synths das multifunktionale Eurorackmodul auch einzeln an.

Der 12 TE breite und Skiff-kompatible Black Joystick 2 hat weit mehr als die Funktionalität eines XY-Controllers zu bieten. Die Bewegungen des Joysticks, der nicht über eine Rückholmechanik verfügt, können entweder in Echtzeit ausgegeben oder auf vier Kanälen aufgezeichnet und über acht CV- und zwei Gate-Ausgängen ausgegeben werden. Damit lassen sich Modulationsverläufe reproduzieren und im Loop abrufen.

In der Demonstration werden vielfältige Anwendungen dafür gezeigt, von der Wavetable-Modulation im Graphic VCO über die dynamische Ansteuerung von Drumloop-Slices bis zur multiplen Kontrolle von Klangparametern.

Außerdem kann Black Joystick 2 alternativ als Klangquelle eingesetzt werden. Im Sine-Modus erzeugt das Modul einen Sinus, der mit dem Joystick in Tonhöhe und Pegel gesteuert werden kann, was sich wiederum aufzeichnen lässt. In erster Linie dient der Sinus als LFO-Signal. Über die X- und Y-Ausgänge werden um 90° phasenverschobene Signale ausgegeben. Sine lässt sich für Audiosignale und als FM-Modulationsquelle in den Drone-Modus versetzen.

Als Random LFO / Noise Oscillator wird eine Stepped Random Voltage erzeugt, die sich als typisches Sample & Hold oder höherfrequentes, geräuschhaftes Signal nutzen lässt.

Im SNEW (South North East West)-Modus erzeugen die vier Ausgangspaare CV-Signale zwischen 0 und 5 Volt. Dieser Modus ist speziell auf quadrophonische Steuerung von VCAs oder klangbearbeitenden Modulen ausgerichtet.

Erica Synths Black Joystick 2 kann ab sofort vorbestellt werden, die Auslieferung wird voraussichtlich ab dem 15. Februar beginnen. Der Preis beträgt 249,- Euro.