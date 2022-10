Fanwander VMC-System, Eurorack MIDI-Module

Erweiterbares MIDI-System

Mit dem Fanwander VMC-System wird eine Reihe von Eurorack-Modulen angekündigt, die die Einbindung und Nutzung von MIDI- und Clock-Signalen in einem Modularsystem in größerem Umfang ermöglichen sollen. Hinter dem Brand „Fanwander“ verbirgt sich niemand anderes als Florian Anwander. Ein früheres Amazona.de-Interview mit ihm findet ihr unter diesem Link.

Mit einem Core-Modul und unterschiedlichen I/O-Modulen kann das System nach den eigenen Bedürfnissen konfiguriert werden. Die Module werden sowohl fertig aufgebaut oder als DIY-Kits angeboten. Außerdem sind Frontpanele und PCBs separat erhältlich.

Die Module des VMC-Systems verfügen über ein eigenes Bussystem für Daten, Clock-Signale und Stromversorgung, das über ein separates Flachbandkabel mit Anschlüssen auf den Platinen hergestellt wird.

Die Zentrale des Systems stellt das auf einem Arduino Nano basierende Modul VMC-1 dar. Dieses 18 TE breite Modul verfügt über fünf Taster, fünf Gate- bzw. CV-Eingänge und drei Regler. Die Anzeige erfolgt über ein zweizeiliges Old School-Display. Bis zu drei VMC-1 Module können in einem System miteinander kombiniert werden. Per Software lassen sich damit unterschiedliche Aufgaben ausführen. Derzeit sind drei unterschiedliche Anwendung verfügbar.

Die Software SQ-P3 verwandelt das Modul zu einem speicherbaren, polyphonen Step-Sequencer im Stil eines Roland JX-3P. Über ein MIDI-Keyboard werden Noten eingegeben. Step-Verlängerungen und Pausen lassen sich über die Funktionstaster am Modul selbst setzen. SQ-3P kann als Master-Clock mit verschiedenen Einstellungen agieren oder zu einer externen Clock synchronisiert werden. Velocity und Notenlänge kann über CV gesteuert werden. Auch eine Transponierung der Sequenz ist möglich.

Mit der Software CT-1 kann das VMC-1 als Chord Trigger eingesetzt werden. Via MIDI wird ein Akkord eingegeben und über Trigger-Signale wird dieser Akkord rhythmisch gespielt. Wie bei dem Sequencer kann auch hier die interne oder eine externe Clock eingesetzt werden und die Velocity lässt sich via CV steuern. Weiterhin gibt es auch Pattern mit unterschiedlichen Trigger-Längen und rhythmischen Velocity-Mustern.

Die Software MC-1 ist ein MIDI-Clock Master bei dem das Clock-Tempo manuell geregelt oder mehrere Tempi als Presets vorprogrammiert und dann auf Knopfdruck umgeschaltet werden können.

Weitere Anwendungen befinden sich in der Entwicklung, wie zum Beispiel der Sequencer SQ-4M, mit dem sich mehrere monophone Spuren erzeugen lassen. Neben Noten lassen sich auch andere MIDI-Daten wie CCs, Pitchbend, Aftertouch usw. damit erzeugen.

Die Software für das VMC-1 ist Open Source, so dass eigene Programmierung und Anwendungen von Drittanbietern in Zukunft möglich sind.

Für die Anschlüsse wird ein oder mehrere I/O-Module benötigt, von denen es unterschiedliche Ausführungen gibt. Das einfache MIDI-ITO bietet In, Out und Thru als 5-Pin und Miniklinkenbuchsen. In der Version MIDI-ITOs gibt es das Modul nur mit Miniklinken. MIDI-INV ist ein Adapter-Modul, das zwischen den beiden unterschiedlichen 3,5 mm MIDI-Normen übersetzt. MIDI-3IT ist für die Ansteuerung von drei VMC-1 Modulen konzipiert. MIDI-OOO besitzt drei Outs als 5-Pin und Miniklinke. Die Module sind sechs bzw. zwei TE breit.

Vier weitere Module für das VMC-System sind in Planung: Euro-Pal, Clock-Man, Break-Beat und DIN-2-Clock.

Die Module für das Fanwander VMC-System wird derzeit nur auf Bestellung über die extra dafür eingerichtete Website produziert. Das VMC-1 kostet 180,- Euro fertig aufgebaut und 120,- Euro als DIY-Kit, die I/O-Module zwischen 60,- bis 80,- Euro fertig aufgebaut bzw. 30,- bis 50,- Euro als DIY-Kit. Bei allen Preisen kommen Mehrwertsteuer und Versandkosten hinzu.

Manuals und Bauanleitungen stehen auf der Website zum Download bereit.