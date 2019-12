Test: Die besten MIDI-Interfaces für Eurorack Modularsysteme

Jetzt mit noch mehr Modulen!

Vorwort der Redaktion zu Eurorack MIDI-Interfaces im Test

Sie denken, Sie kennen diesen Artikel schon? Das stimmt nur zum Teil, denn wie besprochen haben wir die Auswahl der getesteten MIDI-Interfaces um 4 weitere Kandidaten erweitert und den Artikel umfangreich ergänzt. Die Ergänzung finden Sie auf Seite 2 (einfach Paginierung anklicken, um zum neuen Teil zu springen). Wir haben dabei vor allem die Vorschläge der Leser berücksichtigt und hoffen, dass die Auswahl nun deutlich größeren Zuspruch findet.

Viel Spaß, eure AMAZONA.de-Redaktion

Teil 1: Doepfer, Endorphines & Expert Sleepers

In Teil 1 geht es um die Interfaces Doepfer A-190-5, Endorphines Shuttle Control und Expert Sleepers ES-3. Alle drei ermöglichen das Konvertieren von MIDI-Daten in Steuerspannungen (CV). Da es aber drei sehr unterschiedliche Systeme sind, lohnt sich ein vergleichender Blick um zu entscheiden, welches MIDI-CV-Interface für welchen Einsatzbereich am besten ist. Stellen wir einmal die drei Interface zunächst vor. Über den Endorphines Shuttle Control und den ES3 wurde ja schon berichtet, weswegen das neue Doepfer A-190-5 hier als erstes in den Fokus gerückt werden soll.

Doepfer A-190-5 Eurorack MIDI-Interface

Das Eurorack-Modul bietet insgesamt 16 CV-Ausgänge, die sich über MIDI ansteuern lassen. Sie sind dabei in vier Einheiten unterteilt, die jeweils eine ganze Stimme repräsentieren. Der ausgegebene Spannungsbereich beträgt 0 – 10 V. Pro Stimme werden Gate, Note-CV, CV2 (fest auf MIDI-Velocity eingestellt) und CV3, der einem beliebigen MIDI-CC oder monophonen Aftertouch folgt.

In der aktuellen Version V0.33-181122 kennt das Doepfer A-190-5 sechs verschiedene Betriebsmodi. Wobei es beim vierfach monophonen Modus anfängt. Dieser nimmt Anweisungen von vier verschiedenen MIDI-Kanälen an. Effektiv hat man also vier einzelne MIDI-CV-Interfaces. Die andere Seite des Spektrums nimmt der Poly-Modus mit der Bezeichnung „1-2-3-4-1..“ ein. Hier werden die CV-Ausgänge einem einzigen MIDI-Kanal zugeordnet. Werden mehr als vier Noten gleichzeitig gespielt, kippt die erste Note runter und wird durch die nächste ersetzt. Im Englischen bezeichnet man das als „Round Robin“, also Karussell.

Dazwischen gibt es noch einen einkanaligen Unisono-Modus – also das volle vierstimmige Brett. Der Mono/Uni-Modus akzeptiert zwei MIDI-Kanäle und bietet dann entsprechend zweimal ein zweistimmiges Unisono. Damit verwandt ist der Poly-Modus „1+2-3+4-1..“ (der heißt wirklich so). Er bietet einen duophonen Modus, wie man ihn vom ARP Odyssey kennt – mit dem Unterschied, dass eben zwei Oszillatoren pro unterschiedlicher Stimme angesprochen werden können. Zum Schluss gibt es dann schließlich den Poly-Modus „1-2-1;3-4-3“. Hier kann man zwei unabhängige duophone Einheiten spielen, die auf verschiedenen MIDI-Kanälen liegen.

Einstellungsmöglichkeiten

Viele Möglichkeiten gibt es hier nicht. Abhängig vom Modus kann man einen oder mehrere MIDI-Kanäle einstellen und ob beim erneuten MIDI-Noten-Event ein Retrigger für das Gate ausgelöst werden soll. Jeder Modus kann eine eigene MIDI-Referenznote haben, die man zur Transposition nutzen kann. In allen Modi kann man den MIDI-CC, der den CV3-Ausgang steuert für jede Stimme einzeln bestimmen. Alle diese Einstellungen kann man auf einmal abspeichern. Mehrere Presets gibt es nicht. Das MIDI-CV-Interface Doepfer A-190-5 ist also komplett ohne Schnörkel und sofort einsatzbereit. Es benötigt keinen Rechner zur Konfiguration, hat dafür aber auch nur eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten. Wer komplett rechnerfrei arbeiten möchte – der sollte das Doepfer A-190-5 in die engere Wahl ziehen.

Endorphines Shuttle Control MIDI-Interface

Ursprünglich für das Endorphines Modularensemble entwickelt, bietet das MIDI-to-CV-Interface Shuttle Control, ebenso wie das Doepfer A-190-5, sechzehn einzelne CV-Ausgänge, allerdings im Spannungsbereich von +/-5 V. Der erste und wichtigste Unterschied zum Eurorack-Modul von Doepfer ist die freie Belegbarkeit der einzelnen Ausgänge. Um mehrere Setups speichern zu können, besitzt das Endorphines Shuttle Control dann auch folgerichtig Presets und zwar sechzehn an der Zahl. Wie im ROLI-Artikel beschrieben sind dabei die Werks-Presets schon auf MPE (MIDI Polyphonic Expression) ausgelegt und geradezu auf die ROLI-Controller zugeschnitten. Aber durch die freie Konfigurierbarkeit ist eben noch viel mehr machbar.

Das alles kommt zu einem Preis: Denn obwohl man keinen Rechner braucht um das Endorphines Shuttle Control zu spielen, ist ein Rechner zur Konfiguration zwingend notwendig. Es kommt hinzu, dass sich Endorphines entschieden hat, auf eine Browser-Lösung zu setzen. Die einzigen Internet-Browser die z. Zt. MIDI „sprechen“ sind Google Chrome und Opera. Der Gedanke dahinter ist klar: So ermöglicht man auch Nutzern von Mobilgeräten oder Tablets, die Konfiguration vorzunehmen. Eine eigene App für jede Plattform ist da wesentlich mehr Arbeit, aber auch wesentlich kundenfreundlicher, finde ich. Als Workaround kann man immerhin eine Sysex-Datei von der Website erzeugen lassen und dann mit den bekannten Tools auf das Modul laden.

Es gibt einen weiteren gravierenden Unterschied. Das Endorphines Shuttle Control hat keine DIN-MIDI-Eingänge. Dafür besitzt es zwei Host-Eingänge, an die man USB-Controller jeglicher Art sofort anschließen kann. Der dritte Anschluss ist ein „to Device“-Anschluss und hat zwei Funktionen. Verbindet man ihn mit einem Rechner, so agiert das Endorphines Shuttle Control als vollwertiges MIDI-to-CV-Interface, das man von jeder DAW aus ansprechen kann. Die zweite Funktion ist die der Kaskadierung. Einfach ein USB-Kabel von dort aus in einen to-Host-Eingang eines anderen Endorphines Shuttle Control stecken, und man hat 32 zusammenhängende CV-Ausgänge. Theoretisch könnte man damit also achtfach polyphone Systeme steuern; vorausgesetzt man beschränkt sich auf Gate- und Noten-CV für jeden Kanal.

Die Bandbreite an verarbeiteten MIDI-Signalen ist auch wesentlich größer als beim Doepfer-Modul. Das fängt bei Pitchbend an und hört bei LFOs auf, deren Frequenz von der MIDI-Velocity der gespielten Note abhängt. Auch MIDI-Clock und einfache Hüllkurven findet man unter den Optionen. Eine komplette Liste findet man hier. Der Punkt ist, das Endorphines Shuttle Control ist viel mehr als ein MIDI-to-CV-Interface, es nutzt auch MIDI-Daten und leitet davon komplexere CV-Verläufe ab. Noch ein Beispiel dafür ist der Pulser, der vom Buchla model 208 Music Easel inspiriert ist. Je weicher der Anschlag, desto länger ist die Decay-Zeit der generierten Hüllkurve.

Expert Sleepers ES-3 MIDI-Interface

Das Expert Sleepers ES-3 schließt man über eine ADAT-Leitung an. Es bietet dann 8 frei nutzbare CV-Ausgänge in einem Bereich von +/-5 V. Über Erweiterungsmodule kann man aber z. B. zwei CV-Kanäle opfern, um dafür 8 Gate-Kanäle zu erhalten.

Den ES-3 als MIDI-to-CV-Interface zu bezeichnen, scheint auf den ersten Blick nicht richtig zu sein, da er noch nicht mal MIDI-Eingänge besitzt. Nur zusammen mit der Software Silent Way der britischen Firma kann man von einem MIDI-to-CV-Interface sprechen. Diese muss man allerdings extra erwerben, ist jedoch recht preisgünstig, so dass das ES-3 Modul zusammen mit der Software immer noch günstiger ist als die beiden anderen Module. Aber auch andere Software kann benutzt werden, z. B. Reaktor oder VCV-Rack. Im Prinzip kann man alles dadurchjagen, es ist ja eigentlich Audiointerface.

Kombiniert man nun das Modul mit der Software, ergeben sich allerdings Möglichkeiten, die beiden anderen Modulen verwehrt bleiben. Die Silent Way Software enthält als zentralen Teil einen Voice-Controller, der eine komplette Synth-Stimme bedienen kann. Er bietet Gate/CV und 3 weitere Ausgänge für Hüllkurven. Genau wie beim Endorphines Shuttle Control kann man also aus den MIDI-Daten, denn die verlangt der Voice-Controller am Eingang, komplexe CV-Verläufe ableiten. Damit spart man sich tatsächlich unter anderem eine ganze Reihe von anderen Modulen, namentlich LFOs und ADSR-Generatoren. Es bleibt also erstens mehr Platz im Rack für VCAs und zweitens ist man ungleich flexibler.

Andere Module sind Step-Sequencer oder einfache DC-Steuereinheiten. Der Clou ist hierbei, man kann die Plugins hintereinanderschalten. Ein einfacher LFO schwingt z. B. fröhlich vor sich hin und wird dabei vom nachfolgenden DC-Plugin in seiner Ruhespannung verschoben. Die totale Computerisierung bringt aber noch andere Vorteile, denn bei dem Software-Paket ist auch eine Art Meta-Controller-Plugin enthalten. Hier kann man ganz einfach viele verschiedene Parameter einer einzigen Kontrollinstanz zuweisen und so mit nur einem Knopf eine gewaltige Änderung des aktuellen Patches erreichen. Aus Hüllkurven werden LFOs, Attack-Zeiten werden verlängert und vieles mehr. Natürlich beschränkt sich die Nutzung nicht auf die Silent Way Software. Aus MAX oder Reaktor können ebenso CV-Signale generiert werden, wie mit den neuen CV-Plugins von Ableton Live 10.1.

Nachteil ist dabei ganz klar: Ohne Rechner geht rein gar nichts. Das Eurorack-Modul ist nichts anderes als ein Modul, das Zahlen in Spannungen umwandelt – erst durch eine Software wird es zu einem MIDI-to-CV-Interface.

Der Vergleich im Überblick

Um das alles besser überblicken zu können, hier eine Tabelle mit den wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschieden.