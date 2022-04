Feature: Digitale Amps vs reale Amps – Runde 2

Wer braucht denn noch Amps?

Na, da hat der Kollege Axel Ritt ja ordentlich was losgetreten, als er unlängst die Kollegen aufrief, die Finger von Amp-Sims zu lassen. Behauptet er in seinem Artikel Real Amps vs. Simulation Amps doch, dass es neun Gründe gäbe, warum man sich als ernsthafter Musiker nicht auf Simulationen einlassen sollte. Gut, mein Lieber, challenge accepted. Willkommen im 21. Jahrhundert. Brechen wir eine Lanze für die simulierten Verstärker. Schauen wir uns an, warum sie trotz Axels Allergie eine Berechtigung haben und wo der Kollege Ritt die Logiklöcher in der Straße der Erkenntnis nur schlecht asphaltiert hat. Amp-Simulation kann was, meine Damen und Herren!

ANZEIGE

Amp-Simulation – mehr als ein Spielzeug

Wir schreiben das Jahr 1873. Frederic Guthrie entdeckt die Glühemission, ohne allerdings etwas damit anfangen zu können. Ein paar Jahre später beginnt Thomas Edison damit zu experimentieren und schon im frühen 20. Jahrhundert wird der Glaskolben, der die Rockmusik verändern wird, patentiert. In den fünfziger Jahren arbeiteten sogar ein paar der heiligen Glaskolben in den ersten Computern. Bis man das erste Manko der Röhren leid war, sie waren einfach oftmals unzuverlässig. Im Bereich der Computer und auch im Bereich der Radios und Fernseher wurde ab den späten fünfziger Jahren die Elektronenröhre nach und nach durch Transistoren ersetzt. Und das ist der Zeitpunkt, an dem die Rockmusiker auch endlich mal auf den Zug aufspringen. Ein totes Pferd zu reiten, scheint also, wenigstens bei uns Gitarristen, zu funktionieren. Zugegebenermaßen hat der Sound der Röhrenverstärker die Rockmusik geprägt wie kaum ein anderes Bauteil. Und die ersten Versuche, diesen legendären Sound mit Transistoren im Bereich des E-Gitarrensounds nachzubilden, scheiterten bekanntermaßen kläglich. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Transistor Marshall, den ich Mitte der achtziger Jahre im Einsatz hatte. „MOS-FET“ hieß das Zauberwort, versprach röhrige Wärme, klang aber irgendwie eher nach Papas Rasierapparat.

Nun befinden wir uns aber auf dem imaginären Zeitstrahl noch immer im letzten Jahrtausend. Machen wir einen kleinen Zeitsprung. Wir schreiben das Jahr 2022, die Digitaluhr ist bereits erfunden, das Wählscheibentelefon hat ausgedient, nur die Currywurst schmeckt immer noch nach Currywurst. Aber Moment… schmeckt die Currywurst von heute wirklich noch genauso, wie wir sie als jugendlich-langhaarige Rocker damals empfunden haben? Ganz klar: nein. Die Rezeptur der Currywurst hat sich seitdem mehrfach verändert, Geschmacksverstärker und andere Kartoffelsorten haben das Currywurst-Zepter übernommen. Wir haben uns verändert, unser Geschmack hat sich geändert. Klar war früher alles besser, werden jetzt einige einwerfen. Aber war es das wirklich? Oder verhagelt uns unsere romantische Verklärung der Erinnerung die Sicht auf die realen Verhältnisse der damaligen Zeit?

Die leidigen Kilos – 30 kg fürs Vakuum

Warum Amp-Simulationen von der Krankenkasse bezahlt werden sollten

Kurzer Sprung zurück ins Jahr 2014. Der ambitionierte Gitarrist Jan S. besteigt die kleine Bühne des Melsunger Stadtfestes über eine etwas zu schmale, ca. zwei Meter lange Treppe. Auf dem Rücken ein Gigbag, in der linken Hand den Notenständer und in der rechten Hand den etwa 32 kg schweren Bogner Alchemist 2×12“ Combo. Beim Versuch, dem drohenden Sturz zu entgehen, stellt Jan S. mit einer letzten Kraftanstrengung den Amp auf den Bühnenboden und schiebt ihn haarscharf an den bereits aufgestellten Saxophonen vorbei. Puh, das war knapp. Amp gerettet, Saxophone unverbeult. Nur das Ziehen im Rücken macht Jan stutzig. Das geht so weit, dass er den kompletten Gig der Big-Band mit seltsam verschobener Körperhaltung und schmerzverzerrtem Gesicht zu Ende zelebriert und sich nach dem Gig per MRT zwei Bandscheibenvorfälle diagnostizieren lässt. Es sollte das letzte Mal sein, dass Jan seinen Bogner irgendwohin bugsierte. Im Keller steht so ein Ding ausgezeichnet und erweist sich als äußerst dekorativ. Und das ist der Kern der Geschichte: Profis sind oft logistisch so ganz anders aufgestellt als Hobbymusiker. Und auch die meisten Profis fahren nicht mit LKW und Roadies durch die Gegend, sondern mit dem 19 Jahre alten Renault Twingo mit den aufgeklebten Wimpern. Unpraktische Ladekante included. Das Problem der Logistik soll aber nicht das einzige Problem sein.

ANZEIGE

Budget vs. Traum – die Amp-Simulation im Studio

Nehmen wir an, wir haben die Möglichkeit in Aussicht, endlich, nach langem Ringen mit den Bandkollegen, unserem Portemonnaie und dem genervten Lebenspartner, nun endlich das Studio zu mieten und den Durchbruch auf dem Schallplattenmarkt zu schaffen. Autsch, da bin ich doch schon wieder versehentlich ins letzte Jahrtausend abgeschweift. Aber der Reihe nach, diese Argumentationskette wird dem Axel jetzt den Rest geben. Doppelschwör! Wie werden Demos heute produziert? Richtig, im Übungsraum, im Wohnzimmer oder im Internet. Bei ersterem hat man tatsächlich noch die Möglichkeit, seinen geliebten Marshall Stack aufzustellen und in einer Lautstärke abzufackeln, dass drei Straßen weiter die nach dem unweigerlich folgenden Stromausfall hastig aufgestellten Kerzen wieder ausgepustet werden. Klar klingt das geil. Findet jedenfalls der Gitarrist und er ist mit seiner Meinung und den das Gesicht waagerecht verlassenden Tränen der Freude schlagartig allein. Hat der Gitarrist, nennen wir ihn Axel, nun einen Kompromiss aus niedrigerer Lautstärke und trotzdem grandiosem Sound gefunden, ereilt uns das nächste Problem. Der Verstärker klingt im Raum so wie er klingt, weil er Teil des Raums ist. Das, was an göttlichem Sound jetzt an unsere subjektiven Ohren dringt, ist eine Mischung aus Lautsprecher, Wandreflektionen, Raumgröße, Dämmung, mitschwingender Snare und ploppenden Bierflaschen. Das, was das ranzige SM57 aus der muffigen Kabelkiste davon aufnehmen kann, ist ein kleiner Punkt vor dem Amp. Jeder, der schon mal „seinen“ Sound so aufgenommen hat, wird bestätigen können, dass das kaum etwas mit dem Eindruck des Sounds im Raum zu tun hat. Selbst wenn wir jetzt die Möglichkeiten getrennter Aufnahmeräume und mehrere Mikrofone am Start haben, wie sie professionelle Studios bieten, haben wir noch immer drei Handicaps: Uns fehlt das Know-how, das Geld (im Sinne von Zeit, die man sich im Studio erkauft) und wir haben einen höchst subjektiven Tontechniker mit ganz eigener Vorstellung von einem guten Sound. Und merke: Selbst die schlechteste Software klingt auf Demoaufnahmen immer noch besser, als ein schlecht abgenommener Amp. Das Ganze lässt sich nun von den Demoaufnahmen nahezu 1:1 auf die Produktion der nächsten Top10-Scheibe übertragen, wenn auch hier, mit steigenden Kosten, die Voraussetzungen natürlich besser werden. Übrigens: Auch im Bühnenkontext kann man dieses Phänomen oft genug beobachten. Im Idealfall haben wir also ein Studio und einen Producer, der genau weiß, was wir wollen und dies auch zu 100 % umsetzen kann. Unser handgeklöppelter Röhrenbolide steht, mit Hilfe hochwertigster Kabel und Mikrofone mit dem Mischpult verbunden, im Separee. Wir haben einen guten Tag und spielen uns die Seele aus dem Leib, das Feeling passt, der Song wird wahnsinnig gut, der Durchbruch ist uns sicher. Die Investitionen in edle Röhrenkompressoren und einen Produzenten, der damit umgehen kann, hat sich gelohnt. Unser Song soll nächsten Sonntag um 14:45 Uhr zum ersten Mal im Radio laufen. Wir versammeln uns mit allen Familienangehörigen vor dem Radio, das Bier ist geöffnet, die Spannung steigt. Der Moderator sagt unseren Song an und dann geht’s los. Drumroll, dramatische Pause und dann das geile Gitarrenriff. Und schlagartig wird uns klar, dass das, was wir da hören, dank der Kompression und sonstigen Eingriffe in den Sound, die seitens der Sender eingesetzt werden, mit unserem Idealbild des Songs und seines Sounds nicht mehr ganz so viel zu tun hat. Auf dem Weg in die Kneipe, wo wir uns den Frust schönsaufen wollen, feiern drei Kids an der Bushaltestelle unseren Song auf dem neusten iPhone drölf mit Stereosimulation. Mist.

Das ist jetzt natürlich alles sehr überspitzt, aber es macht klar, wo das Problem liegt. Die wenigsten von uns sind Gitarrengötter, die mit ihren eigenen Songs und eigenen Platten auf Tour gehen oder Airplay bekommen. Realistisch gesehen sind die meisten von uns Dienstleister. Und das zu 97 % als Rhythmusgitarristen. Alles, was wir an Voodoo für den guten Sound zusammentragen, ist ein massiver Egotrip. Der darf natürlich sein, der muss auch sein, gerade im Hobbybereich. Sonst macht das alles keinen Spaß. Aber das, was beim Publikum ankommt, ist meist auf dem Signalweg Amp > Mikro > Kabel > Mischpult > Tontechniker > Mischpult > PA bzw. Duschradio schon zu einem großen Teil im wahrsten Sinne auf der Strecke geblieben und längst nicht mehr das, was wir ursprünglich beabsichtigt hatten. Ich möchte behaupten und das sagt Axel selbst ähnlich in seinem Artikel, dass die Mehrheit der Hörer und Hörerinnen nicht mal sagen kann, ob ein Gitarrensound gut oder schlecht ist. Fertig. Nächstes Argument.

Zu viel Auswahl mindert die Kreativität?

Wer sich mit Amp-Simulationen beschäftigt und diese auch regelmäßig einsetzt, kommt irgendwann zu dem Punkt, an dem der Workflow die Oberhand gewinnt. Klar ist es verlockend, dreitausend Sounds zur Verfügung zu haben, von denen mindestens drei nachher auch zum Song passen. Aber in der Praxis kristallisiert sich auch hier irgendwann ein Setup heraus, das aus wenigen Basics besteht, die dann variiert werden können. Und was die Variation angeht, ist die Software, die innerhalb einer DAW in der Regel als Plug-in ausgeführt wird, sogar ganz klar im Vorteil. Wenn der Song fertig ist und der Engl Invader bei 1,25 kHz leicht überbetont erscheint, ist der Equalizer dein Freund. Was aber, wenn im Nachhinein auffällt, dass der Diezel Herbert doch besser gepasst hätte? Reamping ist möglich, aber komplex und setzt voraus, dass wir „nicht destruktiv““ aufgenommen haben. Bei einem Plug-in wechsle ich den Sound und bin fertig. Möglicherweise klingt die Amp-Simulation gar nicht wirklich wie ein Diezel Herbert, sondern eher wie ein Diesel Günter. Aber was soll’s? Wenn es im Endeffekt gut klingt, ist der Drops doch gelutscht? Wer von uns hat denn schon mal einen Dumble Amp gespielt? Ich nicht. Ich kann also nicht sagen, ob die Simulation gut oder schlecht ist. Ich kann aber sehr wohl einen sehr guten Sound aus der Amp-Simulation herauskitzeln und hinterher behaupten, es sei ein Dumble gewesen. Wer will mir das Gegenteil beweisen? Auch ein Dumble klingt unter einem schlechten Tontechniker wie ein Pignose Amp. Latenzen sind übrigens, um dieses Argument mal beiläufig zu entkräften, kein Problem mehr. Auf einer Festivalbühne, auf der der Amp dreizehn Meter hinter mir steht, ist die Latenz höher, als wenn ich über eine Amp-Simulation und In-Ear-Monitore spiele. Über die Livetauglichkeit von Software-Lösungen kann man sicherlich streiten. Ich hatte selbst die Native Instruments Guitar Rig Software auf der Bühne und es hat sich als äußerst unpraktisch erwiesen, einen Laptop mit auf der Bühne schleppen zu müssen. Bei modernen Pultsystemen kann aber eine Amp-Simulation integriert werden, was uns sogar den Stress des Umschaltens der Sounds abnehmen kann. Aber wie so oft sind hier die Gitarristen die Schaltgetriebefans unter den Automatikfahrern. Hoffnungslos …

Amp-Simulation vs. Real-Amp – was uns die 80er lehren

So Axel, schon mal das weiße Handtuch gesucht? Es wäre jetzt an der Zeit, es in den Ring zu werfen. Aber einen habe ich noch …

Sound ist immer Geschmacksache. Es gibt nicht den einen, guten Sound, sondern es gibt Hunderte. Natürlich kann ich auch, bei kleinem Budget, mit einem günstigen Amp einen guten Grundsound erreichen. Aber dann greift wieder alles, was ich oben beschrieben habe. Also bitte jetzt einfach noch mal lesen und wirken lassen. Ein gewichtiges Argument schien mir zunächst der Faktor „Wissen“ zu sein. Wenn man Unmengen an Fachwissen über fantastische Gitarrensounds anhäuft und wie man sie mit Hilfe knapp hundert Jahre alter Technologie umsetzt, kann man exakt was damit heute anfangen? Eben: Nix! Ein paar Dinosaurier leben die Tradition der alten Götter noch aus. Ich dagegen nehme mein Plug-in für 99 Euro, suche meinen Achtziger-Sound und klinge damit besser als alles, was Dan Huff und Michael Landau zusammen jemals produziert haben. *Provokationsmodus off* – nein, diese Herren sind unerreicht. Aber nicht wegen ihres Sounds, sondern wegen ihrer Spieltechnik, ihres Feelings und ihrer Persönlichkeiten. Software von heute setzt auf das Know-how aller bislang verfügbaren Techniken. Etwas Individuelles aus einer Amp-Simulation zu holen, liegt an jedem selbst. Wenn ich tagelang Highway to Hell über eine Marshall Simulation spiele, bin ich möglicherweise echt gefrustet. Aber meine eigene Musik darf eigene, einzigartige Sounds beinhalten. Und die bekomme ich, dank der Vielfalt einer guten Software, überzeugender hin, als der Kollege mit dem Röhrenamp und dem Mikrofon.