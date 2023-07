Feature: Max for Live, Kreativ-Tool für Ableton Live

Erweiterungen für Ableton Live

Als Ableton Live-Anwender bist du bestimmt schon einmal über Max for Live gestolpert. Vielleicht konntest du dir nie so richtig einen Reim darauf machen, was das eigentlich ist. Oder du nutzt Max for Live Devices regelmäßig oder entwickelst sie sogar selbst. Max for Live ist ein mächtiges Tool, das ich dir hier näher vorstellen möchte.

Von Max zu Max for Live

Die Entwicklungsumgebung Max hat eine lange Geschichte, die bereits einige Jahrzehnte zurückreicht. Entwickelt wird Max heute von Cycling ’74. Doch was ist Max überhaupt? Max ist eine visuelle Entwicklungsumgebung für Anwendungen rund um audiovisuelle Medien. Das können Audioanwendungen sein, aber auch visuelle Anwendungen mit Grafiken oder Videos. Max for Live ist eine spezielle Anpassung von Max für Ableton Live, um innerhalb von Ableton eigene Plug-ins zu entwickeln. Cycling ’74 und Ableton entwickeln Max for Live gemeinsam weiter. Es gibt eine riesige Community und unzählige Plug-ins, kostenlos wie kostenpflichtig. Die Max for Live Entwicklungsumgebung lässt sich direkt in Ableton Live aufrufen und Plug-ins innerhalb von Live entwickeln.

Wenn du Max for Live nutzen möchtest, benötigst du zwingend Ableton Live Suite. In den Editionen Intro und Standard ist Max for Live nämlich nicht enthalten. Besitzer der Live Standard-Edition können Max for Live immerhin nachkaufen. Das ist mit 149,- Euro allerdings nicht ganz günstig.

Standardausstattung – Max for Live

Mit Ableton Live Suite kommt gleich eine Fülle von Max for Live Plug-ins, die du einzeln oder als Pack herunterladen kannst. Ein guter Ausgangspunkt ist Max for Live Essentials. In diesem Pack findest du 16 Instrumente, 10 Audio- und acht MIDI-Effekte.

Unter den Instrumenten befinden sich einige interessante Synthesizer wie Bass, ein monophoner und virtuell-analoger Bass-Synth oder sein polyphones Gegenstück Poli. Drum Synths ist eine Sammlung von 13 auf Drum-Sounds spezialisierten Synths, während Multi sechs verschiedene Synth-Engines in sich vereint. Hinzu kommen viele verschiedene Effekte, darunter das Convolution-Reverb oder Pitch-Drop, das den Klang eines Plattenspielers beim Abstoppen des Motors simuliert. Mit LFO lassen sich beliebige Parameter innerhalb eines Live-Sets manipulieren und modulieren, Envelope-Follower nutzt dafür die Lautstärkehüllkurve eines beliebigen Audiosignals.

Max for Live Devices finden: Ableton Website

Es gibt auf der Ableton Internetseite unter Packs noch zahlreiche weitere kostenlose wie kostenpflichtige Max for Live Devices zum Download, so zum Beispiel das Pack Max 7 Pitch and Time Machines mit vielen interessanten Max Devices zur Manipulation des Zeitverlaufs von Samples und der Tonhöhe. Insgesamt befinden sich 65 Produkte unter der Rubrik Max for Live auf der Ableton Website, wie zum Beispiel:

CV Tools

Interessant für Besitzer von modularen Synthesizern oder anderen analogen Synths mit CV/Gate-Eingängen sind zum Beispiel die CV Tools. Diese ermöglichen es, CV/Gate-Signale über ein DC-gekoppeltes Audiointerface an modulare Synthesizer zu senden und diese aus Ableton Live heraus zu steuern. 10 interessante Devices rund um die Steuerung per CV/Gate sind enthalten, darunter zum Beispiel CV-Triggers zum Sequenzieren von modularen Drum-Modulen, CV-Utility, das die Steuerung per Automation in Live ermöglicht, CV-Clock In zur Steuerung des DAW-Tempos, das Gegenstück CV-Clock Out, ein CV-Envelope-Follower zur Steuerung von modularen Synthesizern über Audiosignale und mehr.

Bengal

Bengal ist ein interessanter FM-Synth für Max for Live, der 4-Operatoren Synthese, sechs Algorithmen, achtstimmige Polyphonie, Wavetable für die Oszillatoren, Filter, Effekte und mehr in einem semimodularen Synthesizer vereint. Bengal ist für 49,- Euro auf der Ableton Website erhältlich.

Terra

Terra ist ein polyphoner Synthesizer mit drei Oszillatoren und Waveshaping, FM, Phase-Distortion sowie Ringmodulation. Im Polymodus ist der Synth achtstimmig spielbar. Im monophonen Unisono-Modus werden die acht Stimmen geschichtet und lassen sich individuell in Lautstärke und Verstimmungsgrad regeln. Drei Multieffekte mit jeweils 13 Algorithmen runden das Paket ab. Wie Bengal kostet auch Terra 49,- Euro.

Granulator II

Granulator ist ein granularer Synthesizer, der insbesondere auf das Erstellen von Pads und Texturen ausgelegt ist. So lassen sich Samples bis zur Unkenntlichkeit durch das Zerlegen in winzige Schnipsel, die dann neu zusammengesetzt und manipuliert werden, in neue Sounds verwandeln. Granulator II ist kostenlos auf der Ableton Website erhältlich.

Ensemble

Ensemble ist ein String-Synthesizer ganz im Stil der berühmten String-Machines wie dem Solina String-Ensemble und anderen. Das Instrument von Entwickler Max for Cats nutzt ein Morphing-Formant-Filter mit 10 verschiedenen Typen, die sich überblenden lassen. Chorus, Phaser und EQ lassen sich bei Bedarf zuschalten. Die Oszillatoren nutzen Dreieck- und Rechteckschwingungen und bieten Pulsbreitenmodulation. Eine per Aftertouch steuerbare Vibratofunktion moduliert bei Bedarf die Tonhöhe der Oszillatoren. Chorus und Phaser stehen auch außerhalb von Ensemble als Effekte zur Verfügung. Die Klangbeispiele auf der Ableton Website wissen jedenfalls zu überzeugen. Ensemble kostet 29,- Euro.

Gratis Hits

Die Max for Cats „Gratis Hits“ sind ein kostenloses Bundle. Das Bundle besteht zum Beispiel aus dem Synth Bertha 2 (polyphoner additiver Synth mit Zugriegeln für die Simulation von Farfisa und Vox Orgel Sounds), XY-Gesture für Audio und MIDI (Aufzeichnung von Mausbewegungen als Automationsdaten für beliebige Parameter in Live), MIDI-Monitor und Anti-Warp (koppelt einen Clip mit Warp vom Warp ab und stellt diesen zusätzlich zur Verfügung).

Schwarzonator II

Das von Henrik Schwarz entwickelte Tool verschiebt eingehende MIDI-Noten automatisch auf eine einstellbare Skala, was interessante Ergebnisse liefert und auch ungeübten Musikern das Ausprobieren fremder Skalen ermöglicht.

Ableton Live 11 Suite Download Kundenbewertung: (25) 599,00 € bei

Max for Live Community

Die größte Bibliothek an Max for Live Devices findet sich aber unter der URL www.maxforlive.com. Das Portal listet derzeit über 6.600 Max for Live Devices aus vielen verschiedenen Kategorien. Neben vielen Audioeffekten, Klangerzeugern, MIDI-Effekten, Sequencern, Drum-Machines, MIDI-Utilities, Modulationseffekten, LFOs und mehr finden sich vor allem auch Hardware-Steuerungen, darunter für viele Synthesizer. Gerade solche Steuerungen lassen sich mit Max for Live leicht entwickeln. Aber auch das Zweckentfremden von Hardware für musikalische Zwecke ist eine Stärke von Max for Live. Hier einige Beispiele:

Behringer Pro 800 Editor

Der Behringer Pro 800 Editor von BlindAudio bietet eine nahezu vollständige Steuerung des Behringer Pro 800 Synthesizers und ist kostenlos. Der Editor liegt derzeit in der Version 1.0 vor.

Seq-NovationLnchCtrXL

Das Max for Live Device mit dem etwas sperrigen Namen Seq-NovationLnchCtrXL erfüllt einen umso interessanteren Zweck. Es verwandelt nämlich eine Novation Launch Control XL in einen Step-Sequencer.

Video Theremin on Bathsalts

Ein weiteres Produkt mit interessantem Namen ist das Device Video Theremin on Bathsalts. Mit diesem lässt sich eine Webcam in ein Musikinstrument verwandeln. Verschiedene RGB-Werte werden MIDI-Noten zugeordnet. Die vielen Parameter laden zum Experimentieren ein und das Video Theremin sorgt für sehr interessante und abgedrehte Ergebnisse.

TBT Timeline Control und mehr

Auch an Gitarristen ist gedacht beziehungsweise an deren Effektarsenal, das sich bekanntlich auch prima im Studio einsetzen lässt. In diesem Fall geht es um die Steuerung eines Strymon Timeline Delay-Pedals, das sich in all seinen Parametern mit diesem Max for Live Device aus Ableton Live heraus steuern lässt. Mit TBT Big Sky Control gibt es eine solche Steuerung auch für das sehr beliebte Strymon Big Sky Reverb Pedal. Auch für weitere Pedale und Studioeffekte gibt es vom Anbieter TBT Steuerungen.

JX-8P Synthesizer Programmer

Ein großer Schwachpunkt des Roland JX-8P Analogsynthesizers ist dessen Programmierung. Der Hardware-Programmer PG-800 ist eigentlich Pflicht, möchte man den leistungsfähigen und gut klingenden Synth programmieren. Günstiger und zeitgemäßer geht das mit dem Max for Live Device JX-8P Synthesizer Programmer.

videocc – video map knobs

Das Device videocc – video map knobs arbeitet ähnlich wie das Video Theremin und nutzt Bildinformationen aus einem Video (Datei oder Webcam), um daraus MIDI-Daten zu erzeugen. Es besteht aus drei Devices: Color misst die Häufigkeit einer vom Benutzer zu bestimmenden Farbe im Video-Feed. Motion misst die Bewegungen in einem Feed. Track gibt x- und y-Koordinaten für ein beliebiges Objekt im Video-Feed aus.

Kommerzielle Anbieter für Max 4 Live Devices

Es gibt auch zahlreiche kommerzielle Anbieter von Max 4 Live Devices. Max for Cat habe ich bereits oben erwähnt. Ein anderer Anbieter ist isotonikstudios.com. Hier finden sich zahlreiche interessante Max for Live Devices verschiedener Entwickler.

Divisions

Divisions erzeugt MIDI-Noten zum Beispiel auf Basis von Zeichnungen, in denen kleine Bälle hin und her springen. Zahlreiche Parameter sorgen für viel Kontrolle über das Geschehen und sehr gut nutzbare und interessante klangliche Ergebnisse.

Divisions kostet 27,76 Euro.

The ThreeM

The Threem ist eine Sammlung aus drei Plug-ins: The Marmot, The Mulder und The Maxie. The Marmot ist ein sehr gut klingendes und außergewöhnliches Distortion-Plug-in, während es sich bei The Maxie um einen Bass-Enhancer handelt und The Mulder um einen Saturation Clipper.

Arturia Wrappers

Ein eher ungewöhnliches Max for Live Device sind die Arturia Wrappers. Das Device „verwandelt“ Arturia Effekt-Plug-ins in native Live Devices, sodass sie sich vom Look & Feel nicht von den in Live integrierten Plug-ins unterscheiden. Ruft man in Ableton Live nämlich ein AU- oder VST-Plug-in auf, erscheint in der Detailansicht von Live nämlich nur ein anscheinend leeres Plug-in-Fenster mit einem X/Y-Feld. Möchte man das Plug-in editieren, muss man auf den winzigen Schraubenschlüssel klicken und das Plug-in GUI öffnet sich in einem eigenen Fenster, das sich über die DAW legt. Die Arturia Wrappers sorgen dafür, dass das Plug-in GUI wie jedes native Ableton Live Plug-in in der Detailansicht erscheint. Das macht das Arbeiten mit AU- oder VST-Plug-ins innerhalb von Ableton Live deutlich angenehmer. Ähnliche Wrapper Devices gibt es auch für Plug-ins anderer Hersteller wie Native Instruments, Soundtoys und andere.

Wie entwickelt man eigene Max for Live Devices?

Um selbst Max for Live Devices zu entwickeln, rufst du in Ableton Live unter Max for Live einen leeren Max Audioeffekt, ein Max Instrument oder einen Max MIDI-Effect auf. Über einen kleinen unscheinbaren Button öffnest du den noch leeren Max For Live Canvas, auf dem du dein Device nun entwickeln kannst. Allerdings ist das alles andere als selbsterklärend und man wird geradezu erschlagen von verschiedenen Icons und Tools.

Um einen Einstieg in die Max for Live Entwicklung zu bekommen, solltest du dir zunächst das Pack Building Max Devices von der Ableton Website herunterladen. Es ist kostenlos und führt dich direkt in Ableton Live in die Max for Live-Entwicklung ein.