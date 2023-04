Ableton Live 11.3, Drift Synthesizer und MPE-Support

Neuer Software Synthesizer

Ableton stellt mit Live 11.3 eine neue Version seiner Digital Audio Workstation vor. Wie bei Ableton üblich, wird das Update zunächst als Beta-Version veröffentlicht, d. h. alle registrierten User können die Version auf eigenen Wunsch testen. Offiziell veröffentlicht wird Ableton Live 11.3 dann voraussichtlich in einigen Wochen.

Ableton Live 11.3, Digital Audio Workstation

Für seine Kunden hat Ableton in Live 11.3 wieder einige interessante neue Features eingebaut. Allen voran der neue Drift Synthesizer scheint eine sehr gute Erweiterung zu sein. Ableton beschreibt ihn als „ausdrucksstarkes Tool, das die Sounds jeder Ära moderner Musik erzeugen kann.“ Ausgestattet mit einem minimalen Layout und interaktiven Reglern soll er nicht nur Snythese-Profis, sondern auch Einsteigern einen einfachen Zugang bieten, um an neuen Sounds zu arbeiten. Drift wurde von klassischer Hardware inspiriert, hat viele Anleihen an moderne Synths und Eurorack-Module und wurde laut Ableton sorgfältig nach Gehör gestimmt, um „in jeder Einstellung schnell und einfach hochwertige Sounds zu liefern“.

ANZEIGE

Auch in Sachen MPE gibt es Neuigkeiten. So sind Analog, Collision, Electric und Tension ab sofort MPE-fähig und entfalten hierdurch ihr großes Potenzial. Mehr Kontrolle und Ausdruck verspricht Ableton auch durch folgende Punkte:

Die MPE-Kontrollanwendung kommt mit mehr Funktionen sowie einer verbesserten Bedienoberfläche und verursacht weniger CPU-Last. ANZEIGE

Note Echo ist jetzt MPE-fähig und hat Feedback-Regler für jede Dimension. Dadurch entstehen mehr Möglichkeiten für sich langsam entwickelnde MPE-Modulationen.

Live 11.3 enthält eine größere Core-Library mit expressiven Inhalten.

Die komplette Feature-Liste zur Version 11.3 findet ihr hier.