Feature: Technics 2017, Kritisch betrachtet

Technics kommt in letzter Zeit nicht mehr aus den Schlagzeilen heraus und sorgt für einen Haufen Diskussionen in der DJ-Filterblase. Das ist deswegen so irritierend, weil die Marke lange Zeit für das genaue Gegenteil stand.

„Der Plattenspieler“

Nicht umsonst nannten wir früher den SL-1200- oder 1210 MK2 einfach nur „den Technics“. Wer zum Verleiher ging, weil er Equipment für eine Veranstaltung brauchte, bestellte einfach „Plattenspieler“. Stellt euch das mal bei einer beliebigen anderen Gerätekategorie vor.

Über den 1210er musste nicht diskutiert werden, er war einfach da. Er war vollkommen – und hier ist der Ausdruck ausnahmsweise kein Blödsinn – alternativlos.

Es gab damals auch gar nicht die Möglichkeiten, die wir heute haben, um uns in Diskussionen zu stürzen. Kein Facebook, keine DJ-Websites, keine DJ-Schulen, aber vor allem gab es einfach keine Alternativen. Keine CDJs und erst recht keine Laptops. Es gab einfach keinen Grund, über das Abspielgerät zu quatschen.

(Na gut, die Nadelbeleuchtung war eigentlich immer kaputt, aber es ging ja auch ohne.)

Ein Grund dafür war auch, dass Panasonic gar nicht vorhatte, den perfekten DJ-Plattenspieler zu bauen, sondern eine abgespeckte Version seiner Profi-Laufwerke, die damals in vielen Rundfunkstudios ihren Dienst versahen. Der SL-1200 war in der Markenwelt von Technics ein Mittelklasselaufwerk und sollte quasi einen Touch von professionellem Equipment ins Wohnzimmer holen. Dabei schaffte man das Kunststück, zu einem ziemlich erschwinglichen Preis ein extrem robustes Gerät zu konstruieren, dessen unerhörte Rückkoppelungsfestigkeit es zum perfekten Laufwerk für die lauten Discotheken machte. Und so kam es, dass sich die „Ones and Twos“ bald nahezu an jedem DJ-Arbeitsplatz der Welt wiederfanden. Geplant hatte Panasonic das nicht und es gab auch kaum entsprechendes Marketing. Dies wiederum trug zur enormen Glaubwürdigkeit des Plattenspielers bei. Es gab einfach keinen Konzern, der versuchte, jemanden die Kiste anzudrehen, das war auch gar nicht nötig. Es wurden auch so bis zur Einstellung der Produktion über drei Millionen Geräte verkauft. Das ist insbesondere deswegen eine gewaltige Zahl, weil die robusten Arbeitstiere einmal gekauft, normalerweise nie mehr ersetzt werden mussten. Das muss man sich immer wieder klarmachen, wenn man den enormen Kult um den Zwölfzehner verstehen will.

Dann kam die Digitalisierung und warf buchstäblich alles über den Haufen. Wirklich alles. Und zuerst war die Musikindustrie dran.

2012 stellte Panasonic die Produktion des erfolgreichsten Plattenspielers aller Zeiten ein. Es gab zwar einen kleinen Aufschrei, aber der fiel vergleichsweise leise aus. Auch deswegen, weil jeder, der sie brauchte, mindestens zwei Geräte besaß und wusste, dass sie bei einigermaßen pfleglicher Behandlung länger leben würden, als man selbst. Dazu kam, dass sich niemand vorstellen konnte, dass der Zeitgeist die Schallplatte wieder so sehr zurückbringen würde, wie wir das heute erleben.

Eine Materialschlacht namens SL-1200GAE

Also arrangierte man sich irgendwie mit der Situation. Und so schlecht waren die Nachbauten ja auch nicht, zumindest nicht die Super OEMs. Aber im Bereich der im Cluballtag extrem wichtigen Trittschalldämpfung kann wohl nicht einmal der PLX-1000 von Pioneer mit dem Original mithalten, obwohl er langsam seinen Weg in die Clublandschaft findet. Die Langlebigkeit wird am Ende aber definitiv das Damokles-Schwert sein, welches auf den Pioneer irgendwann fällt, während der Technics unbeeindruckt weiterläuft.