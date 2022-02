GAS: Das „Gear Acquisition Syndrome“, Scherz oder Realität?

G.A.S. - "Blähungen" beim Gear Kauf - Gear Acquisition Syndrome

Wer kennt ihn nicht, den Kick oder das gute Gefühl, neues Gear zu kaufen und zu besitzen. Klar, man erweitert dadurch sein Rig, gibt sich neue Möglichkeiten des Ausdrucks/Klangs und der Körper sagt sich, man habe sich was Gutes getan und schüttet Dopamin aus. (Die Werbung triggert übrigens in uns genau diesen Moment und löst Hoffnung auf dieses Gefühl aus. So funktioniert, nebenbei bemerkt, Marketing heutzutage). An sich ist es ja erst mal nichts Falsches, sich breiter aufzustellen. Schließlich benötigt man gewisses Equipment, um eigene Sounds zu kreieren. Stellt man sich aber auch immer die Frage, ob man gerade bewusst handelt oder vielleicht eher im Affekt? Braucht man wirklich noch mehr Effektgeräte (muss der fünfte Delay wirklich sein?), noch einen sündhaft teuren Highend-Studiokompressor und den originalen Vintage-Amp von anno dazumal. Wenn häufig Käufe weniger von Fakten oder Intellekt gesteuert ist, sondern rein emotional gesteuert ausgeführt werden, kann es sich um das erstmals von Steely Dan Gitarrist Walter Becker in 1996 genannte „Gear Acquisition Syndrome“ (kurz: G.A.S., im Englischen ähnlich „gas“, was übersetzt „Blähungen“ meint) handeln. Gerade in Blogs, Foren etc. oft etwas humoristisch/ironisch herunter gespielt, gibt es aber durchaus wissenschaftliche Belege für ein derartiges Verhalten. Vor einiger Zeit hat mein Chef und Kollege Peter Grandl bereits einen Artikel darüber verfasst (https://www.amazona.de/gas-gear-acquisition-syndrome-equipmentsucht/). Aufgrund des brisanten und interessanten Themas und vor dem Hintergrund der von Jan-Peter Herbst & Jonas Menze an der University of Huddersfield verfassten Studie „Gear Akquisition Syndrome. Consumption of Instrumentes and Technology in Populär Music“, greifen wir das Thema nochmals auf.

ANZEIGE

Was ist G.A.S.?

Zerlegt man den Namen, so verrät er alleine schon eine Menge über das Phänomen.

Gear = Equipment, Instrumente, Effektgeräte, Plug-ins etc.

Acquisition = Anschaffung

Syndrome = Syndrom

Natürlich geht es hierbei nicht um sinnvolle oder gar notwendige Käufe. Es handelt sich vielmehr um nicht unbedingt notweniges Beschaffen von Equipment, also zwanghaftes Verhalten.

Wie erkennt man G.A.S.?

Es gibt sicherlich verschiedene Ausprägungen des Syndroms. Man kann versuchen, sich selbst zu kontrollieren und zu hinterfragen, wie oft man etwas anschafft und wie nötig der entsprechende Kauf tatsächlich ist. Stellt man fest, dass in der Vergangenheit vermehrt Käufe stattfanden oder aktuell stattfinden, deren Artikel nicht zwangsläufig nötig waren, um z. B. einen Job auszuführen oder die nach dem Erwerb überwiegend im Regal lagern, dann ist dies ein Indiz für eine gewisse Form des genannten Phänomens. Spätestens, wenn man feststellt, dass die Käufe oder Bestellungen zwanghaft sind, sollte man das Ganze ernst nehmen und sich Hilfe suchen. Das ist keine Schande, sondern menschlich! Da man in solchen Situationen möglicherweise nicht die Wahrnehmung oder Fähigkeit dafür hat (Stichwort: zwanghaftes Verhalten), kann man durchaus auch seine Freund:innen/Kolleg:innen beobachten und ggf. vorsichtig (!!!) darauf ansprechen, wenn man ein derartiges Verhalten bei jemandem beobachten sollte.

Was ist nicht G.A.S.?

Nicht jeder „irrationale“ Kauf oder jedes gesteigertes Interesse an Gear ist auch direkt G.A.S.! Wenn man beispielsweise auf der Suche nach (s)einem bestimmtem Sound ist, sich in dessen Folge durch Foren wühlt und Testberichte liest, sprich, sich informiert, um dann gezielt zu testen, zu entscheiden und schließlich zu kaufen, mag das vielleicht dem einen oder anderen nerdy erscheinen (das sind wir ja schließlich auch ab und zu gerne und mal ehrlich, das ist auch was Großartiges), aber dann handelt es sich nicht um G.A.S. Auch wenn z. B. ein neuer Job neues Equipment erfordert und man dieses beschafft, ist das kein G.A.S. Auch ein gelegentlicher irrationaler Kauf ist noch keine Zwangsstörung. Man darf sich ja auch mal einfach so was gönnen.

Wichtig ist: Um Menschen zu schützen, die darunter leiden und ein Bewusstsein für Phänomene, wie das Gear Acquisition Syndrome zu schaffen, sollte man darauf achten, keine Witze über derartige Dinge zu machen und diese dadurch vor allem nicht verharmlosen!

ANZEIGE

Exkurs: Was ist eine Zwangsstörung?

Schaut man in die Medizin bzw. die Wissenschaft, so wird eine Zwangsstörung folgendermaßen definiert:

Eine Person hat einen inneren Drang, bestimmte unerwünschte Handlungen oder Gedankengänge wiederholt zu tun, unabhängig davon, ob die Handlung rational sinnvoll ist oder nicht oder ein bestimmtes Ziel verfolgt. Oft erlebt diese Person das Moment auch als sinnlos oder belastend, aber ist nicht in der Lage, willentlich etwas daran zu ändern. Warum Zwangsstörungen entstehen, ist noch nicht final geklärt. Die Grenzen zu „normalem“ Verhalten sind fließend.

Professionelle Hilfestellungen bei G.A.S.

Wenn man sich in professionelle Hilfe begeben möchte, sind Psychoterateut:innen, Psychiater:innen, klinische Psycholog:innen etc. gute Anlaufstellen. Auch Seelsorge-Telefonnummer können als erster Info-Punkt genutzt werden. Das Gespräch mit Vertrauenspersonen kann auch ein erster Schritt sein. Wichtig dabei: Man sollte mit jemandem reden, der die Sache ernstnimmt. Der Musikerkollege, der gestern in der Bar noch einen Witz über G.A.S. machte, ist dann wahrscheinlich die falsche Person, um ernsthaft über die Problematik zu sprechen.

Was verhindert G.A.S.?

Der Reiz für Neues ist ständig gegeben. Wir leben im Zeitalter des Konsums und der permanenten Werbung. Man konsumiert online Videos der Stars, die ihr neuestes Signature-Gear vorstellen (ob das dann John Petrucci mit einer neuen Majesty Music Man ist oder Chris Lord-Alge, der sein neuestes Waves Plug-in vorstellt, spielt keine Rolle), testet etwas beim nachmittäglichen Besuch im Musikladen des Vertrauens oder entdeckt etwas Spannendes bei Freund:innen/Kolleg:innen. Dann will man das auch haben. Die wichtigen Fragen, die man sich stellen kann, sind aber: Nutzt man das vorhandene Equipment denn bereits in vollen Umfang? Hat man nicht etwas ähnliches, das den Job auch gut erledigt? Geht es dabei um Musik oder nur ums Gear?

Im Endeffekt ist Gear ja ein „Mittel zum Zweck“. Im Fokus steht immer die Musik bzw. deren Aussage. Die Recherche nach Equipment kostet Zeit. Zeit, die man nutzen könnte, um zu üben, Songs zu schreiben, Songs aufzunehmen etc. Die Anschaffung von (zu viel) Gear kostet (sehr viel) Geld, das man nutzen könnte/sollte, um seine Miete zu zahlen, Rücklagen zu schaffen etc. Auch hier gilt wieder, den richtigen Grad zu finden zwischen notwendiger Anschaffung und einer Art Lückenbüßer-Kauf. Man fühlt sich nicht gut genug im Sound, im Spiel, mit aktuellen Jobs (oder viel mehr denen, die man nicht spielt) usw. und ersetzt diese Leere mit etwas Materiellem. Menschen anderer Branchen geht es da ähnlich. Die Summe der einzelnen Anschaffungen schafft ein Gesamtbild. Genaues Beobachten und Abwägen ist hier angesagt.

Was kann man (präventiv) gegen G.A.S. tun?

„Einfache“ selbst durchführbare Wege, von G.A.S. wegzukommen, benötigen viel Selbstdisziplin, eine gute Selbstwahrnehmung, ein reflektiertes Bewusstsein und natürlich den Wille, dieses Verhaltensmuster loszuwerden.

Der effizienteste, gesündeste und (erstmal) einfachste Weg, um (nicht nur) dem Gear Acquisition Syndrome präventiv zu entgehen (sondern auch in vielen anderen Lebensbereichen sortierter durchs Leben zu gehen), ist sicherlich die Selbstreflexion. Beobachten und reflektieren, nicht direkt im Affekt kaufen, sondern wohlüberlegt handeln, ein paar Tage ruhen lassen und ein paar Nächte „darüber schlafen“ oder mit Kolleg:innen darüber austauschen, wie sinnvoll die geplante Anschaffung wäre, helfen Fakten zu ordnen, emotionalisierte Entscheidungen klarer zu zeichnen und am Ende ein genaueres Bild über die Umstände zu erhalten.

Alternativen zu neuem Equipment bieten auch Gebrauchtbörsen wie eBay, der (Aus)tauschen von Gear, das man nicht mehr nutzt oder das Leihen von Instrumenten, Effekten etc. z. B. zum Testen oder für Jobs. Bei Letzterem muss man längerfristig aber auch aufpassen, dass die Kosten nicht explodieren. Weitere Wege wären zum Beispiel auch das (noch) bessere Kennenlernen des bereits vorhandenen Equipments und das „neue“ in Kontext setzen davon. Begrenzung schafft auch Raum für kreativen Umgang mit dem Vorhandenen. Was passiert bei anderer Anordnung der Geräte (z. B. Reverb VOR dem Distortion oder ein Delay davor und eines danach. Spannend kann auch sein, ein langsam arbeitendes Tremolo vor den stark verzerrten Amp zu setzen, der dann in gleichmäßigen Zügen den Verzerrungsgrad „regelt“). Diese Grenzen sind kaum gesetzt. Man muss „nur“ das Gear dafür einsetzen, wofür es erst mal NICHT gedacht ist.

G.A.S. – Gear Acquisition Syndrome – eine Zusammenfassung

Es ist also eine Tatsache, dass es Menschen gibt, die wirklich darunter leiden. Demnach sollte man es auf jeden Fall vermeiden, sich über das Syndrom lustig zu machen (man weiß nie, mit wem man gerade darüber spricht). Sich mit Equipment zu beschäftigen und entsprechend Benötigtes anzuschaffen, ist Teil des Daseins, sowohl als Hobby- als auch Berufsmusikers und natürlich kann sich auch etwas „aus Spaß an der Freude“ kaufen, Gear macht ja auch jede Menge Spaß . Wichtig ist, dass man diese Investitionen genau beobachtet, für sich bewertet und ggf. aufpasst, wenn eine Richtung eingeschlagen wird, die ungesunde, unwirtschaftliche und irrationale Tendenzen aufweist. Bemerkt man eine gewisse Zwangsstörung bei sich oder anderen, gilt es behutsam mit der Person und dem Thema umzugehen und Wege einzuleiten, die Hilfestellungen bieten.

Hier noch ein Erfahrungsbericht zu GAS von unserem Chefredakteur Tyrell:

LINK ZUM GAS-REPORT VON TYRELL