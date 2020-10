Geld verdienen mit Music-Streaming: Apple, Spotify, Tidal, YouTube

Deine Musik bei Streaming-Diensten, was bringt das?

In einer mehr und mehr gegenstandslosen Gesellschaft ist abzusehen, dass digital vertriebene Formate die klassischen physischen Datenträger mittelfristig komplett verdrängen werden. Doch wie steht es um die viel diskutierten Streaming-Plattformen à la Spotify, Apple Music und Co? Helfen sie nur den Hörern oder sind sie auch für Künstler wie du und ich eine Chance? Ob Fluch oder Segen, in diesem Artikel möchte ich euch ein paar interessante Geschichten und Fakten zum Thema präsentieren.

State of the Industry – Streaming und physische Datenträger

Um zu verstehen, wie es um den Musikmarkt steht, lohnt es, einen Blick auf die gegenwärtigen Verkaufszahlen zu werfen. Die technische Entwicklung in den letzten 30 Jahren sorgte dafür, dass sich die Formate, in denen Musik vertrieben wird, in stetigem Wechsel befanden und befinden.

Die Recording Industry Association of America (RIAA) vermeldete bereits im Jahre 2019, dass Vinyl circa 30 % der Umsätze durch den Verkauf von physischen Tonträgern erwirtschaftet. Heute, im Jahre 2020, besagt die Statistik, was sich schon lange abgezeichnet hat. Vinyl hat die CD überholt. Das war das letzte Mal im Jahr 1986 der Fall. The angel has fallen.

Dem gegenüber steht ein Umsatzverlust von physischen Datenträgern von 23 %. Gleichzeitig gewinnen Online-Streaming-Dienste weitere 12 %. Diese Entwicklung, die als Zeitgeist bezeichnet werden könnte, wurde durch die weltweite Pandemie natürlich noch beschleunigt. Insgesamt erwirtschafteten Streaming-Dienste 4,8 Millionen US-Dollar Umsatz. Die Tage der physischen Medien sind gezählt. Besonders bei den nachwachsenden Generationen sind sie kaum noch ein Thema.

Output and Outcome – was bringt ein Play?

Mittels einer Online-Recherche ist ohne Probleme herauszufinden, wie viel die großen Streaming-Dienste für einen Play an Künstler beziehungsweise deren Labels zahlen. Die Zahlen schwanken stetig und sind für diese Darstellung gerundet.

Spotify: 0,004 US-Dollar (4.000 US-Dollar für 1 Million Streams)

Tidal: 0,012 US-Dollar (12.000 US-Dollar für 1 Million Streams)

Apple Music: 0,007 US-Dollar ( 7.000 US-Dollar für 1 Million Streams)

YouTube: 0,00069 US-Dollar (690 US-Dollar für 1 Million Streams)

Für die meisten Künstler ist es natürlich nicht so einfach, eine oder gar mehrere Million Streams mit einem Titel zu erzielen. Um die Gewinne zu erhöhen, wird deswegen aus künstlerischer Sicht zu fragwürdigen Mitteln gegriffen.

Die zu Grunde liegende Rechnung ist einfach. Wenn ein Fan ein Album für eine Stunde hört, steigt der Gewinn mit sinkender Länge der Tracks. Die Rechnung ist einfach.

Aus diesem Grund verringert sich die durchschnittliche Länge der Titel auf Streaming-Plattformen stetig. Bereits im Jahr 2018 waren 6 % der internationalen Hit-Songs kürzer als 2:30 Minuten. Fünf Jahre früher waren es noch weniger als 1 %.

Ein weiterer Vorteil daran, immer kürzere Titel zu veröffentlichen, ist die Anpassung an die sinkende Aufmerksamkeitsspanne der jungen Hörer. Bedingt durch die Schnelllebigkeit der sozialen Medien sinkt die maximale Zeit, die sich der Konsument auf einen Sache konzentrieren kann, stetig. Eine bedrohliche Entwicklung!

Worth it – wie viel verdienen die Großen

Für die meisten kleinen und mittleren Künstler ist das Erreichen der im vorherigen Abschnitt als Berechnungsgrundlage verwendeten eine Million Streams natürlich weit weg. Im Bereich der international vertriebenen Popmusik sind diese Zahlen hingegen Peanuts. Was mit dem Gewinn an einem Track nicht proportional wächst, ist der Aufwand, diesen zu produzieren.

Die britische Bank Vanquis hat sich Gedanken um die Wirtschaftlichkeit und den return-on-investment eben solcher Veröffentlichungen gemacht und eine sehr interessante Rechnung aufgestellt.

Laut Vanquis benötigte Ed Sheeran ca. 90 Minuten, um seinen Tophit „Shape of you“ zu schreiben. Mit den bei Erstellung des Artikels im April 2020 erreichten 8,6 Milliarden Streams und ca. 0,35 britischen Pence pro Stream verdiente der gute Ed fast 11 Millionen Pfund. Der Titel bestand aus 673 Wörtern, das ist für Popmusik verhältnismäßig viel. Der so generierte Verdienst betrug also mehr als 16.000 Pfund, wohlgemerkt pro Wort.

Dieser Wert ist laut der Vanquis-Analyse sogar noch im Mittelfeld einzustufen. Andere Künstler in der Liste kommen auf mehr als 26.000 Pfund pro Wort. Diese unglaublich hohen Zahlen sind erschreckend. Vor allem in Anbetracht des extrem niedrigen Niveaus der Texte und der Musik. Wie so oft verliert Popmusik jede Verhältnismäßigkeit.

Hobin Rood – Kampf für höhere Auszahlungen

Spotify setzt mit seinem riesigen Marktanteil das Benchmark für die Bezahlung von Streams. Daniel Ek, der CEO von Spotify, sorgte mit seiner Aussage “You can’t record every three to four years and think that’s going to be enough” für einen weltweiten Aufschrei. Im Vergleich zu den meist hohen Kosten die für die Produktion und die Bewerbung von professioneller Musik gezahlt werden müssen, sind die Auszahlungen viel zu gering. Für die meisten Künstler ist es ein Meisterstück, sich damit über Wasser zu halten.

Auf Basis eines Instagram-Posts der Künstlerin Maja Malkin wurde eine Petition auf change.org gestartet. Mit dieser sollen die CEOs der großen Firmen zu höheren Auszahlungen „motiviert“ werden. Inzwischen wurde diese bereits von mehr als 73.000 Künstlern unterstützt, von den angesprochenen Entscheidern aber natürlich ignoriert.

Ausverkauf – wie man Nummer 1 Hits kaufen kann

Bekannt für großartige Reportagen und seriösen und neutralen Journalismus weit weg von Mainstream-Medien ist das Bremer Journalistennetzwerk Y-Kollektiv stets am Puls der Zeit. Im Mai 2020 ließen sie die Bombe platzen. Mit einer Reportage namens „Rap Hack: Kauf dich in die Charts! Wie Klickzahlen manipuliert werden“ wurde am Beispiel von deutschem Hip Hop aufgezeigt, was weltweit Gang und Gäbe ist.

Im Mittelpunkt der Reportage steht Kai, ein selbsternannter Hacker und „Social Media Experte“. Er gibt an, für verhältnismäßig geringe Beträge aus unbekannten Musikern Stars zu machen. Zu seinen Kunden zählen angeblich auch die größten fünf deutschen Künstler im Genre. Für nur 50.000 Euro soll es eine goldene Schallplatte geben.

Die Charts werden über den Kanal des Streaming-Marktes manipuliert. Mittels einer unglaublich hohen Anzahl an gehackten und selbsterstellten deutschen Accounts (mehr als 250.000) auf diversen Plattformen können in kürzester Zeit extreme Mengen an Plays erzeugt werden. Von diesem Punkt an dauert es oft nicht mehr lange, bis die gepushten Titel viral gehen und alles zum Selbstläufer wird.

Die Basis dafür ist natürlich ein einigermaßen gut produzierter Track. Diesen kann man für wenig Geld beim Ghostproducer um die Ecke kaufen. Gewürzt wird das Ganze mit etwas Marketing-Budget und einer coolen, oft ausgedachten Geschichte und fertig ist der Top-Act. Die Zeiten, in denen Popmusik ehrlich war, sind schon lange vorbei.

Natürlich haben sich nach dem Skandalvideo auch die Angeklagten zu Wort gemeldet (oder auch, wie im Falle von Spotify, nicht). Mit primitiven und manipulativen Statements wurde versucht, die Anschuldigungen zu entkräften. Das ging natürlich ziemlich in die Hose. Die Faktenlage war einfach erdrückend. Bei genauerer Betrachtung erscheint es logisch, dass die Streaming-Anbieter diese Praktiken dulden. Am Ende verdienen sie mit. Das „gestohlene“ Geld kommt größtenteils aus den Taschen der Werbetreibenden.

Was bleibt, ist ein bitterer Beigeschmack. Streaming-Klickzahlen werden zu einem nicht zu verachtenden Teil auch in die Berechnungen der deutschen und internationalen Charts einbezogen. Daraus folgt, dass diese wohl inzwischen auch fernab der Realität sind.