GForce Software M-Tron Pro IV, Mellotron Plug-in

Neues UI, Filter, FX & mehr

GForce Software M-Tron Pro IV ist die verbesserte Version der bekannten Mellotron-Emulation. Optisch und technisch erneuert, bringt das Plug-in 3,5 GB der unsterblichen Retrosounds in die DAW.

Neu beim GForce Software M-Tron Pro IV

Das M-Tron Pro IV ist im Kern nach wie vor ein Sample-Playback Plug-in, das mit dualer Layer-Struktur Sounds von Tonband-basierten Keyboards abspielt. Die Optik ist zwar an das M-400 angelehnt, aber es gibt auch Klänge von anderen Mellotron- und Chamberlin-Modellen und artverwandten Instrumenten.

Das Interface ist in Version IV frei skalierbar. Durch einfaches Ziehen an einer GUI-Ecke lässt sich die Größe nach Belieben anpassen.

GForce hatte bereits bei seinen anderen Plug-ins den Patch-Browser komplett überarbeitet, so nun auch hier. die über 800 Presets (davon mehr als 100 neue Presets) sind kategorisiert und mit Tags versehen. Ebenso kann mit dem Tape-Browser schnell und einfach durch die mehr als 200 Tape-Banks navigiert werden.

Zur Klanggestaltung wurde ein neues State-Varibale-Filter mit Tief-, Band- und Hochpass implementiert. Es kann für die beiden Layer separat aktiviert werden.

Bei den Effekten sind ein zweiter Ensemble-Effekt und eine Amp-Simulation mit regelbaren Warmth, Noise und Saturation sowie ein modulierbares Matrix-Reverb hinzugekommen.

Die Möglichkeiten der Tape-Controls wurden um die Regler Wow und Flutter ergänzt, so dass sich Schwankungen besser dosieren lassen. Polyphoner Aftertouch und Velocity lassen sich über Regler einfach auf die Parameter Filter, Amp und Brake routen.

Außerdem gibt es individuelle FX-Locks, einen erweiterten Keyboard-Bereich (sieben Halbtöne abwärts), Undo-, Redo-, Copy- und Paste-Funktionalität und einen LFO mit den Zielen Pitch, Filter, Pan und Level.

Das GForce Software M-Tron Pro IV ist ab sofort erhältlich. Zur Einführung gilt ein Preis von 99,- Euro, der reguläre Preis beträgt 199,- Euro.

Außerdem gibt es das Bundle M-Tron Pro Complete, bei dem alle 14 zusätzlichen Expansion-Packs enthalten sind. Das entspricht insgesamt einer 11,3 GB großen Soundlibrary mit über 500 Tape-Banks und mehr als 3.500 Presets. Der Preis beträgt zur Einführung 275,- Euro bzw. regulär 360,- Euro.

GForce Software M-Tron Pro IV Systemvoraussetzungen

MacOS

Intel & Apple Silicon Native

Standalone Application

AudioUnit

AAX

VST2

VST3

Intel or Apple Silicon Mac

macOS 10.13 or above

Windows

Standalone Application

VST

VST3

AAX

2 GHz CPU with 2 GB RAM

Windows 7 and above

