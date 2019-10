News: H-Pi Instruments Flash – vollwertiger polyphoner FM-Synthesizer im Stecker

Der kleinste Synthesizer der Welt

H-Pi Instruments Flash ist ein richtiger Hardware FM-Synthesizer, obwohl man so gut wie nichts davon sehen kann. Denn die gesamte Technik passt in einem etwas zu groß geratenen MIDI-Stecker.

Bereits vor einigen Jahren entwickelte Mitxela den „World’s smallest MIDI-Synthesizer“ als Projekt. Dieses wurde zur Grundlage für Flash genommen. In Kooperation mit H-Pi Instruments wurde das Konzept weiterentwickelt. Die Maßgabe war, sich nicht mit Halbheiten zufrieden zu geben. So bekam Flash eine anständige Polyphonie von 16 Stimmen, eine 14 Bit Auflösung für Pitchbend, verschiedene Cycle-Waveforms, mehr Hüllkurven, einen 44 kHz Stereo-Audioausgang und Stromversorgung via MIDI, denn das gesamte Paket ist in einem MIDI-Stecker mit Metallgehäuse untergebracht.

Flash wird einfach an einen MIDI-Ausgang eines Keyboards oder Interfaces gesteckt. An dem 3,5 mm Ausgang am anderen Ende wird ein Kopfhörer oder Audiokabel angeschlossen und schon ist Flash einsatzbereit. Die gesamte Bedienung erfolgt selbstverständlich via MIDI-Controller. Eine Editorsoftware wird bislang nicht erwähnt, möglicherweise wird so etwas später nachgeliefert oder von einem Drittentwickler angeboten werden. Im Demovideo erfolgt die Bedienung über ein MIDI-Keyboard mit einer ausreichende Anzahl an programmierbaren Controllern.

H-Pi Flash Spezifikationen

• Tuning

• Unlimited pitch General MIDI microtuning up to 16 voices polyphony

◦ NOTE: The MIDI Manufacturer’s Association has now officially recognized this method of microtuning, calling it MPE.

• 16 full range programmable tunings of 128 notes each = 2048 programmable fixed pitches

• voluntary pitch bending from retuned fixed-pitch centres

• Largest tuning error ~ 0.006 cents

• Synthesis

• FM synthesis engine designed by mitxela

• Controllable via MIDI CCs

• (… details to follow)

• Voice Modes

• POLY: 16 voices, one oscillator per voice, mono LR audio output

• POLY-STEREO: 8 voices, one oscillator per voice, stereo audio output

• MONO: 1 voice, 16 oscillators layered, mono LR audio output

• Inputs and Outputs

• MIDI DIN input (for MIDI and power)

• 3,5 mm stereo headphones audio output

H-Pi Instruments Flash soll ab Dezember 2019 lieferbar sein. Der reguläre Preis beträgt 159,- Euro. Bei Vorbestellungen gilt derzeit ein Preis von 129,99 Euro.