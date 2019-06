Kodamo EssenceFM, leistungsfähiger FM-Synthesizer

Freie Algorithmen und 300 Stimmen

Auf dem Synthfest France wurde der Kodamo EssenceFM Synthesizer erstmals als Prototyp vorgestellt. Mit seiner leistungsfähigen VFM Engine (Variable Frequency Modulation) bietet der Desktop- / Racksynthesizer große Flexibilität und eine enorme Polyphonie.

Kodamo EssenceFM will die Grenzen bisheriger (Hardware)-FM-Synthesizer sprengen. Und außerdem wird sein großes 7“-Touch-Display (400 x 240) für eine komfortable Bedienung sorgen.

Für die FM-Algorithmen gibt es keine Vorgaben, sondern sie können vom User selbst erstellt werden. Dafür lassen sich die sechs Operatoren per Drag&Drop über das Display frei anordnen. Ebenso können die Hüllkurven graphisch editiert werden.

Die Waveforms der Operatoren lassen sich ebenfalls editieren bzw. frei auf dem Display zeichnen. Darüber hinaus können auch Waves importiert werden.

Zur weiteren Klangbearbeitung isind ein resonanzfähiges Filter und zwei Effektprozessoren vorhanden.

Der Kodamo EssenceFM besitzt einen Polyphonie von 300 Stimmen. So können in einem Patch auch bis zu 128 Splits oder Layer realisiert werden, so dass zum Beispiel auch Drumkits möglich sind. Die Engine arbeitet mit 32 Bit DSPs. Der Synthesizer soll sehr schnell booten und in weniger als drei Sekunden betriebsbereit sein. Die Firmware wird per Updates via USB erweiterbar sein.

Als Anschlüsse gibt es einen Stereo- und einen Kopfhörerausgang, ein MIDI-Trio sowie einen Ethernet-Port.

Der Synthesizer befindet sich noch in der Entwicklung. Erst zum Dezember hin wird man mit einer Preisangabe rechnen können.

Hersteller-Spezifikationen des Kodamo EssenceFM