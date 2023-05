Inphonik RX1200, Software-Sampler nach E-MU SP-1200

Mit 12 Bit und SSM2044-Sound

Inphonik RX1200 ist ein Plug-in, das die Sampling-Engine des ikonischen Drum-Samplers E-MU SP-1200 emuliert. Das Original, das mit 12 Bit Technik arbeitet, ist bis heute insbesondere bei Hip-Hop-Produzenten ein beliebtes Werkzeug.

Inphonik RX1200 12 Bit Sampler

Der Software-Sampler RX1200 orientiert sich in der Grundausstattung am Vorbild von E-MU. Es können Samples in 32 Slots geladen und dort mit den Parametern Tune, Decay und Mix (Volume) eingestellt werden. Die Sample-Engine arbeitet originalgetreu mit 12 Bit bei einer Sampling-Frequenz von 26.041 kHz.

Die Sounds können über acht Ausgänge geroutet werden und es gibt Filter, die den Chip SSM2044 emulieren. Hierfür sind zwei Festeinstellungen und ein dynamischer Modus wählbar.

Der Sequencer der SP-1200 fällt beim Plug-in jedoch komplett weg.

Neben den Original-Funktionen bietet die RX1200 einige zusätzliche Features. Es gibt keine Begrenzung der Sample-Länge und es können Mono- und Stereo-Samples verwendet werden, die in einem Chromatic Mode über einen größeren Bereich spielbar sind. Für jeden Ausgangskanal sind eigene Settings für Note Groups und Polyphonie sowie das Panning über Regler im Mix-Mode einstellbar.

Für das Tuning der Samples sind unter anderem auch Einstellungen für 33 RPM und 45 RPM implementiert, da mit dem Original gern schneller aufgenommen und dann runter gepitcht wurde.

Zusätzlich gibt es einen integrierten Editor mit graphischer Darstellung für die nicht-destruktive Einstellung von Start-, End- und Loop-Punkten der importierten Samples. Inphonik liefert eine Library mit über 900 Samples mit und wird in Zukunft weitere kostenlose Librarys für die RX1200 anbieten.

Inphonik RX1200 ist in den Formaten VST2, VST3, AU und AAX für MacOS, Windows und Linux verfügbar, eine Reason Rack Extension-Version soll in Kürze verfügbar sein. Der Preis für das Plug-in beträgt 29,- Euro. Die RE-Version wird 32,- Euro kosten.

Außerdem bietet Inphonix die RX1200 im Bundle mit dem Effekt-Plug-in RX950 an, das die AD/DA-Wandler sowie einstellbare Audio-Bandbreite und Filterung des Akai S950 emuliert. Das Plug-in-Bundle kostet 39,- Euro bzw. 43,- Euro für die RE-Version.

