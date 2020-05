Interview: Ein Körperschallresonanzlautsprecher fürs Eurorack

Studenten entwicklen Körperschallresonanzlautsprecher

Über einen Beitrag der „Technischen Hochschule Nürnberg“ mit dem Titel „Vom Synthesizer zum Instrument“ sind wir neugierig geworden und haben uns über Prof. Dr.-Ing. Alexander von Hoffmann mit Lucas Lechermann in Verbindung gesetzt, der einer der beteiligten Studenten des Projekts war.

Peter:

Hallo Lucas, was genau ist ein Körperschallresonanzlautsprecher?

Lucas:

Hallo Peter, ein Körperschallresonanzlautsprecher dient wie auch ein herkömmlicher Lautsprecher zur Umsetzung von elektronischen Signalen in Schallwellen. Bei einem Lautsprecher wird dazu eine Membran in Schwingung versetzt und so in Schallwellen gewandelt.

Bei unserem Körperschallresonanzlautsprecher wird die Schwingung über Körperschallwandler an die Rückwand des Körpers übertragen. Dadurch wird die eingeschlossene Luft im Körper in Schwingung versetzt und der Ton entsteht. Da die Frequenz der Töne durch das spezifische Luftvolumen und der Öffnung in der Oberseite des Körperschallresonanzlautsprechers beeinflusst wird, ergibt sich ein eigener Klang wie bei einem Instrument.

Peter:

Wie kam es zu dem Projekt und wer war darin involviert?

Lucas:

Das Projekt entstand im Rahmen unseres Masterstudienganges Elektronische und Mechatronische Systeme an der Fakultät Feinwerktechnik und Informationstechnik der TH Nürnberg. Hier muss eine Projektarbeit in einer kleinen Gruppe durchgeführt werden. Da Herr Professor Alexander von Hoffmann immer sehr interessante Themen im Bereich der Akustik vergibt und wir alle großes Interesse an diesem Themengebiet hatten, haben wir uns an ihn gewandt. Sowohl meine Kollegen Bilal Aytar und Furqan Abbasi als auch ich waren sofort begeistert, als wir uns mit dem vorgeschlagenen Thema auseinandergesetzt haben.

Peter:

Das Ganze wurde im Standard für Euroracks gefertigt. Gab es dafür einen speziellen Grund?

Lucas:

Der Grund hierfür liegt zum einen darin, dass ein solches für den AUDIO/VIDEO-Arbeitsplatz an der TH Nürnberg angeschafft wurde. Der Körperschallresonanzlautsprecher ist ja speziell zur Verwendung mit Synthesizern gedacht, welcher in das Rack verbaut werden soll. Somit entsteht also ein kompaktes Gesamtsystem, mit dem man elektronische Musik erzeugen kann. Zum anderen ist es für die eventuell folgende Vermarktung sicher kein Nachteil, wenn unser System kompatibel auf die Standardmaße eines Eurorack zugeschnitten ist.

Peter:

Sicher macht ihr selbst elektronische Musik oder kommt das Eurorack auf den Fotos von der Universität?

Lucas:

Wir selbst machen bisher keine elektronische Musik. Wir mussten uns in das Thema bis auf das Grundwissen aus dem Studium einarbeiten, da diese Form der Musik neu für uns war. Ich selbst spiele seit vielen Jahren Klavier, habe also ein Verständnis für Musik.

Peter:

War das eine einmalige Sache oder ist geplant, den Lautsprecher auch kommerziell anzubieten z. B. als DIY-Bausatz?

Lucas:

Wir beraten aktuell über das weitere Vorgehen und die Weiterentwicklung unseres Prototypen. Zum einen ist es denkbar, den Körperschallresonanzlautsprecher als Projekt an der Hochschule weiterzuentwickeln und zu optimieren. Zum anderen ist aber auch eine kommerzielle Weiterentwicklung und Vertrieb ein denkbarer Weg für uns.

Peter:

Was genau muss man sich unter dem Masterstudiengang „Elektronische und mechatronische Systeme“ vorstellen?

Lucas:

Der Studiengang ist als eine Weiterführung von Bachelorstudiengängen wie Mechatronik, Elektrotechnik oder auch Medizintechnik. Der Vorteil ist, dass man als Student sehr breit seine Schwerpunkte wählen und sich so individuell spezialisieren kann. Meine Schwerpunkte liegen in Konstruktion und Elektronik.

Peter:

Wie sieht später das Berufsbild aus, das ihr anstrebt – ganz sicher nicht „Elektronik-Musiker“.

Lucas:

Nein, „Elektronik-Musiker“ wird es höchstwahrscheinlich nicht werden 😊. Mit der momentanen Ausgangslage geht es vielleicht in die Entwicklung für Elektronik und Zubehör für elektronische Musik.

Aber es kann natürlich auch in ganz andere Branchen wie die Automobilindustrie oder andere Unternehmen, die Elektronik und Software entwickeln, gehen. Das wird die Zukunft zeigen, für welchen Weg sich jeder von uns entscheidet.

Peter:

Wir wünschen euch alles Gute und noch viele weitere tolle Projekte, bleibt gesund.

Lucas:

Vielen Dank. Ich wünsche auch viel Gesundheit und bedanke mich für das Interview.