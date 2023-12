Kemper Profiler Player – Die kleine Sensation

Kemper Profiler Player - The Little Green Monster

Da bahnt sich so kurz vor Weihnachten doch tatsächlich noch eine kleine Sensation an. Und „klein“ ist hier wörtlich gemeint. Der Kemper Profiler Player ist da. Ideal fürs Pedalboard – jetzt kann der geneigte Gitarrist oder die Gitarristin die Lieblings-Amps mit aufs kleine Brett schrauben. Bin gespannt, wie viel Rotstift da nötig war, um die großen Geschwister so zu schrumpfen.

ANZEIGE

Kemper Profiler Player – The Son Of A Profiler

Der Ruf nach einem kleinen, kompakten Pedal, das es ermöglicht, die Kemper Profiles auf ein Pedalboard zu packen, wurde erhört. Die „großen“ Kempers haben Nachwuchs bekommen. Die wichtigste Nachricht zuerst: Die Amp-Sektion klingt genauso, wie man sie vom großen Kemper kennt. Das neue Liquid Profiling, das den Kemper erst kürzlich um ein Vielfaches aufgewertet hat, ist natürlich auch am Start. Genaugenommen war das sogar so etwas wie die Voraussetzung, denn nun können die EQs der Profiles genauso benutzt werden wie bei den originalen Amps. Hierzu ist übrigens bereits ein Workshop in der Pipeline, der in den nächsten Tagen erscheint.

Die Bedienung erfolgt über einige wenige Push-Knobs und drei Fußtaster. Ein Display fehlt dem Kemper Profiler Player, das allerdings ist zu verschmerzen, denn die Anbindung an den Rig Manager per USB oder WLAN nutzt das Smartphone oder Tablet als Luxus Display. Im Gegensatz zum bekannten Profiler sind die Effektslots auf vier begrenzt, zwei davon vor und zwei hinter der Amp-Sektion. Wer sich darauf beschränkt, kann auch die Performances des großen Profilers problemlos auf den Profiler Player übertragen. Der USB-Anschluss des Players lädt übrigens das Tablet bei Benutzung gleich mit auf, sodass eine zuverlässige Bedienung auch über lange Abende garantiert ist.

Eine Bluetooth-Funktion gibt’s auch, damit können Playbacks eingespielt und wiedergegeben werden. Klasse! Platz für externe Expression-Pedale oder Footswitches ist ebenfalls, zusammen mit einer aktiven FRFR-Box oder den Kemper Power Cabinets hat man eine komplette Soundzentrale zur Verfügung. MIDI versteht der Kemper Profiler Player auch, hierzu wird ein USB-to-Midi-Kabel benötigt.

Was die Effektsettings angeht, wurde ein wenig ausgedünnt, statt der mehr als 440 vom großen Kemper bekannten Settings, gibt’s hier nur 136, die allerdings wurden praxisgerecht ausgewählt. Hier werden nicht nur die Gitarristen glücklich gemacht, sondern explizit auch Bassisten und Keyboarder angesprochen, letztere dürften beim Rotary Speaker Rig mit dem Profile eines Leslie 122 aufhorchen. 10 Bänke mit je 5 Rigs stehen zu Speichern zur Verfügung

ANZEIGE

698 € soll der kleine Kemper kosten und so wie sich das mir im Moment darstellt, ist das ein echter Knaller! Der befürchtete Rotstift scheint in der Schublade von Christoph Kemper liegengeblieben zu sein, das Konzept jedenfalls ist sehr schlüssig. Lieferbar ist der Kemper Profiler Player in ein bis zwei Wochen. Wir versuchen natürlich, so schnell wie möglich ein Testexemplar zu bekommen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren