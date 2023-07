Neue Tastatur mit Aftertouch

Korg Nautilus AT ist die neue Version der großen Flaggschiff-Workstation. Obwohl, „neu“ scheint nicht das richtige Wort zu sein, denn bei der AT-Variante kam lediglich die Aftertouch-Funktion für die Tastatur hinzu. Doch dieses Feature ist für viele Musiker wirklich wichtig.

Korg Nautilus AT, Music Workstation

Von Nautilus AT wird es zwei Modelle geben. Die kompakte 61-Version mit einer leichtgewichteten Premium-Tastatur und die große 88-Tasten-Version mit einer graduiert gewichteten RH-3 Tastatur und Hammermechanik. Für das Modell mit 73 Tasten ist offenbar keine AT-Variante vorgesehen.

Korg spricht davon, dass sich die Sounds der neun Nautilus-Engines dadurch noch vielseitiger und ausdrucksstärker spielen lassen. Passend dazu wurden alle Werkssounds auf die Aftertouch-Funktion optimiert.

An der eigentlichen Funktionalität und den Spezifikationen der Workstation hat sich indes nichts geändert. Unseren Amazona.de-Testbericht zur Korg Nautilus könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

Korg Nautilus AT 61 und Nautilus AT 88 sollen ab September 2023 verfügbar sein. Die vom Hersteller empfohlene Verkaufspreise liegen bei 2.399,- Euro für Nautilus AT 61 und bei 3.199,- Euro für Nautilus AT 88. Die bisherigen Nautilus-Versionen werden derzeit günstiger angeboten.

Korg Nautilus AT – Features

· 9 spezialisierte Sound Engines für unterschiedliche Soundkategorien

· Modernes Bedienkonzept mit Mode- und Quick Access-Tastern

· 7“ TouchView Display (800 x 480 Pixel) mit Dark-Mode

· Echtzeitregler (versenkbar) für Soundbearbeitung

· Polyphoner Arpeggiator, Drum-Track und Step-Sequenzer (je 4 Szenen)

· Set List Modus für perfekte Live-Performances

· Such- und Vorhörfunktion für Sounds und Combinations

· Favorite-Sound-Funktion zum Festlegen favorisierten Klänge

· 3-Band EQ für jeden einzelnen Track (Midi und Audio)

· Smooth Sound Transition – verhindert Dropouts beim Soundwechsel

· Dynamics Regler für expressive Klangeinstellungen

· Sampling-Funktion für eigene Sounderstellung

· 16-Spur Audio Recording (24Bit, 48kHz)

· 16 Effekt-Prozessoren, 2 Master-Effektwege und 2 Total-Effekte

· USB-Typ A für Midicontroller- und Tastatur-Anschluss

· USB-Typ B für USB-Midi und Audio

· Kostenloses Software Bundle im Lieferumfang