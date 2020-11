Korg Nautilus, neue Workstation-Generation & Synthesizer

Ich habe einen 10 Jahre alten Kronos und ziehe ihn dem Nautilus bei weitem vor. Auch ein Neukauf wäre klar ein Kronos und kein Nautilus, solange ich das Keyboard Live benutzen möchte. Gründe:

Die einzigen Vorteile des Nautilus bestehen darin, dass er den reichen Soundvorrat des Kronos zu einem günstigeren Preis bietet und einen etwas übersichtlicheren Sequencer bietet.

Dem stehen gravierende Nachteile gegenüber, die alle für mich K.O. Kriterien sind.

– diese extrem armselige Controller-Oberfäche würde ich so unter gar keinen Umständen live benutzen wollen, und auch im Homstudio würde sie mich gewaltig nerven. Einfachste Vorgänge sind umständlich über ein rückständiges kapazitives Touch-Display zu erledigen, Vektor-Joystick fehlt, die B3 lässt sich nicht per Fader bedienen etc. etc.

– statt des mächtigen Karma kommt ein sehr simpler Arpeggiator

– meine 73er-Variante mit Piano-Tastaturanschlag existiert nicht mehr (schon vorher ein KronosMangel der letzten Jahre) – aber ich möchte weder ein großes 88er noch Synth-Tastatur.

Das Angebot wird sicher seine Käufer finden (Soundvorrat). Aber ist weder ein auch nur ansatzweise würdiger Kronos-Nachfolger, noch eine beeindruckende Neuentwicklung. Es ist m.E. einfach nur ein weiteres Jahr Kronos-Ausverkauf in kleinen Varianten, wie schon bei Grandstage und den Farbvarianten des Kronos.