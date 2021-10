LEAK: Gibson bringen Adam Jones Les Paul Custom V2

Gibson Les Paul Silverburst 1979 Reissue

Hatte ja keinen guten Start, das schöne Teil: Nachdem vom ersten Durchlauf mehrere Einzelstücke geklaut und meines Wissens nach wie vor nicht wieder aufgetaucht sind, waren auch die Höreindrücke im Netz nicht so zahlreich wie man sich erhofft hatte. Aber Gibson legen nach:

Gut, die Auflage ist auch hier wieder enorm begrenzt. Nichtsdestotrotz wirkt das Ganze auf mich, als handle es sich immer noch um einen Testlauf, der von den Custom Shops direkt zum Band führen soll. Bestenfalls entwickeln die Modelle solch einen Kultstatus, dass sie im Anschluss serienmäßig in Produktion gehen. 79 Stück wird es geben – das ist sehr wenig. Ein wenig wundert es mich, dass für eine Re-Issue erneut nur so eine geringe Stückzahl gebaut wurde. Das Aging ist ja schon mal fabrikgemacht. Was die V2 ebenfalls von der V1 unterscheidet: der „offen“ liegende Seymour Duncan Pickup in der Bridge.

Wenn es nach der Preislistung bei Reverb geht, dürfte das Gerät um die 9000 Dollar kosten – also ist der Preis da auch nicht runtergegangen. Ein bisschen seltsam finde ich da schon eher die Merchandising-Maßnahmen für eine Gitarre, von der es so eine begrenzte Stückzahl gibt. Shirts und Poster für knapp 80 Dollar. Okay? Bis die offizielle Ankündigung seitens Gibson durch ist, dürften die Exemplare schon komplett ausverkauft und vorbestellt sein.

Erfreulicher ist da eher, dass der Deal, den Adam Jones mit Gibson gemacht hat, zahlreiche Früchte tragen wird. Will heißen: diese Custom-Gitarren, die in limitierter Stückzahl rausgehauen werden, sind so etwas wie ein Einstand. Was sicher folgen wird, ist die Epiphone Silverburst. Adam Jones hat auf seinen Social Media-Kanäle schon einige Teaser diesbezüglich präsentiert und blicken lassen: Da kommt was. Ich wage mal zu behaupten, dass sich die meisten Tool-Fans keine Gibson Custom für 10.000 Dollar leisten können. Ich hoffe ja immer noch, dass Adam und Tool sich für ein letztes Album zusammenraffen werden und dieser Deal und diese Involvierung Adams nicht bedeutet, dass man wieder elf Jahre warten muss, bis da neuer Output rauskommt. Ins Haus holen wir uns die Epiphone aber definitiv.

