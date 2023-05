Lewitt Pure Tube, Studiomikrofon für Gesang und Sprache

Interessantes Schaltungsdesign für warme Sounds

Lewitt stellt mit dem Pure Tube ein neues Studiomikrofon vor, das für Gesangs- und Sprachaufnahmen optimiert ist. Laut Hersteller bietet es einen „zeitlosen“ Klang und entsprechend soll es sich klanglich von den bisherigen, eher modern ausgerichteten Mikrofonen von Lewitt unterscheiden.

Lewitt setzt beim neuen Pure Tube Mikrofon auf eine puristische Schaltung ohne Halbleiter oder Kondensatoren im Signalweg. Laut Entwickler kann auf diese Weise die handselektierte Röhre „ihre Magie“ voll entfalten, was in einem warmen und vollen Klangbild resultiert. Und das bei extrem niedrigen Eigenrauschen. Dieses gibt Lewitt mit 7 dB(A) an. Ein Trafo-basiertes Filter gleicht den Nahbesprechungseffekt aus soll das Klangbild musikalisch abrunden. Ansonsten setzt man beim Pure Tube auf eine 1-Zoll-Echtkondensatorkapsel.

Mit zum Lieferumfang gehören eine flexible Mikrofonspinne und ein Popschutz, der vor allzu lauten Plosivlauten schützen soll. Dieser wird magnetisch direkt an der Mikrofonspinne befestigt, so dass wackelige Schwanenhals-Popfilter in diesem Fall der Vergangenheit angehören.

Das neue Lewitt Pure Tube ist ab Mitte Juni 2023 in zwei Ausführungen im Handel erhältlich. Das Pure Tube Studio-Set inklusive Mikrofonspinne, magnetischem Pop-Filter und Transportkoffer gibt es für 1.299,- Euro. Die Pure Tube Essential-Version mit einer Standard-Mikrofonhalterung kostet 999,- Euro. Die Mikrofonspinne und der magnetische Popfilter können natürlich auch einzeln gekauft werden, sofern später aufgerüstet werden soll.