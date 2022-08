Lindell Audio LiN76, Kompressor

Nachbau des 1176

Mit dem LiN76 kündigt der schwedische Hersteller Lindell Audio einen analogen Kompressor im 19″-Rackformat an. Der Name und die Front lassen keinen Zweifel daran aufkommen, wer hier Pate gestanden hat: natürlich der berühmte Universal Audio 1176 Peak Limiter.

ANZEIGE

Bislang war Lindell Audio vor allem mit Modulen für das 500er Rack und Plug-ins in Erscheinung getreten. Nun kommt man mit einem klassischen Rackgerät, was sicherlich auch der Bauform des Vorbildes geschuldet ist.

Der LiN76 ist ein einkanaliger Kompressor, bei dem der Entwickler darauf Wert gelegt hat, die klanglichen Feinheiten der FET-basierten Schaltung aus der Vintage-Ära zu reproduzieren. Dafür sorgen unter anderem die in den USA gefertigten Übertrager.

Funktionsweise und Aufbau sind vergleichsweise einfach gehalten. Es gibt jeweils einen Regler für den Eingangs- und den Ausgangspegel sowie für Attack und Release.

Die vier Ratio-Werte 4:1, 8:1, 12:1 und 20:1 werden mit vier Tasten ausgewählt und natürlich ist auch die berühmt-berüchtigte „All Button“-Option nicht vergessen worden. Ebenso können laut Hersteller alle anderen möglichen Kombinationen der Ratio-Tasten gedrückt werden.

Die Anzeige erfolgt über ein stilechtes VU-Meter. Ein- und Ausgang sind symmetrisch als Klinkenbuchsen ausgeführt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Ein genaues Release-Datum für den Lindell Audio LiN76 wurde noch nicht genannt. Der Preis wird voraussichtlich bei 499,- Euro liegen.

In dem folgenden Video wurden mehrere Nachbauten mit dem originalen Universal Audio 1176 verglichen: