Line6 POD Express – Die kleinsten HX Stomps für Gitarre und Bass

Line6 POD Express für Gitarre und Bass

Die Line6 POD Express Pedale für Gitarre & Bass sind die bislang kleinsten Vertreter, die auf den HX-Prozessoren basieren und bieten umfangreiche Soundmöglichkeiten. Gerade mal so groß wie ein Smartphone, dafür komplett ohne Display. Und im Inneren tummeln sich sieben Verstärker- und Boxenmodelle sowie 17 Effekte inklusive eines Loopers.

Line6 POD Express Guitar und POD Express Bass

Bedient werden die beiden Pedale, die für Gitarre und Bass erhältlich sind, über zwei Fußtaster und fünf Regler, die jeweils mit einer Doppelfunktion ausgestattet sind.

Das mittlere Poti dient dabei der Auswahl des Amp Models. Die anderen vier sind jeweils einer Effektgruppe zugeordnet, hier stehen Distortion, Modulation, Reverb und Delay zur Verfügung. Die 2nd-Funktion lässt die Regler dann zu Gain- und Klangreglern für den jeweils ausgewählten Amp mutieren.

Eine Tap-Funktion ermöglicht die problemlose on-the-fly-Eingabe des Songtempos für Delay und Modulationseffekte, ein eingebauter Tuner sorgt für perfekte Stimmung. Eigene Soundkreationen können auf bis zu zwei 21 Speicherplätzen abgelegt werden. Spätestens hier wird man ein Display wohl vermissen lernen. Oder man benötigt das Gehirn von Marvin, dem paranoiden Androiden, das bekanntlich die Größe eines Planeten hat. Und 21 ist die Hälfte von 42 – merkt ihr was??

USB-C Interface – Recording und Reamping inklusive

Das Line6 POD Express Pedal lässt sich mit einem USB-C-Anschluss als 4-Kanal Audio Interface nutzen und ermöglicht sogar das Reamping. Wer üben möchte, fällt zum einen seinen Kollegen in den Rücken, ihnen aber dank des Kopfhöreranschlusses nicht zur Last. Die Ausgabe des Sounds an den Ausgängen erfolgt bei Bedarf in Stereo.

Ultra mobil sind die Pedale auch, wer möchte, kann drei AA-Batterien oder ein 9 V Netzteil nutzen. Wem die Schalt- und Regelmöglichkeiten nicht ausreichen, kann ein Expression Pedal oder bis zu zwei externe Fußschalter anbringen und damit Parameter steuern oder Effekte ein- und ausschalten.

13,0 × 9,2 × 5,6 cm Sind die Multieffektzwerge klein und kosten jeweils 219 €, was ich, angesichts der Leistungsfähigkeit, für eine kleine Sensation halte. Lieferbar sind die Line6 POS Express Pedale in ca. zwei Monaten. Wer auf der Suche nach einer vielseitigen Soundzentrale für ein kompaktes Pedalboard ist, sollte sich, ob Gitarrist oder Bassist, dringend eins der beiden Pedale genauer anschauen.

