Test: Line6 Helix Rack Guitar Processor, Gitarrenprozessor

Vom Bodenpedal zur Rack-Variante

Neben den Konkurrenten Kemper und Axe Fx gehört der Line6 Helix zu den drei großen Gitarrenprozessoren, welche die Herangehensweise an Gitarrensounds sowohl im Live-Betrieb als auch im Studioeinsatz stark verändert hat und unzählige traditionelle Verstärkerhersteller in die Insolvenz getrieben haben, respektive massive Umsatzeinbrüche verzeichnen ließ. Insbesondere im Zusammenspiel mit einem Inear System und der damit häufig einhergehenden „Silent Stage“, insbesondere in der Heavy-Szene, findet mandiese Systeme bei mittlerweile 80 % aller Musiker auf der Bühne, da mit zunehmendem Gain-Anteil anscheinend auch die Abkehr vom einst „normalen“ Signalfluss zunimmt. Im Projektstudio haben diese Prozessoren hingegen wohl schon nahezu die 100 % erreicht, da ein guter Aufnahmeraum und die aufwändige Mikrofonierung zumeist die Budgets sprengen. Mit dem Line6 Helix Rack Guitar Processor liegt nun auch die passende Rack-Variante der Bodenversion vor, die mit dem passenden Line6 Helix Control Fußschalter zum Test ausgeliefert wurde.

Das Konzept des Line6 Helix Rack Guitar Processors

Auch wenn es für viele Nutzer ein alter Hut ist, hier noch mal die Hauptunterschiede zu einer traditionellen Gitarrensignalübertragung auf das Wesentliche eingedampft. Während man im Live-Bereich bei einer traditionellen Abnahme im Prinzip versucht, den Klang einer Band im Proberaum mittels einer Mikrofonierung auf verschiedene Venue-Größen aufzublasen, setzt ein Gitarrenprozessor darauf, dass alle Parameter wie Verstärkertyp, Lautsprecherbox und Mikrofon in einer Impulsantwortenumgebung (IR) zu simulieren und direkt in die PA oder das Monitor-/Inear-System zu übertragen. Dabei versucht man, die komplexe Interaktion der Gitarre mit den einzelnen Komponenten des Signalwegs so gut wie möglich zu kopieren, was letztendlich über die Qualität der Kopie entscheidet.

Im Studio hingegen ist es vor allem der Zeitaspekt, der zu Buche schlägt. Die optimale Einrichtung einer perfekten Gitarrenabnahme veranschlagt Unmengen von Zeit, zudem muss man die Anschaffungskosten im Vorfeld wie verschiedene Pedale, Amps, Cabinets, Lautsprecher und Mikrofone inkl. Verkabelung berücksichtigen. Letztendlich ist es die Bequemlichkeit, die dem großen Erfolg der Prozessoren Vorschub geleistet hat und auch den einen oder anderen Abstrich im direkten Soundvergleich zum Original verzeihen lässt. Wie schon vor vielen Jahren im Bereich Keyboards (wer schleppt heute noch eine Hammond oder ein Klavier für einen Orgel-/Pianosound?), hat nun auch endgültig die künstliche Klanggestaltung im Gitarrenbereich Einzug gehalten.

Die Konstruktion des Line6 Helix Rack Guitar Processors

Der in China gefertigte Line6 Helix Rack Guitar Processor kommt in einem massiven 3 HE Gehäuse daher und ist tadellos verarbeitet. Mit den Maßen 48,26 x 13,34 x 24,13 cm und einem Gewicht von 4,2 kg ist er aber noch sehr gut zu handhaben. Die Modeling-Engine des Line6 Helix Rack Guitar Processors verfügt über insgesamt 45 Amps, 30 Boxen, 16 Mikrofone und 70 Effekte, sie allesamt über eine sehr gute Menüführung verfügen und nochmals in vielerlei Hinsicht zu editieren sind. Trotz der vielen Editiermöglichkeiten kommt das Gerät mit vergleichsweise wenig Reglern und Schaltern aus, was für die Programmierung des Systems spricht. Gerade einmal 10 Regler plus 9 Druckschalter führen durch das gesamte Menü.

Die passende Fußschaltereinheit Line6 Helix Control, die für 349,- Euro separat zu erwerben ist, wird mit einem ca. 7 m langen CAT 5 Kabel angeschlossen, über das der Fußschalter auch seinen Strom erhält. Im Studio mögen die RJ45 Stecker ihren Job gut erledigen, für den Bühnenbetrieb hingegen ist diese Steckervariante mit großer Vorsicht zu genießen. Mangelnder Halt in der Buchse, schnelle Verschmutzung und vor allem die unzureichende mechanische Belastbarkeit haben diese Steckervariante vom prof. Bühnenbetrieb bisher immer ausgeschlossen. Wenngleich die Menge an Schaltprozessen nicht mehr mit TRS Steckern zu handhaben ist, wäre hier meines Erachtens zumindest ein DIN-, besser noch XLR-Stecker sinnvoll gewesen.

Ansonsten ist die Qualität des Fußschalters von Feinsten. Ein massives Metallgehäuse, beleuchtete Schalter, Anschlussmöglichkeiten für bis zu 4 Expression-Pedalen, USB-Anschluss und ein separater Netzanschluss, wenn die Spannung nicht von der Rack-Einheit geliefert werden kann, hinterlassen einen sehr guten Eindruck. Aufgrund der 19-Zoll-Abmessungen kann man den Fußschalter auch sehr schön in einem passenden Rack verstauen.

Inwieweit die 25 % teurere Rack/Fußschalter-Variante der Bodenvariante überlegen ist, muss sich wohl jeder selber beantworten und hängt wesentlich vom Einsatzgebiet im Live-Betrieb ab. Im Studiobetrieb hingegen kann die Rack-Variante deutlich punkten, was nicht zuletzt der Rückseite des Line6 Helix Rack Guitar Processors geschuldet ist, die mit einem überdurchschnittlichen Angebot an Anschlussmöglichkeiten ausgestattet ist. Insgesamt 10 Eingänge und 12 Ausgänge, darunter 4 FX-Loops, 2 analoge Inputs (TRS und XLR), MIDI In/Out, ein gebufferter Guitar-Thru und der Anschluss für eine Variax Gitarre, sofern man eine besitzt, ermöglichen ein umfassendes Routing in jederlei Hinsicht. Zudem kommt eine digitale Verwaltung der Oberklasse in Form von AES/EBU-, S/PDIF- und VDI-Schnittstellen nebst eines 8 In/8 Out USB-Audiointerface zum Einsatz.

In der Praxis

Die Handhabung des Line6 Helix Rack Guitar Processors im Quick-Modus ist sehr gut, Instrument anschließen, Preset wählen und loslegen. Dabei versucht Line6 von den Bezeichnungen her nur dezent auf die Vorbilder anzuspielen, die man versucht hat nachzubauen, womit wir direkt beim eigentlichen Thema sind. Auch wenn sich die Programmierer wirklich viel Mühe in Sachen Oberfläche, Editiermöglichkeiten, IRs und vieles mehr gegeben haben, klanglich ist der Line6 Helix Rack Guitar Processor deutlich davon entfernt, einen perfekt mikrofonierten Amp in Gänze zu ersetzen.

Der Grundklang des Line6 Helix Rack Guitar Processors wirkt immer etwas belegt und es fehlt die Interaktion zwischen den einzelnen Bauteilen, die einen guten Vollröhren-Amp oder aber auch Transistor-Amp wie die BS 200 Serie von H&K ausmacht. Trotz deutlicher Verbesserungen im Laufe der Jahre und klanglichem Quantensprung zu der POD-Qualität erreicht das System die selbstgesteckten Ziele nicht ganz. Der Prozessor klingt „bemüht“, den Originalen so nah wie möglich zu kommen, aber jegliche Bauteile bis hinunter auf die Mikrofonemulation werden immer nur mit einem bestimmten Maß an Authentizität erreicht.

Sobald sich die ersten Aufschreie gelegt haben, hier die Erklärung für meine Beurteilung. Der Prozessor an sich ist extrem flexibel und wird bei vielen Gelegenheiten völlig ausreichen, um einen guten, praxisgerechten Sound zu erzeugen. Insbesondere wenn es schnell gehen muss, man z. B. keine Zeit für einen Soundcheck, sondern lediglich für einen Linecheck hat, auf kleinen, engen Bühnen, wo jeder Ton zu laut ist und beim persönlichen Homerecording überzeugt das Produkt durch schnelle Klangfindung. Auch der bei vielen Musikern stark ausgebildete Spieltrieb (nicht nur am Instrument) findet hier eine perfekte Spielwiese, bei der man Tage damit verbringen kann, alle Parameter durch zu arbeiten, um seinem persönlichen Klang immer näher zu kommen.

Und um es auch ausdrücklich zu sagen, für die Tatsache, dass die gesamte Signalkette inklusive Lautsprecher und Mikrofon auf einem Modeling-Prinzip beruht, klingt der Line6 Helix Rack Guitar Processor wirklich gut. Schwierig wird es, wenn man ihn als vollwertigen Ersatz für einen analogen Signalfluss im traditionellen Stil verkaufen möchte. Auch ich habe den Spruch „Klingt es schlechter oder klingt es nur anders?“ oder auch der Evergreen „Der Zuhörer hört den Unterschied ohnehin nicht“ schon unzählige Male gehört und beide Sprüche haben durchaus eine Berechtigung, wenngleich für mich immer ein Hauch Rechtfertigung in den Sätzen mitschwingt.

Auch ich greife bei meinen Flightshows auf Lösungen zurück, die ich gut in einem Backpack oder einem Reisekoffer transportieren kann, von daher kann ich das Argument „schnell, leicht, unkompliziert“ gerade auf den extrem hektischen Festivalsituationen sehr gut nachvollziehen. In einer entspannten Aufnahmesituation im Studio hingegen, in der man eine entsprechende Lautsprecherwand aufbauen und mikrofonieren kann, zieht der Prozessor bei einem erfahrenen Tontechniker immer den kürzeren. Selbst wenn man nicht über einen optimierten Aufnahmeraum verfügt, erreicht man mit einer schallisolierten Box der Top Liga, wie z. B. von Grossmann meines Erachtens bessere Ergebnisse.