Line6 veröffentlichen HXStomp XL

Bigger = better? Das Line6 HXStomp XL ab sofort erhältlich!

Gather around, children! Es ist soweit – was sich auf der NAMM 2021 schon abgezeichnet hatte – nämlich dass Line6 den HXStomp XL auf den Markt bringen, ist nun Gewissheit: der Line6 HXStomp XL ist ab sofort erhältlich!

Wenn es um Multieffektgeräte geht, hat das Line6 Stomp eine eigentlich beispiellose Laufbahn hingelegt: das Gerät wurde von nahezu jedem zweiten Gitarristen zumindest mal angefühlt, glaube ich. Auch ich hatte das schöne Stück eine ganze Weile auf dem Board, ehe ich zum Pedal-Pluralismus zurückkehrte – und manchmal sehne ich mich nach diesem supereinfachen, super kompakten Gerät.

Ein Nachteil, den das Line6 HX Stomp jedoch stets hatte, war seine etwas begrenzte Anzahl an Fußschaltern und unmittelbaren Bedienmöglichkeiten. Innerhalb der Funktionswelt des HX Stomp war mehr oder minder alles möglich, doch wer ohne MIDI-Fußschalter arbeitete, hatte durchaus Probleme, das alles einfach und ohne Probleme aufzurufen. Damit ist jetzt Schluss.

Das HXStompXL kommt mit acht Fußschaltern aus. Und wie erwartet, kann man alle Schalter mit entsprechenden Funktionen ausstatten. Und Line6 waren klug genug, den Rest so zu lassen wie gewohnt: die Bedienung, die Anordnung und die Navigation durch das Menü des HX Stomp sind unverändert. Gab es denn da überhaupt etwas Verbesserungswürdiges? Ich würde vorsichtig wagen zu behaupten: Nein. Jedenfalls empfand ich es so in meiner Zeit als Nutzer des Line6 Multieffektgeräts.

Ein weiterer Aspekt, der mich beim HX Stomp ebenfalls gestört hat: wie Anordnung der Anschlüsse. Bei einem Multieffektgerät, egal wie kompakt, gehört das alles auf die Stirnseite – Punkt. Das haben die Jungs und Mädels von Line6 begriffen und entsprechend alles dorthin verlagert – Anschlüsse, MIDI und sogar der Volume Regler sind nun dort angeordnet, fein säuberlich hintereinander. Das freut die Pedalboard-Bastler zweifelsohne. Hundertprozentig überzeugt bin ich ehrlich gesagt nicht – ist ein zentrales Manko des HX Stomp hier beseitigt worden? Ja. Rechtfertigt das diese neue Auflage? Nur bedingt. Da hätte man bei den Features ein bisschen weiter gehen können: Zum Beispiel ein Ground-Lift-Schalter oder XLR hätten als Zugabe hier eigentlich drinnen sein müssen. Ob das im Rahmen eines Reviews eine Überlegung wert ist, werden wir bald herausfinden.