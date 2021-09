Merging & Anubis Audiointerface – jetzt mit Sonarworks Sound ID Reference

Interface mit integrierter Klang-Raum-Korrektur

Über die Software Sonarworks Reference bzw. die aktuelle Version Sound ID haben wir bei AMAZONA.de schon des Öfteren berichtet. Nun gibt es eine interessante News von der lettischen Firma, denn in Kooperation mit Merging Technologies wird Sound ID Reference Teil des Merging + Anubis Interfaces. Somit wandert die bis dato nur als Software-Lösung angebotene Technologie erstmals in ein Hardware-Produkt.

Merging + Anubis – jetzt mit Sonarworks Sound ID

Die Software Sonarworks Reference bzw. Sound ID wird in Form eines Plug-ins entweder in den Master-Ausgang der DAW insertiert oder als „Systemwide App“ unter Windows und macOS eingesetzt, so dass alle ausgehenden Signale des Computers durch die Software laufen. Damit die Software die passenden EQ-Filter setzt, nimmt Sonarworks diverse Raummessungen vor (kinderleicht, wie ihr hier in unserem Test nachlesen könnt) und kann anhand derer entscheiden welche Frequenzbereiche in eurem Studio überpräsent sind und welche evtl. hervorgehoben werden müssen.

ANZEIGE

Auch für den Einsatz von Kopfhörern bietet die Software Anpassungsmöglichkeiten. Für die bekanntesten Kopfhörer hat Sonarworks bereits Presets angelegt, grundsätzlich kann man aber auch seinen eigenen Kopfhörern einschicken und so das perfekte Klang-Preset erstellen lassen.

Dass es diese Funktionen nun auch direkt in einem Audiointerface gibt, hat diverse Vorteile. Durch das Insertieren in die DAW entstehen unweigerlich Latenzen, die man grundsätzlich ja versucht zu vermeiden. Dazu lässt sich die Software nun direkt am Interface aktivieren bzw. auf Bypass schalten.

Aber auch ohne Sonarworks Sound ID Technologie handelt es sich beim Merging Technolgies Merging + Anubis um ein sehr interessantes Interface, das mit insgesamt vier analogen Ein- und Ausgängen plus zwei Kopfhörerausgängen aufwartet. Hinzu kommen MIDI oder GPIO sowie AES67/Ravenna. Das Interface wird über ein 800 x 480 Pixel Touchscreen gesteuert. Weitere Infos dazu gibt es u. a. im folgenden Video:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden ANZEIGE YouTube immer entsperren

Um das neue Feature nutzen zu können, ist lediglich ein Firmware-Update notwendig, so dass auch alle bestehenden Kunden dieses nutzen können. Um den Kauf der Sonarworks Software kommt man allerdings nicht herum, diese muss separat erworben werden.

Wer Sonarworks Sound ID ganz unabhängig vom Merging + Anubis Interface ausprobieren möchte, findet auf der Sonarworks Website eine kostenlose Demoversion.