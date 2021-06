Modal Electronics Cobalt8, Update für VA-Synthesizer

6 neue OSC-Algorithmen

Die Synthesizer Modal Electronics Cobalt8, Cobalt8X und Cobalt8M erhalten mit dem Firmware-Update 1.1 sechs neue Algorithmen für die Oszillatoren sowie einige Verbesserungen. Auch die kostenlose ModalApp wird mit der Version 2.7 auf den neusten Stand gebracht.

Zum Testbericht des Modal Electronics Cobalt8 kommt ihr über diesen Link.

Die VA-Synthesizer der Cobalt-Serie waren bislang mit 34 Oszillatoralgorithmen bereits gut ausgestattet, doch nun kommen sechs weitere hinzu. Drei Algorithmen sind neue FM-Varianten rund um die Square-Waveform:

• FM Saw:Square: Frequency Modulation using a Sawtooth as the carrier and a Square as the modulator with full control over FM Depth (A) and Modulator Frequency Ratio (B)

• FM Square:Square: Frequency Modulation using a Square as both the carrier and modulator with full control over FM Depth (A) and Modulator Frequency Ratio (B)

• FM Tri:Square: Frequency Modulation using a Triangle as the carrier and a Square as the modulator with full control over FM Depth (A) and Modulator Frequency Ratio (B)

Die anderen drei Algorithmen ermöglichen Modulation des Oszillators durch Noise:

• Noise AM Saw: Sawtooth Wave amplitude modulated by a filtered noise source with full control over AM Depth (A) and Noise filter cutoff (B)

• Noise AM Square: Square Wave amplitude modulated by a filtered noise source with full control over AM Depth (A) and Noise filter cutoff (B)

• Noise AM Tri: Triangle Wave amplitude modulated by a filtered noise source with full control over AM Depth (A) and Noise filter cutoff (B)

Mit dem Update wurde auch ein neuer Master Clock Mode hinzugefügt, der permanent eine MIDI-Clock über den Ausgang sendet. Weiterhin gibt es Verbesserungen für den Arpeggiator-Sync sowie die Synchronisation von LFO1, wenn mit externen Sequencern gearbeitet wird und das Verhalten mit einem Expression-Pedal wurde optimiert. Dazu kommen einige kleine Bug-Fixes.

Die ModalApp ist mit der Version 2.7 nicht nur auf das Update 1.1 angepasst, sondern bekam ebenfalls einige Verbesserungen wie angepasste und verschiebbare Popup-Menüs und sortierbare Tabs sowie einen neuen Look.

Ab hier die Meldung vom 17. November 2020

Eigentlich war es bereits bei der Vorstellung des neuen VA-Synthesizers Modal Cobalt8 abzusehen, doch erst jetzt erfolgt die offizielle Vorstellung der Familienmitglieder Cobalt8X und Cobalt8M.

Wie bei der Argon8 Synthesizerfamilie gibt es auch Cobalt8 nun in drei unterschiedlichen Bauformen. Das Modell Cobalt8X hat ein Premium Fatar Keyboard mit 61 Tasten mit Velocity und Aftertouch. Auf dem entsprechend größeren Panel ist Platz, um dort zum Beispiel ein Tablet zu platzieren, auf dem man die ModalApp zum vollständigen Editieren und Steuern der Synthesizer-Engine betrieben kann.

Das Modell Cobalt8M ist ein tastaturloses Modul, das fast alle Bedienelemente der Keyboard-Versionen besitzt, einschließlich Joystick. Dieses Modul eignet sich nicht nur als platzsparende Version im Studio, sondern kann auch über die Poly-Chain-Funktion als Stimmenerweiterung für Cobalt8X oder Cobalt8 genutzt werden.

Alle Synthesefunktionen, wie sie in der ersten News (siehe unten) aufgeführt wurden, sind bei allen drei Modellen identisch. Modal Cobalt8X und Cobalt8M sollen ab Ende November erhältlich sein, die Preise betragen laut Liste für Cobalt8X 749,99 Euro bzw. für Cobalt8M 579,99 Euro. Die Variante mit der 37er Tastatur Cobalt8 ist bereits bei Händlern für 649,- gelistet und wird ebenfall in Kürze erhältlich sein.

Ab hier die News vom Oktober 2020

Modal Electronics stellen mit Cobalt8 einen virtuell-analogen Synthesizer mit acht Stimmen vor. Er ist natürlich cobalt-blau.

Cobalt8 ist ein Synthesizer, der für die klassischen (analogen) Synthsounds wie Pads, Strings und Chords konzipiert wurde, aber in einigen Bereichen deutlich darüber hinaus geht. Seine acht Stimmen lassen sich über Poly-Chain mit einem zweiten Cobalt8 verdoppeln.

Modal Electronics sprechen von einer innovative Oscillator Engine. Es gibt pro Stimme zwei unabhängige Oscillator Groups, die jeweils bis zu vier Oszillatoren erzeugen können. Es gibt 34 Algorithmen für die Oszillatoren, darunter Sync, Ring Modulation und Waveform Morphing. Jeder Algorithmus lässt sich mit abgestimmten Parameter schnell und einfach bedienen.

Das Filter ist ein morphbares 4-Pole Ladder Filter, dessen Resonanz bis zur Selbstoszillation reicht. Die Filterschaltung wurde von Modal neu designt. Man kann zwischen vier unterschiedlichen Modi umschalten und außerdem den Notch wie einen Phaser verwenden. Es kann zwischen zwei Charakteristiken für einen sanfteren oder einen rohen Klang gewechselt werden.

Cobalt8 verfügt über drei LFOs (zwei davon arbeiten polyphon), die bis in den Audiobereich gehen. Sie lassen sich über einen Mod-Matrix mit 12 Slots zuweisen und sind zu internen und externen Quellen synchronisierbar

Drei Hüllkurven sind Filter, Amp und Modulation zugewiesen, können aber auch über die Matrix auf andere Ziele geroutet werden.

Der integrierte vierspurige Sequencer lässt sich in Echtzeit oder schrittweise programmieren. Neben Noten lassen sich auch Parameter steuern. Es gibt verschiedene Trigger Modi, die mit dem integrierten programmierbaren Arpeggiator zusammenarbeiten können.

Die FX-Engine besitzt drei Slots, es stehen 11 Algorithmen zur Auswahl: Chorus, Phaser, Flanger (Pos), Flanger (Neg), Tremolo, LoFi, Rotary, Stereo Delay, Ping-Pong Delay, X-Over Delay und Reverb.

Cobalt8 verfügt über ein 37 Tasten Keyboard (Fatar-Tastatur). MPE wird unterstützt. Das Panel beherbergt 29 Endlosregler, 24 Taster und einen X/Y-Jostick. Das Gehäuse besteht aus Stahl und Aluminium, so dass das Keyboard stabil genug für häufigen Transport sein dürfte.

Anschlussseitig gibt es USB, MIDI-I/O, Sync-I/O, Audioeingang, Buchsen für Sustain- und Expression-Pedal sowie Stereoausgang und Kopfhörerbuchse.

Es gibt 500 Speicherplätze für Patches, von denen 300 ab Werk (überschreibbar) gefüllt sind. Über die kostenlose MODALapp kann der Synthesizer von einem Rechner oder einem Mobilgerät aus komplett editiert werden und Patches speichern bzw. verwalten. Die App unter MacOS, Windows, iOS, iPadOS oder Android, wahlweise Standalone oder als VST3 bzw. AU-Plugin.