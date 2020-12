Test: Modal Electronics Cobalt8, VA-Synthesizer

Das blaue kleine Wunder

Vor genau einem Jahr brachte die britische Synthesizer-Schmiede Modal Electronics aus Bristol mit dem Argon8 einen 8-stimmig polyphonen Wavetable Synthesizer auf den Markt, der in unserem Test mit einem „sehr gut“ bedacht wurde. Nun, ein Jahr später, lassen die Briten mit dem Modal Electronics Cobalt8 einen virtuell-analogen Synthesizer folgen, der – abgesehen von seiner Farbgebung und dem anderen Namen auf dem Gehäuse – dem Argon8 zum Verwechseln ähnlich sieht. Unter der Haube aber läuft natürlich ein gänzlich anderer Soundmotor, auch sind die Schwerpunkte hier etwas anders gesetzt. Wie genau der Modal Cobalt8 klingt, wo seine Stärken und Schwächen liegen – das lest ihr im nachfolgenden Test.

Das ist der Modal Electronics Cobalt8

Für alle, die immer direkt zum Fazit springen, hier wenigstens noch eben kurz die wichtigsten Facts. Der Modal Electronics Cobalt8 ist ein 8-stimmig polyphoner virtuell-analoger Synthesizer mit einem anschlagdynamischen 37 Tasten Keyboard mit Aftertouch. Er verfügt über ein morphbares 4-Pol-Kaskadenfilter mit umschaltbaren Konfigurationen, insgesamt 64 Oszillatoren (bis zu acht pro Stimme), zwei unabhängige Oszillatorgruppen mit auswählbaren Algorithmen (34 stehen zur Wahl), drei dedizierten Hüllkurvengeneratoren, drei zuweisbaren LFOs, Zuweisung von 12 Modulationsquellen auf 55 Modulationsziele, Sequencer und Arpeggiator und drei Effekt-DSPs. Der Speicher fasst 500 Patches, davon sind 300 mit Factory-Programmen belegt. Mit an Bord sind auch je 100 Sequencer- und 100 FX-Presets. Und auch das noch: MPE-kompatible MIDI-Controller werden unterstützt. Faktengewitter Ende.

Intermezzo: virtuell-analoge Synthesizer

Zu Beginn der 90er Jahre waren plötzlich wieder die alten Analog-Synthesizer angesagt – auch und besonders wegen der grassierenden Techno/House-Welle. Blöd war da nur, dass die Alt-Instrumente der 70er-Jahre zum Großteil schon defekt oder ganz auf dem Müll gelandet waren und die verbliebenen zu exorbitanten Preisen auf dem Gebrauchtmarkt angeboten wurden oder bei Sammlern mit dem Vermerk „Unverkäuflich“ in der Vitrine standen. So kam man auf die Idee, die alten analogen Schaltkreise digital durch mathematische Modelle nachzuahmen. Wobei die Betonung auf „nachahmen“ liegt: Während die analoge Signalverarbeitung mit stetig veränderlichen Signalen arbeitet, werden bei den virtuell-analogen Instrumenten auf digitaler Ebene winzig kleine Abstufungen verarbeitet – der „Realismus“ ist also abhängig von der Auflösung.

Außerdem lebt ein analoger Klang immer auch von seinen Fehlern und Unsauberkeiten, die durch die nie ganz identischen Bauteile der Synthesizer hervorgerufen werden, hat also immer auch etwas sehr Spezielles und Individuelles, was sich digital nicht nachbilden lässt. Zu den ersten VA-Synthesizern gehörten 1995 der Korg Prophecy (den ich tatsächlich damals dann auch gekauft hatte und heute noch nutze) und der Clavia Nord Lead. Letzterer gehört dann wohl auch – zusammen mit dem Access Virus und dem Korg MicroKorg – zu den Klassikern unter den VA-Synthesizern. Um das Jahr 2005 herum ebbte die VA-Welle wieder etwas ab; der Waldorf Blofeld war 2008 der vorerst letzte Vertreter (auch, weil die echten Analogen wieder aufkamen), bevor Roland 2014 mit der AIRA-Serie oder Waldorf mit dem Streichfett wieder zur VA zurückkehrten. Ihre große goldene Zeit hatten die virtuell-analogen Synthesizer aber dennoch hinter sich.

Drei Modal Cobalt8 Modelle

Wie beim vorjährigen Argon8 auch, gibt es den Cobalt8 in drei Bauformen. Da ist zum einen die 37-Tasten-Version (die ich hier zum Test habe), hinzu kommt die 61-Tasten-Version namens Cobalt8X – beide mit Premium Fatar Keyboard mit Velocity und Aftertouch. Der zusätzliche Platz auf der linken Seite des Panels wurde in der 61er-Ausgabe aber nicht mit weiteren Bedienelementen oder einem größeren Display genutzt, sondern ist leer geblieben. Da kann man dann zum Beispiel sein Tablet mit der Editor-App platzieren.

Und schließlich gibt es noch mit dem Cobalt8M eine tastaturlose Desktop-Version in Pultform, bei der aus Platzgründen nicht nur die Tastatur, sondern auch einiges am Schaltwerk eingespart wurde (24 Endlosregler und 9 Taster gegenüber 29 Endlosreglern und 24 Tastern beim Cobalt8). Dabei profitieren die Cobalt8 Käufer von den Erfahrungen beim Argon8: Während dort die modifizierten Versionen erst später erschienen (Argon8: Dezember 2019, Argon 8M: Mai 2020, Argon 8X: August 2020) gibt es das Cobalt8-Trio direkt vom Start weg. Übrigens lassen sich zwei beliebige Cobalt8 Synthesizer für eine 16-stimmige Polyphonie kaskadieren – zum Beispiel der Cobalt8 mit dem Cobalt8M.

Ein erster Blick auf den Cobalt8 Synthesizer

Die stahlblaue Farbe des Modal Electronics Cobalt8 ist angesichts des Namens natürlich naheliegend (Kobaltblau wurde früher zum Färben von Glas und Keramik verwendet) und erinnert Freunde der analogen Vintage-Klassiker ein klein wenig an den legendären Oberheim OB-Xa (oder später an Yamahas CS1x). Wobei der Cobalt8 allerdings dann doch auf die Seitenteile aus Massivholz verzichtet und stattdessen auf schwarz gebeizte, sehr leichte Bambusseitenteile setzt, die auf den ersten Blick (und Griff) stark an Kunststoff erinnern. Oberfläche und Bodenplatte bestehen aus deutlich festerem Alu, so dass Modals Neuer am Ende einen recht stabilen und massiven Eindruck hinterlässt, der durch das Gewicht von rund 6 kg noch gefestigt wird. Mit seinen kompakten Maßen von ca. 55 x 30 x 10 cm gehört die 37er-Ausgabe des Cobalt8 zu den Synthesizern, für die man immer noch ein Plätzchen finden kann.

Nicht zuletzt durch seine geschwungene Form und die abgerundeten Ecken und Kanten wirkt der Cobalt8 recht elegant. Passenderweise sind auch alle Taster in runder Form realisiert worden, so dass die kleinen Eigenarten des Gehäuses auf der Benutzeroberfläche fortgesetzt werden. Wie beim Argon8 auch – der wie schon erwähnt in fast exakt dem gleichen Gehäuse steckt – wurde auf ein Pitch- und Modulation-Wheel verzichtet; deren Funktionen wurden stattdessen einem kleinen 4-Achsen-Joystick oberhalb der Tastatur (über der ersten Taste) untergebracht. Der das Gehäusedesign einerseits zwar schlüssiger und noch eleganter erscheinen lässt, beim (beidhändigen) Spielen andererseits aber nur schwer bis gar nicht zu erreichen ist – das ist jetzt nicht so mein Fall, aber da hat jeder andere Vorlieben.

Trotz der sehr kompakten Größe des Cobalt8 und der Menge an Bedienelementen vermittelt die Oberfläche nie das Gefühl der Enge; auch mit „normal“ gewachsenen Fingern hat man ausreichend Platz zum Schrauben. Das wurde allerdings auch dadurch erreicht, dass einige Funktionen nur über Tastenkombinationen erreichbar sind und dadurch Tasten und Regler doppelt und dreifach belegt wurden – was die im Handbuch angepriesene intuitive Bedienung dann doch etwas erschwert. Kleines Beispiel: „Wenn der Taster ‚Patch / Seq‘ gedrückt gehalten wird, kannst du auch den Filter-Typ auswählen, indem du den ‚Cutoff‘-Regler drehst, die ‚Arp Gate‘-Länge durch Drehen des ‚Arp‘-Reglers oder die Intensität der von der ‚Patch Gain‘-Funktion angewendeten Dynamikbearbeitung durch Drehen des ‚Volume‘-Reglers.“ Sätze, die man mehrmals lesen muss.

Zum Lieferumfang gehören das Netzteil (mit drei Aufsätzen), ein USB-Kabel und ein Quickstart Guide. Ein umfangreiches deutsches Benutzerhandbuch (das vieles, aber nicht alles erklärt) gibt es als PDF-Dokument zum Download.

Der Cobalt8 VA-Synthesizer im Detail

Auf der Oberfläche prangen 29 Endlos-Encoder (27 kleine und 2 große – für Volume und Filter-Cutoff), teilweise mit Push-Funktion sowie 24 Taster und ein 4-Achsen-Joystick. Die Regler sind weder geriffelt noch gummiert, was den Grip nicht unbedingt verbessert; andererseits ist man in einigen Jahren, wenn eine etwaige Gummierung so langsam zu einer klebrigen Masse verläuft (wie bei mir aktuell bei meiner ersten NI Maschine), ob des Fehlens derselben vermutlich dankbar. Dass sich der Griff des kleinen Joysticks auf dem Stick drehen lässt, verleitet dazu, den beim ersten Mal festschrauben zu wollen („Wieso dreht der sich? Kann doch nicht sein“) und gibt dem Teil einen etwas unfertigen, wackeligen Touch; einen Vorteil dieser Art des Aufsatzes kann ich da nicht erkennen.

Die weißen Status-LEDs leuchten in der Werkseinstellung in halbdunklen Räumen derart grell, dass besonders Brillenträger Probleme haben, die Beschriftungen der umliegenden Regler zu erkennen – zum Glück lassen die sich dann auch dimmen. Und eine Brille brauche ich dann schon, will ich das doch recht kleine 1,54 Zoll OLED-Schwarz-Weiß-Display – trotz seiner gestochen scharfen Anzeige – auch aus größerer Entfernung als 20 cm noch erkennen können.

Das 37er Fatar-Keyboard (mit Velocity- und Channel-Aftertouch) ist gut spielbar und verlangt ein klein wenig mehr Kraft als andere Synthesizer-Tastaturen (wie ein schneller Testrundgang durch meine Synthesizer-Burg ergab); beim Aftertouch kommt da sogar schon ein wenig Kreißsaal-Feeling auf („Pressen! Pressen!“), aber daran gewöhnt man sich.

Sämtliche Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Modal Cobalt8. Dazu gehören neben dem Kopfhöreranschluss (warum kann man den nicht einfach generell überall und immer vorne anbringen und so vermeiden, dass ständig das Kabel über der Tastatur hängt?), Stereo Out L/R, Expression- und Sustain-Pedal (alles 6,3 mm Klinke) sowie MIDI In/Out (5pol DIN) auch drei Miniklinkenbuchsen für Clock Sync (In, Out) sowie Audio-In. Der leitet das Audiosignal direkt an die 3-Slot Stereo-FX-Engine weiter; wahlweise kann das aber auch auf Bypass gestellt werden, falls man das eingehende Signal „nur“ mit dem Synthesizer-Ausgang mischen möchte. Alternativ zu Clock-Sync-In oder interner Clock können auch der USB-Eingang oder der MIDI In genutzt werden. Die USB-Buchse (der Cobalt8 selber ist ein class-compliant USB-MIDI-Gerät) wird zudem auch für die Kommunikation mit der MODALapp sowie als MIDI In/Out genutzt, die Standard-MIDI-Buchse auch zum Anschluss/zur Kaskadierung eines weiteren Cobalt8-Instruments (Polychain); über die App lässt sich der MIDI Out auch auf Thru schalten. Die Stromversorgung schließlich übernimmt das mitgelieferte 9 Volt Netzteil.

Die Zentrale: Die Oszillatoren

Zentraler Motor und Steuerzentrale der Klangmanipulation des Modal Electronics Cobalt8 sind die beiden voneinander unabhängigen Oszillatorgruppen mit jeweils 34 Algorithmen. Diese umfassen eine Vielzahl komplexer analoger Synthesetechniken. Darunter befinden sich so abgefahrene Sachen wie „Fractal Triangle“ („Komplexe Dreieck-Synchronisation mit nicht-quantisierter Kontrolle über das Verhältnis (A) und einer Asymmetriekontrolle (B), die es jedem zweiten Wellenform-Zyklus ermöglicht, ein anderes Sync-Verhältnis als das vorherige zu haben“ – sagt das Benutzerhandbuch dazu), „Chaos Square“, „PWM Dual“, „Filtered Noise“ oder „VA Sweep“. Letzterer beispielsweise durchfährt Sinus, Dreieck, Sägezahn, Rechteck und Pulse und kann dabei die Oszillatoren verstimmen oder musikalische Intervalle erzeugen. Jede der beiden Gruppen kann mit einem der 34 Algorithmen gefüttert werden; mit einem Mix-Regler kann ich dann stufenlos zwischen den beiden ausgewählten Algorithmen hin- und herblenden, was auf dem kleinen, hochauflösenden Display auch angezeigt wird. Dabei gibt es sogar eine „Mittelrasterung“ beim Blenden, heißt: Die vertikale Linie, die da als Cursor fungiert, verharrt kurz in der Mittelstellung, bevor es weitergeht – sehr hilfreich.

Für jeden Algorithmus gibt es zwei Drehregler (A1, B1 bzw. A2, B2), mit denen ich zwei festgelegte Parameter – ebenfalls stufenlos – ändern lassen, was noch mehr Möglichkeiten der lebendigen, organischen Klangfarbenmanipulation ermöglicht. Auch die Grob- und Feinstimmung der Algorithmen kann im Bereich von +/- 2 Oktaven eingestellt werden. Mit dem Driftregler lässt sich das „gegeneinander Verstimmen“ analoger Oszillatoren simulieren und so etwas analoge Unsauberkeit ins Digitale bringen, auch ein Glide-Effekt ist vorhanden; Glide, Tune und Fine sind aber nur per Shift-Taste erreichbar.

Bis zu acht Oszillatoren können auf eine Stimme vereint werden (Unison-8); durch simples Umschalten des Unison-Tasters sind aber auch Unison-2 oder Unison-4 auswählbar, monophone Voice-Modi, in denen mehrere Stimmen gespielt und verstimmt werden. Über „Poly“ hingegen aktiviere ich den polyphonen Voice-Modus, der einen 8-stimmigen „Stereo-True-Polyphonic-Pfad bis zum Stereo-FX-Engine-Eingang“ ermöglicht. Polyphone Modi mit weniger Oszillatoren sind Stack-2 (4-Noten-Polyphonie) und Stack-4 (2-Noten Polyphonie). Im Mono-Modus schließlich werden vier Oszillatoren zu einer Stimme übereinandergelegt – Möglichkeiten der variablen Oszillatorverteilung gibt es also mehr als genug.

Morphende Filter, Hüllkurven mit Tiefe und massig Modulation

Morphing ist auch im 4-Pol-Kaskadenfilter (Resonant Low Pass, Balanced Low Pass, Balanced High Pass und Balanced Phase, einstellbar über die Tastenkombination Cutoff+Patch/Seq) des Modal Cobalt8 ein Thema. Neben den beiden üblichen Reglern für Cutoff und Resonance befindet sich dort auch ein dritter Knopf für das Morphing, das wiederum abhängig vom voreingestellten Filtertyp ist. Beim Resonant Low Pass zum Beispiel morphe ich hiermit stufenlos vom 4-Pol-Tiefpass über einen Bandpass bis hin zum 1-Pol-Tiefpass.

Der Modal Electronics Cobalt8 bietet drei separate 4-stufige Hüllkurvengeneratoren: einen für das Filter (FLT-EG), einen für den Verstärker (AMP-EG) und einen für die Modulation (MOD-EG), die jeweils schnell und einfach per Taste neben den fünf Hüllkurvenreglern ausgewählt werden. Wieso fünf? Weil es zusätzlich zu dem üblichen ADSR-Quartett auch noch einen Regler für „Depth“ gibt, mit dem die Hüllkurvenintensität des ausgewählten Generators eingestellt werden kann. Mit Expo, Snappy, Soft, Linear, Expo Long, Snappy Long, Soft Long und Linear Long stehen acht Hüllkurventypen zur Verfügung; in den „Long“-Varianten wird die maximale Zeit für jede Phase der Verlaufskurve verdoppelt.

Im Cobalt8 sind drei unabhängige LFOs verbaut, zwei davon sind polyphon ausgelegt. Damit lassen sich 54 Ziele modulieren, wobei die Zuordnung ganz einfach erfolgt: LFO-Button drücken, Zielregler drehen, fertig. Geht auch über das Display, ist aber deutlich umständlicher. Alle LFOs können auf einen Retrigger-, Single- und Free-Modus gestellt werden.

Effekte, Sequencer und Arpeggiator

Die FX-Abteilung des Modal Cobalt8 besteht aus drei voneinander unabhängigen Engines, die mit den gut klingenden Effekten Chorus, Phaser, Flanger (Pos), Flanger (Neg), Tremolo, LoFi, Rotary, Stereo Delay, Ping-Pong Delay, X-Over Delay und Reverb bestückt werden können; dabei darf aber jeder Effekt nur einmal verwendet werden. Einen Drive-Effekt hätte ich da auch gerne noch gesehen – gerade analoge Solo-Sounds lassen sich damit doch so richtig schön verdrecken. Sechs Parameter können editiert werden, was schnell und intuitiv von der Hand geht. Praktischerweise lassen sich auch ebenso leicht FX-Presets aufrufen und speichern, 60 sind werksseitig schon mit dabei – da spart man sich mitunter viel Arbeit. Außerdem lassen sich die Effekte von diversen Quellen modulieren (LFO 1, Aftertouch, Expression-Pedal, Joystick).

Der eingebaute Sequencer fasst 64 Schritte à 8 Noten (= 512 Noten) und kann in Realtime oder im Step-Modus gefüttert werden. Beim Einspielen in Echtzeit helfen das Metronom und die nachträgliche Quantisierung. Zusätzlich können bis zu vier Parameterbewegungen auf sogenannten Animationsspuren aufgezeichnet werden. Eingespielte Sequenzen lassen sich schrittweise per Seq Hold auf Knopfdruck wie in einem Beat-Repeater wiederholen oder können in frei wählbaren Abschnitten per Seq Loop rundlaufen. Besonders attraktiv finde ich das Angebot, Sequenzen mit einem bestimmten Patch fest zu verknüpfen, so dass die Sequenz beim Aufruf dieses Patches automatisch mitgeladen wird.

Der Arpeggiator (32 Schritte plus Pausenfunktion) ist da solide, aber weniger aufregend und enthält alles, was man von so einem Teil erwarten darf und läuft über bis zu vier Oktaven in allen nur denkbaren Modi (backwards, forward, shuffle, ramdom, pend etc.) Die klassische Hold-Funktion heißt hier jetzt „Sustain Latch Mode“, meint aber im Prinzip dasselbe.

Patches und Sounds: So klingt der Cobalt8

300 Patches sind werkseitig mit dabei, weitere 200 Plätze sind für Eigenkreationen da. Aufgerufen werden die Sounds am Synthesizer selber über einen Endlos-Decoder mit Push-Funktion. Was aus zwei Gründen doch etwas umständlich ist: Zum einen sind die 300 Werksounds nicht in Gruppen sortiert, sondern liegen wild durcheinander vor. Zum anderen kann ich nicht innerhalb der 300er Liste springen; wenn ich also vom „RiserPad ATSQ“ (Sound 000) zur „Snare“ (Sound 299) will, muss ich am Regler rund 30x ansetzen – und das dauert. Immerhin kann ich meine Favoriten auf acht Quick-Recall-Speicherplätze legen und auf Knopfdruck schnell wieder rauskramen. Wesentlich schneller geht der Zugriff über die App – dazu gleich mehr.

Über die vielen Möglichkeiten der Oszillatorabteilung habe ich mich ja schon weiter oben ausgelassen. Begleitet mich jetzt einfach mal auf einer kleinen Rundreise durch die Presets des Cobalt8. Wobei mir die Auswahl wirklich schwer gefallen und daher am Ende auch recht willkürlich ist.

030 Selector Arp

Um mal die Vielseitigkeit der Algorithmen darzustellen, habe ich bei diesem Patch auf Algorithmus 2 gemorpht und den dann ungefähr taktweise geändert und alle 34 Algorithmen durchgeschaltet. Und auch wenn es sich so anhören mag: Alles andere – auch der Ton – wurde beibehalten. Ein eindrucksvolles Beispiel, wie variabel der Sound des Cobalt8 ist.

028 Delay Tones

Bei der Auswahl der beiden Algorithmen ist mitunter Fingerspitzengefühl gefragt, will man beim Morphen zu hörenswerten Ergebnissen kommen. Hier haben wir den „Spread Saw“ zu Beginn, der dann fließend in den „VA Crushed“ übergeht, wobei sich der Sound komplett, aber ohne Brüche ändert.

027 Glisterners

Der Drift-Regler bringt analoge Ungenauigkeiten und Detuning in die digitale Nüchternheit. Bei diesem Beispiel wechsele ich anfangs tonweise zwischen Drift 0 und Drift 127. Anschließend bringe ich mit dem Chord-Button noch automatisch weitere Töne ins Spiel; den Akkord kann man übrigens zuvor selber eingeben, ist da also nicht festgelegt.

058 Cobalt Spreads

Das von mir angesprochene Organische in den Klängen des Cobalt8 offenbart sich in diesem Patch, bei dem ich dann vorsichtig an den Algorithmen und am Filter herumgespielt habe, ohne die Note zu wechseln.

073 Funk LiX

Der Cobalt8 kann aber auch Bass. Zum Beispiel diesen knalligen Funkbass.

082 Phased Out

Lieber weniger knallig? So mehr der Vangelis Blade Runner Style? Kein Problem.

074 Mr. Bling

Bin ich der Einzige, der bei den ersten Tönen dieses Patches an den Beginn von „Ich will Spaß, ich geb Gas“ von Markus denkt? Singt doch einfach mal „Mein Ferrari der fährt 210 …“

169 Modular Dance AT

„We can dance if we want to, we can leave your friends behind.” Der Safety Dance von Men without Heads mal anders. Modular eben.

075 3D PolySynth

Auch die klassischen Padsounds hat der Cobalt8 drauf. Der hier heißt nicht umsonst PolySynth.

105 Cinematic Pad

Diesen Pad-Patch habe ich mit dem Drift-Regler noch breiter und pastoraler gemacht.

084 Funk Lead AT

Dieser durchsetzungsfähige Leadsound wird über den Joystick manipuliert und klingt dadurch sowohl in der Höhe als auch im Bass.

122 Hyper Lead

Einer meiner Lieblings-Leadsounds des Cobalt8. Die Klangänderungen erfolgen über den Joystick.

198 Guitar Synch AT

Der hier geht ein bisschen mehr in Richtung Bratgitarre. Der Joystick fügt bei Bedarf zusätzliche Bassanteile hinzu.

119 Rhythmicator

Mit Arpeggiator und Sequencer lassen sich schnell rhythmische Grundgerüste bauen.

139 PipeLine Master

Manchmal führen dann ein paar simple Akkordwechsel schon zu einer Songidee – den Rest erledigt die Cobalt-Engine.

014 Chord Shuffle

Ommmm … ein paar Glockensounds, die sich nach und nach durch Morphing ändern.

266 Computers! 203 War of the World

Zum Abschluss noch einige FX-Spielereien. Auch ohne Noise-Generator bekommt der Cobalt8 da Hörenswertes hin. Die beiden Patches habe ich nachträglich ineinander geblendet.

Die MODALapp

Die MODALapp ist ein frei erhältlicher Sound-Editor und läuft unter macOS, iOS, Windows und Android; außerdem gibt es ihn auch als VST3- und AU-Plugin. Beim Installieren zickt der Windows Defender und warnt vor der Installation. Auf einem meiner Testrechner ließ sich die App auch nur beim ersten Mal starten, anschließend wurde der Cobalt8 nicht mehr erkannt und die App hängte sich auf; auf Testrechner 2 lief die MODALapp dagegen problemlos, kann also durchaus auch am PC liegen, auf dem inzwischen Unmengen von Musiksoftware installiert sind. Die Verbindung zwischen PC und Synthesizer erfolgt per USB, andere Möglichkeiten gibt es leider nicht.

Die App erleichtert die Arbeit mit dem Modal Electronics Cobalt8 ganz erheblich. Die Oberfläche ist zwar spartanisch, liefert aber über mehrere Reiter alles, was man braucht und das meist wesentlich übersichtlicher. So lässt sich zum Beispiel der Sequencer leicht editieren, habe ich Zugriff auf Settings, die auf dem Cobalt8 selber nur über Submenüs zu erreichen sind und werden sämtliche Parameter in Form von Zahlenwerten und Hüllkurven dargestellt; so habe ich immer alles direkt im Blick, während auf dem Synthesizer immer nur ein Parameter im Display erscheinen kann. Die Patches kann ich zwar schneller aufrufen, doch fehlt auch hier eine sinnvolle Sortierung – was aber auch das einzige Manko der MODALapp in meinen Augen ist.