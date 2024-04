Mooer Prime S1 - Sounds aus dem Brillenetui

Zugegeben, meine erste Assoziation war ein Brillenetui. Es wirkt bestimmt auch total stylish, wenn man das kleine Mooer Prime S1 Multieffekt Pedal aus der Handtasche zieht, ein Kabel einsteckt und dann losrockt. Aber womit genau haben wir es denn nun zu tun? Das Ding nennt sich „Intelligent Effects“ und will ein Multieffekt sein. Das scheint zunächst recht abwegig.

Mooer Prime S1 Intelligent Effects Multieffekt Pedal

Mooer selbst legt Wert darauf, dass das Prime S1 sogar mehr ist, als nur ein Multieffekt. Es ist ein all-in-one Pedalboard für Gitarreneffekte und komplette Sounds, ein Looper und eine kleine Produktionseinheit.

Im Mooer Prime S1 stecken 126 Gitarreneffekte und Presets. Die Anbindung an die Mooer Cloud, in der eigene Soundkreationen gespeichert oder getauscht werden können, erweitert die Möglichkeiten nochmals.

Ein Looper mit 80 Sekunden Aufnahmezeit ist in dem Zwerg auch enthalten. Die Loops können mit der ebenfalls integrierten, 40-fachen Drum Machine und 10 Metronomen synchronisiert werden. Das macht das Mooer Prime S1 ideal für Straßenmusiker. Letztere werden auch von der Akkulaufzeit des Lithium-Ionen-Akkus von bis zu 4,5 Stunden profitieren. Die Aufladung erfolgt dabei über USB-C, also auch gern mal über eine Powerbank.

Das Gewicht von gerade einmal 350 g bei einer Größe von 240 × 70 × 31 mm dürfte das Gerät kompatibel mit jedem Gigbag machen. Die Anschlussmöglichkeiten erlauben dann die Verbindung zu einer idealerweise ebenfalls akkubetriebenen Mini-PA und dann geht die Party in der Fußgängerzone los. Die USB/OTG Konnektivität ermöglicht dabei auch das Recording auf einem Smartphone.

Die Programmierung des Prime S1 erfolgt über eine App, die im Apple App Store derzeit noch sehr chinesisch aussieht, nach dem Download steht aber eine den westlichen Schriftarten zugeneigte App bereit. Für Android ist die App ebenfalls verfügbar. Die Bedienung per App mag viele User abschrecken, aber auf so kleinem Raum ist jede andere Variante immer nur ein Kompromiss. Warum also nicht das Smartphone als externes Touch Display nutzen?

Interessant ist das Mooer Prime S1 sicherlich auch für reisende Musiker, die oftmals in Hotelanlagen auf merkwürdigstes Equipment treffen. Für solch einen Einsatz hätte ich mir vor Jahren schon eine ebenbürtige Möglichkeit gewünscht. Statt über einen verschimmelten, zweikanaligen Hohner Amp spielen zu müssen, hätte ich alle Sounds im Handgepäck gehabt und die App gleich mit auf dem iPad, das ich wegen der Noten ja sowieso dabeihatte.

Das Mooer Prime S1 ist in etwa 2-3 Wochen lieferbar und kostet gerade einmal 159 €. Angesicht der Möglichkeiten scheint mir das mehr als ein Spielzeug zu sein.

