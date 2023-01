Test: Mooer Steep II, USB-Audiointerface

Silver Surfer

Mooer? Das sind doch die mit den Gitarren, Pedalen und Multieffekten – oder? Die haben jetzt ein USB-Audiointerface? Aha. Also noch ein USB-Audiointerface – gibt es da nicht schon mehr als genug? Nun, immerhin hat der chinesische Hersteller eine Menge treuer Anhänger in Europa und die Produkte waren und sind wirklich gut und definitiv ihr Geld wert. Bei der aktuellen Flut an USB-Audiointerfaces hat man es sicher nicht leicht, es sei denn, der Hersteller hat irgendein Alleinstellungsmerkmal eingebaut – ansonsten wird es schwer am Markt. Dann machen wir uns auf die Suche, ok?

Welche Ausstattung bietet das Mooer Steep II?

Schick sieht es aus, ein wenig wie ein einfaches Universal Apollo Solo mit seiner Aluminiumoberfläche, aber viel kleiner. 450 Gramm leicht und kleiner als ein iPad macht es einen guten Eindruck auf meinem Studiotisch. Das Steep II ist ein USB 2.0 Audiointerface mit zwei Eingängen und zwei Ausgängen. Die Oberfläche ist sehr übersichtlich gehalten und wird jedem, der schon mal ein Audiointerface vor sich hatte, ein zufriedenes Lächeln auf das Gesicht zaubern, denn die Bedienelemente geben keine Rätsel auf.

Eine Power-LED, sofern das Gerät über USB 2.0 angeschlossen ist, einen großen Main-Regler und darunter der Mix-Regler, um die Signale der Eingänge und den Inputs über USB zu mischen. Dann ein schwarz abgesetzter Bereich mit zwei Gain-Reglern für die beiden Mikrofon-/Line Eingänge, jeweils ein Schalter für HI-Z, also Instrumente, wie E-Gitarren, einen Knopf für 48 Volt Phantompower, um Kondensatormikrofone zu speisen und der S.DRCT Knopf, der das Signal als Stereomischung über USB an die DAW ausgibt. Zwischen den Gain-Reglern befinden sich zwei farbige LED-Peak-Anzeigen mit jeweils fünf Segmenten.

Auf der rechten Gehäuseseite dann die beiden XLR/TRS-Kombibuchsen für die beiden Eingangskanäle und der Kopfhörerausgang (6,3 mm Klinke) samt kleinem Lautstärkesteller.

Die Rückseite ist ebenfalls sehr klar, denn Moor beschriftet die Buchsen eindeutig: Jeweils eine Buchse im USB-C Format für die Stromversorgung (Power) und für die Verbindung zur DAW (USB 2.0). Zentral – man höre und staune – vollwertige MIDI In und Out DIN Buchsen und rechts dann noch die beiden symmetrischen Ausgänge für die Monitore im TRS-Format.

Fehlt etwas? Ich höre die Synthesizerspieler nach einem MIDI Thu rufen und der Autor selbst ist Fan einer Mute-Taste, um die Ausgänge auf Knopfdruck stummzuschalten.

Zwischenspiel: Die Marktsituation

Zunächst en Blick auf die Thomann.de Website: In der Rubrik USB-Audiointerface im Preisrahmen von 130,- bis 200,- Euro werden ganze 72 Geräte aufgelistet. Natürlich sind da auch ein paar Spezialisten und Komplettsets dabei, aber insgesamt ist das für den potenziellen Kunden schon sehr unübersichtlich. Immerhin finden sich illustre Namen wie Universal Audio, SSL, Tascam, Focusrite und Native Instruments in dieser langen Liste. Bei manchen Geräten zählt dann eben auch dieser Name.

Man darf getrost annehmen, dass Focusrite, Universal Audio oder SSL sehr ordentliche Interfaces herstellen und man kann etwas stolz auf das große Erbe hinweisen. Man darf sich aber auch sicher sein: Alle diese Hersteller kochen auch nur mit Wasser. Die Klangunterschiede sind in der Regel marginal und können meist nur mit Monitoren oder Kopfhörern wahrgenommen werden, die den 3 bis 4-fachen Preis des Mooer Steep II kosten.

Was für den Endbenutzer in dieser Preisklasse also sehr wichtig sein sollte sind folgende Punkte:

1. Keine groben Schnitzer

Man muss sich in 2022 kein neues Interface mehr kaufen, das rauscht oder nur bis 44,1 kHz unterstützt. Auch die Verarbeitung sollte gut sein. Die Produktion in Fernost ist inzwischen auf einem sehr guten Niveau, so dass wackelnde Potis der Vergangenheit angehören sollten.

2. Gute Ausstattung

48 Volt Phantompower, Unterstützung von Mikrofonen, Line und Instrumenteneingang (HI-Z), regelbarer Kopfhörerausgang – darunter sollte man es definitiv nicht machen. Von den großen Playern (Focusrite, Steinberg etc.) ist man es gewohnt, ein ordentliches Software-Paket dazu zu bekommen: eine DAW in einer Light Version, ein Paar Effekte, das sollte schon drin sein. Die Interfaces in dieser Preisklasse sind für Einsteiger und Homestudios gedacht. Da freut man sich doch über etwas (Software-) Starthilfe.

3. Ordentlicher Klang

Kein Gerät muss in diesem Jahrzehnt mehr schlecht klingen. Dünne Bässe, schrille Höhen und flache Abbildung sind ein No-go und haben selbst in den günstigsten Heimstudios nichts zu suchen. Bei AMAZONA.de findet man mehr als genug preisgünstige und gute Monitore, Kopfhörer und Audiointerfaces, die einen sehr anständigen Klang haben. Deswegen auch und gerade in dieser Preisklasse gerne die Geräte vergleichen.

Mooer Steep II: In der Praxis

Schauen wir uns das Mooer Steep II mal hinsichtlich dieser groben Kategorisierung an.

1. Keine groben Schnitzer

Nein, grobe Schnitzer sind definitiv nicht zu finden. Ordentliche Verarbeitung und gute Messwerte:

• Frequenzbereich: 20 Hz – 20 kHz, ±0,07 dB Abweichung

• Verzerrung (THD): <0,0094 % (bei -1 dBFS Input) • Gainrange: 50 dB • Dynamic Range: >108 dBA

• Input Impedanz: Mikrofon: 1,5 MOhm, Line: 430 Ohm

• Stromversorgung: USB 2.0

• Kompatibilität: Windows, Mac und iOS Geräte

Somit: Kategorie 1 – keine groben Schnitzer: CHECK!

2. Gute Ausstattung

Die Basics sind alle da, dazu noch MIDI, Mixing und ein Direct-Mode, um latenzfreies Abhören zu ermöglichen. Allerdings kommt das Steep II gänzlich ohne weitere Software. Mooer hat zwar eine kostenlose iOS App „GELABS“, die verschiedenste Pedale digital emuliert und die man beim Einsatz des Mooer Steep II am iPad oder iPhone nutzen kann. Eine „echtes“ Software-Paket gibt es leider nicht.

Somit: Kategorie 2 – gute Ausstattung: Hardware: CHECK, Software: No CHECK!

3. Ordentlicher Klang

Erster Test: Hi-Res-Musik über die Monitore und über Kopfhörer. Das Grandiose Album „Sob Rock“ von John Mayer (meiner Meinung nach sehr unterschätzt) gestreamt und … gut. Nein definitiv kein sehr gut und über Kopfhörer sogar eher unterer Durchschnitt. Wenig dynamisch, recht dünn klingt es über meine sehr einfach anzusteuernden Philips Fidelio X2.

Ein kurzer Gegencheck mit dem Universal Audio Apollo bestätigt den ersten Eindruck: Da ist viel mehr drin. Ja, ich weiß, das UA Apollo ist viel teurer, aber bei den UA VOLT Interfaces, dem SSL 2+ oder anderer Einsteigerinterfaces ist mir dieser eher mäßige Klang nicht aufgefallen.

Über die Monitore ist es viel besser, wenn auch nicht im Sinne eines Klassenprimus. Das Mooer Steep II macht was es soll, aber nicht mehr. Es klingt neutral, mittelmäßig dynamisch, mittelmäßig räumlich. Da springt bei mir leider kein Funke über.

Auch über Mikrofon oder HI-Z verbessert sich das nicht wirklich. Alles klingt im Wesentlichen schon „okay“, aber Begeisterungsstürme kommen bei mir nicht auf. Die Instrumente behalten zwar ihren Charakter, aber dieses gewisse Etwas, welche die Mitbewerber so oft mitbringen, das hat das Mooer sicher nicht. Und schon gar keinen „Signature-Sound“, wie bei SSL oder UA – wobei das kein Nachteil ist. So mag ich dem Mooer Stepp II in Sachen Klang nur langweilige Neutralität attestieren mit Abwertung im Bereich Kopfhörer.

Somit: Kategorie 3 – ordentlicher Klang: Ein verhaltenes OK

Conclusio

Das Mooer Steep II ist beileibe kein schlechtes Gerät. Ausstattung, Verarbeitung und Preis sind wirklich gut und grundsätzlich steht dem Arbeiten im Heimstudio damit nichts im Wege. Wie so oft ist aber das Bessere des Guten Feind und so würde ich in dieser Preiskasse andere Geräte bevorzugen, schon allein wegen des mitgeliefertem Software Pakets. Eigentlich schade, denn das schicke Design und der gute Ruf des Herstellers haben im Vorfeld mehr versprochen.