Nachruf Pascalis Dardoufas – Pascal FEOS

Der Sound of Frankfurt ist um eine Stimme leiser geworden

Pascal FEOS war eine der zentralen Figuren der Frankfurter Musikszene, die in den Neunziger Jahren den Sound of Frankfurt mitprägten. Nun ist er von uns gegangen und der Sound of Frankfurt ist um eine Stimme leiser geworden.

Er begann bereits 1984 aufzulegen und spielte mit dem Dorian Gray, dem Omen oder dem U60311 in den maßgeblichen Frankfurter Clubs.

Der Sound of Franfkurt also jene Mischung aus HiNRG, Disco und Elementen der EBM Musik verliert hier eine ihrer Gründungsäulen. FEOS als das Motto entstanden aus dem Akronym „From the Essence of Minimalistic Sound“ war hier keine Ansage, sondern Programm und fand in seinem Projekt „Resistance D“ mit „Cosmic Love“ (Whitlabel 1990) seinen Sound und setzte die Wegmarke. Diese kosmische Liebe machte ihn zu einem Pioneer des Trance. Im weiteren Verlauf veröffentlichten Mitproduzent Mike Maurice Diehl und Resistance D vier Alben, welche Meilensteine waren.

Neben seiner Liebe für den Mainfloor, war Pascal FEOS ein vielbeschäftigter Mann und zusammen mit Alex Azary und Gabriel Le Mar das Projekt Aural Float, welches wiederum im Bereich Ambient Chillout und Lounge Maßstäbe setzte. Darüber hinaus war er Mitbegründer der Label Electrolux, HeyBaby und Planet Vision.

Sein kreativer Ouput war so zwischenzeitlich so immens, dass ihm das den „Ehrentitel“ Dieter Bohlen des Techno einbrachte. Es verging in den Neunziger Jahren des letzten Jahrtausends keine Woche, in der nicht eine neue Platte aus dem Koffer zog. Pascal FEOS war so gefragt und beschäftigt, dass sein Erstlings-Solowerkerk erst 1999 mit dem Titel „From The Essence Of Minimalistic Sound.“ erschien.

Und so ganz nebenbei, zwischen Studio und DJ Booth, war er regelmäßiger Gast in der HR 3 Clubnight, die dann später in die YOU FM Clubnight überging. Laut der Sendeprotokolle hatte er mehr Einsätze als andere Kollegen aus Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet. Hierzu muss angeführt werden, wir reden hier über einen Zeitraum von 1993 bis 2011.

Das Besondere an Pascal FEOS war die Begeisterung und der Spaß an seiner Arbeit, er war kein Star, sondern ein Mensch zum Anfassen. Man konnte seine DJ Künste immer wieder auf dem Hessentag verfolgen, in Frankfurter Clubs als Resident oder als Gast auf diversen Raves in ganz Deutschland. Die Hessen und Besucher Hessens werden sich sicher an die legendären Tunnelrave unter den Straßen Darmstadts erinnern. Allerdings ist das nur der lokale Teil, denn er war ein Global Player, lange bevor es den Begriff globaler DJ gab. Von Bad Nauheim ist es in die große weite Welt nur ein Sprung.

Es wurde in den letzten Jahren zwar etwas ruhiger, aber dennoch war sein kreativer Output beachtlich. Neben vielen Auftritten auf der ganzen Welt, eigenen Musikproduktionen und seiner Arbeit als Chef der eigenen Musiklabels hat Pascal FEOS auch Remixe für Künstler wie Jean Michel Jarre, Sven Väth, Laurent Garnier oder Anne Clark angefertigt.

Pascalis Dardoufas wurde am 11. März 1968 geboren und verstarb am 8. Mai 2020, an den Folgen einer Krebserkrankung in seiner Heimstadt Bad Nauheim.