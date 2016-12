Techno-History 1: Die Fundamente des Techno

Techno, was sagt uns das, da war doch was? Richtig, spontan bringt man damit die 90er in Verbindung, dem Jahrzehnt, das dieses Genre auf den absoluten Zenit gebracht hat. Aber was kam davor, was danach? Ein paar Sätze über die 90er reichen dazu allerdings absolut nicht aus, es muss schon deutlich weiter ausgeholt werden. Dies ist der erste Teil der Reihe über die Entstehung und die Entwicklung des Techno. Eine Musikrichtung, die nach wie vor aktuell, allerdings meilenweit vom Hype der 90er entfernt ist und deren Wurzeln in sehr viel früheren musikalischen Epochen zu finden sind. Im einzelnen gliedert sich der Beitrag in:

Techno – die Fundamente Geburtsstunde einer Bewegung Der Hype Abgesang und Kommerzialisierung

1. Techno – die Fundamente

Die Älteren unter euch, oder nein, sagen wir lieber diejenigen unter euch, die noch wissen, dass Synthesizer ursprünglich aus Metall, Holz und Kunststoff bestanden, schwer wie ein Mofa und so teuer wie ein gebrauchter Kleinwagen waren, werden des Öfteren zustimmend nicken. Alle anderen hingegen, die nur zusammen kopierte, im Vergleich sehr preisgünstige dlls für ihr Studio brauchen, was jetzt nicht despektierlich gemeint ist, werden sicher so manches Neue erfahren.

Die Fundamente des Techno, die Ursprünge, wo sollte man da einen sinnvollen Nullpunkt setzen, will man nicht schon bei Kraftwerk und Konsorten einhaken? Fakt ist natürlich, dass ohne die Erfindung bzw. Entwicklung der elektronischen Klangerzeuger die elektronische Musik, wie wir sie schon lange kennen, und insbesondere Techno, nie, später oder anders real geworden wäre. Also müsste man der Vollständigkeit halber bereits1935 mit der Firma Hammond und deren bekannten Orgel einsteigen, sowie deren Novachord um 1940, das als erster polyphoner Synthesizer angesehen wird. Diverse Entwicklungen verschiedener Bastler folgten. Ein Meilenstein waren mit Sicherheit Robert Moogs erster spielbarer Modularsynthesizer im Jahr 1964 und das darauf dargebotene legendäre „Switched on Bach“ von Wendy Carlos. Dass diese Technik Größen wie Kraftwerk, Tangerine Dream oder Jean Michel Jarre ab den späten Sechszigern hervorgebracht hat, muss sicher nicht extra erwähnt werden. Das würde den Rahmen sprengen und wäre auch etwas am Thema vorbei. Ich würde es mal salopp so formulieren: Das Fundament liegt sicher bei Kraftwerk und noch davor, aber die Bodenplatte in den 80ern und mit diesem schrillen Jahrzehnt möchte ich daher beginnen: