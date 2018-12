Deutsche Techno Dokus

Was du gesehen haben musst - und was nicht!

Filme oder Dokumentationen, gemeinhin „Techno Dokus“, über die Entwicklung von Acid-House und Techno in Deutschland haben vor allem eines gemeinsam: Berlin, Mauerfall, UFO, Love-Parade, Dr. Motte. Das scheinen die relevanten Zutaten für eine Dokumentation über Techno in Deutschland zu sein. Das Ganze wird dann hier und da noch mit ausgewählten Kirschen geschmückt, die sich von Doku zu Doku unterscheiden, am Ende aber ist derselbe Kuchen drunter.

Ohne Frage richtig, doch es gibt mehr zu sagen. Damals und heute. Sicherlich haben viele schon viele Dokus gesehen, aber sicher nicht alle. Ich auch nicht. Einige aber. Davon waren einige gut…andere eher zum Stirn runzeln. Man kann nicht alles haben. Und so wie mir nicht alle bekannt sind, sind sicher den meisten nicht alle bekannt – und bevor wir uns nun alle kollektiv vor die Glotze setzen und alles sehen, ein paar Ideen und Tipps für einige Dokumentation, die man gesehen haben sollte. Oder von denen man die Finger lassen sollte.

Pan Pot – „back 2 back“ (2012)



Die Dokumentation über Pan Pot kam zur ersten Hochzeit von Pan Pot auf den Markt, 2012. Ein Jahr lang hat der Regisseur Sebastian Radlmeier die beiden Jungs um Pan Pot begleitet, Stimmen und Szenen eingefangen und zu einer Dokumentation von rund einer Stunde verarbeitet. Geschichtlich beginnend beleuchtet die Doku die Anfänge, das Zusammentreffen des Bayern und des Brandenburgers in der Berliner SAE, das Kennenlernen, die musikalischen Schritte bis hin zu den großen Bühnen und Shows.

Kommentiert wird das nicht nur auf eine erfrischende und lockerer Art und Weise von Tassilo Ippenberger und Thomas Benedix selbst, die neben straightem Business noch immer genug Rock ’n‘ Roll an den Tag legen, sondern auch von Personen und Künstlern wie Anja Schneider, Slam, Marco Resmann, Sebo K. oder dubfire. Anja Schneider und Mobilee als Label natürlich im besondern Fokus, passierten hier doch die ersten Schritte, Pan Pot lieferte mit der Popy & Caste EP zugleich das zweite Release von Mobilee im Jahr 2005. 2012, die erste Hochzeit nach Releases von Confronted, Captain my Captain und Remixes wie Slam – Lifetimes, Stephan Bodzin & Marc Romboy – Phobos, Format:B – Restless. Da war Pan Pot schon richtig am kochen, die Dokumentation könnte zeitlich passender nicht sein.

In meinen Augen absolut lohnenswert, kurzweilig, informativ, sympathisch. Die Dokumentation gibt es sowohl in Einzelteilen auf YouTube, auch aber auch kostenpflichtig über Amazon oder iTunes.

We call it Techno (2008)

We call it Techno ist eine der in meinen Augen besten Dokumentationen über die Techno Szene in Deutschland, die wohlgemerkt auch die frühen Jahre, die Anfänge dokumentiert, inklusive Bildmaterial aus der Zeit Ende der 80er Jahre bis Mitte der 90er Jahre. Dabei bezieht sich die Doku, auch das finde ich persönlich sehr gut, nicht nur auf die Entwicklung von Techno in Berlin, sondern beleuchtet die Anfänge und Entwicklungen in verschiedenen deutschen, damals relevanten Städten. Dabei geht man nicht nur auf verschiedene Acts ein, sondern auch auf Kollektive oder Clubs. Dass diese Dokumentation schon 10 Jahre alt ist, ist dabei überhaupt gar kein Problem, vielleicht eher ein Vorteil. Maren Sextro und Holger „Hoschi“ Wick beleuchten die frühen Zeiten, lassen dabei Leute aus der Zeit zu Wort kommen, zeigen Video-Material von Clubs und Veranstaltungen.

Die Frankfurter Szene ist vertreten mit Talla 2XLC und dem „Technoclub“ als einer der Wegbereiter der deutschen und internationalen Techno-Szene, später natürlich Sven Väth mit dem Omen als der erste DJ, der einen eigenen Club betrieb. In Berlin war natürlich das Ufo ein Thema rund herum um Menschen wie DJ Tanith oder Dimitri Hegemann, als Acid-House Club gegründet, die erste Loveparade ist ein Thema wie auch die Pure Energy Partys und der Front Club in Hamburg und der Space Club, später in Warehouse umbenannt in Köln. Von Acid-House geht es über zu Techno, ein Wandel kommentiert von DJ Hell, Dr. Motte, Sven Väth oder Boris Dlugosch.

Diese Dokumentation ist lebt genau davon, die frühen Zeiten zu betrachten, mit authentischen Stimmen, mit authentischen Bildern. Eine Zeit, in der Acid-House vor Techno war und in der beides noch Underground war.

„Denk ich an Deutschland in der Nacht“ (2017)





Ein Vers von Heinrich Heine gibt den Titel zu dieser speziellen Doku, die im Jahr 2017 zunächst in die Kinos kam. Romuald Karmakars ist der Regisseur, Produzent, der Mann hinter dieser Dokumentation, die schon von der Art her viel Raum lässt. Unerwartete Schnitte, plötzliche Sprünge von Stille im Studio zum Club, zur grünen Wiese, zu Einblicken in Produktionen mit viel blinkender Technik. Lange Passagen, in denen Bild und Ton wirkt, ohne einen Sprecher, ohne „Unterhaltung“ sind ein Stilmittel und sorgen zugegeben für die Spannung der Dokumentation.

Ricardo Villalobos, Sonja Moonear, Roman Flügel, ATA oder auch Move D sind die Charaktere, die anscheinend ein wenig autodidaktisch den Rahmen füllen mit dem, was ihnen in den Kopf kommt. Das kann von geschichtlich bis persönlich gehen, von Clubkultur bis zur eigenen Interpretation von Techno. Mit Villalobos hat man da auf jeden Fall einen Garanten für schräge Dinge. Spätestens, wenn in einem späteren Teil der Dokumentation (in der man schon einiges Schräges vorgesetzt gehört hat) Move D neben einem Baum stehend erklärt, so wie ich mich erinnere, er könne den Baum hören oder er über körperlose Arten zu Reisen philosophiert, wird die Situation für mich zu schräg. Dem Gelächter im Kino nach zu folgen bin ich mit meiner Verwirrung nicht allein.

Leider können die Erzählungen der weiteren Protagonisten mich auch nicht an den Kino-Sessel fesseln.

Ich muss ehrlich sagen, ich hätte ich von dieser Dokumentation mehr Dokumentation erwartet und weniger teils ziellose Erzählungen von Artists ohne wirklichen Inhalt. Vielleicht aber war auch genau dieser freie Weg das Ziel der Dokumentation, dann ist dies einfach nicht das, was ich erwartet hatte. Meine Mutter würde in so einer Situation sagen: „Wir haben einen Eindruck gewonnen.“

Sehen kann man die Dokumentation im Moment im Stream für knapp unter 3,- Euro. Macht man nichts verkehrt am Abend mit Freunden, nur einen wirklichen Zugewinn an Wissen über die Geschichte von Techno und deren Charaktere, den sollte man nicht erwarten.