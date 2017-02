Techno History 2: Die Geburtsstunde

Alleine der Begriff Techno kann offensichtlich schon für eine Menge Missverständnisse und Diskussionsstoff sorgen, als man nicht in der Lage ist, genau zu belegen, was, wann und wie genau er bzw. das Genre zustande gekommen ist. Nüchtern ausgedrückt ist Techno ja eine Art der Musik, die ausschließlich mit elektronischen, also technischen, Instrumenten und Gerätschaften produziert wird. Das kann von der sphärischen Berliner Schule à la Tangerine Dream, über den 80er Synthpop und Frankfurter Sound bis hin zum 4/4-Detroit-Techno gehen. Allgemeinhin wird heute unter Techno aber stark von Rhythmus geprägte Tanzmusik verstanden, wobei in den 80ern noch wenig Klarheit über die Eindeutigkeit des Begriffs bestand. Selbst die Produzenten der frühen technoiden Zeit hatten noch nicht an den „Techno“ gedacht, wie Ralf Henrich (RaHen) ja selbst im äußerst lebendigen Diskurs im Anschluss an den ersten Teil sagte.

Klar ist, dass gerade die Pioniere auf dem Gebiet nur ihre persönlichen musikalischen Prägungen und Einflüsse mit einfließen lassen konnten, und die sind natürlich für einen Amerikaner teilweise andere als für einen Europäer. Die Einflüsse, die es auch damals um die Welt schafften, waren eben meistens musikalische Schwergewichte und konnten so global gültige Fundamente legen. Zumal sich die Verbreitungswege darüber hinaus damals sehr viel umständlicher gestalteten als im heutigen Internetzeitalter, in dem die Welt immer mehr zu einem Dorf zu schrumpfen scheint und es theoretisch möglich ist, jeden Track eines x-beliebigen Hobbyproduzenten zu konsumieren.

Der bis heute allgemeingültige „Techno“ begann aber sich als eigenes Genre in den späten 80ern als stark vom House beeinflusster Musikstil herauszukristallisieren. Es wurde sogar eine zeitlang versucht, das ch durch die den Härtegrad signalisierende Anzahl von k zu ersetzen. Aus meiner Erinnerung heraus gab es zu Beginn der 90er in Deutschlands Clubs, vom normalen Chartgeschehen natürlich abgesehen, für entweder Techno oder House, je nach Club, salopp formuliert hart oder weich. Im Folgenden werde ich einige wichtige Technoregionen in Deutschland aufführen, natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit, die aber einflussreiche Produktionen und deren Protagonisten hervorgebracht haben.