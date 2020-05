Kraftwerk-Gründer Florian Schneider ist tot

R.I.P. Wir trauern um Florian Schneider

David Bowie hatte ihm auf seinem „Heroes“-Album ein musikalisches Denkmal gesetzt. „V-2 Schneider“ war eine Hommage an einen der genialsten Musiker der elektronischen Musik – Florian Schneider. Jetzt ist das Gründungsmitglied von Kraftwerk im Alter von 73 Jahren gestorben. Das hat seine Plattenfirma Sony mit Berufung auf Kraftwerk-Mitbegründer Ralf Hütter am Mittwoch mitgeteilt. Florian Schneider soll an einem Krebsleiden gestorben sein.

Florian Schneider war immer der Ruhige und Zurückhaltende in der Gruppe. Das Reden überließ er Ralf Hütter. Das war schon so, als sie noch unter ihren Vornamen Ralf und Florian auftraten und das Unnahbare und Maschinenmäßige nicht zum Gruppenimage gehörte. Auf YouTube gibt es immerhin ein sehr witziges Interview des brasilianischen Fernsehens mit Florian, bei dem die Reporterin gefühlt 98 % der Redezeit bestreitet und Florian oft sehr kurz und zuweilen nur mit einem Wort antwortet – dabei aber entwaffnend lächelt.

Florian Schneider-Esleben wurde am 7. April 1947 in Düsseldorf geboren. Sein Vater Paul Schneider-Esleben war Architekt und hat den Flughafen Köln-Bonn entworfen. Den zweiten Namensteil hat Florian später abgelegt. Er entsprach so gar nicht dem Klischee des Synthesizermusikers, der – weil er kein „richtiges“ Instrument gelernt hat – es eben mit der Elektronik probiert. Im Gegenteil: Florian hat Querflöte studiert, war auch versiert auf Geige und Gitarre, hat gar auf einem Album von Klaus Doldinger mitgespielt.

Gemeinsam mit dem Architekturstudenten Ralf Hütter gründete er 1968 eine Band – zunächst unter dem Namen „Organisation“. 1970 erscheint das von Conny Plank produzierte Debütalbum dann schon unter dem Namen „Kraftwerk“. Unterstützt wurden die beiden von Klaus Dinger und Andreas Hohmann an den Drums. Mit dem Titel „Ruckzuck“ liefert das Album sogar einen Hit für progressive Diskotheken.

Während Florian anfangs noch fleißig in die Flöte blies, entwickelte die Band zugleich einen immer elektronischeren Stil. Die hypnotischen Wiederholungen dieser Musik erlebten auf dem vierten Album „Autobahn“ 1974 ihren erste Höhepunkt. Die gekürzte Singlefassung des Titelstücks verkaufte sich in den USA glänzend. Wolfgang Flür und (ab 1975) Karl Bartos unterstützten die Band mittlerweile am elektronischen Schlagzeug.

Bartos hat in seiner Autobiographie Florians Arbeitsweise im Studio beschrieben: „Florian besaß von uns die mit Abstand besten Kenntnisse in Sachen Studiotechnik. Was ihm aber fehlte, war eine fundierte Ausbildung. Ganz zu schweigen von einer professionellen Ausbildung als Toningenieur. Gleichwohl förderte seine unorthodoxe Herangehensweise mitunter erstaunliche Ergebnisse zutage. Das Kling Klang Studio war mit den besten Equalizern, Kompressoren, Phasern, Flangern, Digital Delays, Spectrum Analysern und anderen Zauberkästen ausgestattet, an denen er unentwegt rumfingerte und Sachen ausprobierte.“

Vor allem das Thema Sprachsynthese hatte es Florian angetan, wobei die Bänder des Mehrspurrekorders damals noch physisch durchtrennt werden mussten.

Bartos und Flür, die beide längst nicht mehr zur Band gehören, haben sich in ihren Büchern auch ein wenig den Frust von der Seele geschrieben. Ihr Beitrag zur Musik von Kraftwerk wäre zu wenig gewürdigt worden, man hätte sie wie Angestellte behandelt. Und das war umso schmerzlicher, als Kraftwerk mit „Trans Europa Express“ und „Mensch Maschine“ ihren Erfolg noch ausbauen konnten. Florian Schneider, der immer ein wenig wie ein deutscher Oberstudienrat wirkte, gefiel sich in dieser Zeit als Beau im beigefarbenen Kamelhaarmantel mit Pelzkragen, dazu ein weißer Schal und goldfarbener Koffer. Musik und Texte von Kraftwerk mochten der Strenge der Bauhaus-Architektur verpflichtet sein. Der Lebensstil war durchaus dekadent mit Champagner, Austern und Anfahrt in der Stretchlimo.

Ein Konzert im Berliner Metropol 1981 ist Karl Bartos besonders in Erinnerung geblieben: „Mit seinem kombinierten Kopfhörer-Mikrofon sieht Florian aus wie ein Hubschrauberpilot. Normalerweise bewegt er sich auf der Bühne nicht viel und ist konzentriert. Heute allerdings haben es die Berliner geschafft, ihn aufzutauen.“

Es ist das Jahr, in dem „Computerwelt“ erscheint – Kraftwerk in absoluter Hochform. Die Sequenzen glitzern, die Beats pochen – und dazu singt Ralf Hütter mit rheinischen Einschlag „Interpol und Deutsche Bank, FBI und Scotland Yard, Flensburg und das BKA, Haben unsere Daten da.“ Ja, Kraftwerk konnten sogar lustig sein.

Auch wenn die übellaunige deutsche Presse zuweilen von „Futuristenkitsch“ und „süßer Monotonie“ schwafelte: Der Einfluss ihrer Musik war zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr zu überschätzen: Vom Yellow Magic Orchestra über Giorgio Moroder und Chic bis zu Africa Bambaataa reichen die Musiker, die sie beeinflusst haben. Ob David Bowie, Devo oder die britischen Synthipopbands wie Depeche Mode, OMD oder Human League – sie alle verdanken Kraftwerk sehr viel. Später waren es Aphex Twin, Orbital oder Orb und auch im Hip-hop ist das Echo der Düsseldorfer zu hören.

Kraftwerk hatten da bereits ihre Höhepunkt überschritten. Electric Café brachte nichts Neues, das Album wurde ein Flop. 2009 verkündeten sechs dürre Sätze das Ende von Kraftwerk. Nach vierzig Jahren Partnerschaft mit Ralf Hütter verlasse Florian Schneider die gemeinsame Band, stand da. Florian Schneider wird als großer Soundtüftler gewürdigt. Vielen Dank und alles Gute. Eine Trennung, so minimalistisch, wie die Musik die sie produziert hatten. Ralf Hütter tourte anschließend wie ein Konkursverwalter mit neuen Musikern weiter durch die Lande.

Beide zusammen – Florian und Ralf – hatten es geschafft, dass Düsseldorf zum Mekka der elektronischen Musik wurde. So wie Nashville es für die Countrymusic ist und Memphis für den Rock ’n‘ Roll. Jeder Fan elektronischer Musik wird heute eine Kerze anzünden.

Florian – RIP.