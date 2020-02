Geschichte der elektronischen Musik: 2014-2019

Die Postmoderne der elektronischen Musik

Vorwort der Redaktion

Nachdem uns Holger Gerdes 3 Teile lang durch die Geschichte der elektronischen Musik geführt hat, von 1900 bis 2013, setzt nun im vorerst letzten Teil Erik Steckmann an und vollendet die Reihe von 2014 bis in die Gegenwart.

Die Postmoderne der elektronischen Musik

Die ersten drei Artikel dieser Serie ordneten die Zeitalter der Musik in Pionierzeit, Blütezeit und Moderne ein. Wenn dieser vierte Teil eines Namens Bedarf, so könnte man ihn also „Postmoderne“ nennen.

Der Fokus liegt somit auf den „Zehner-Jahren“ des 21. Jahrhunderts.

Es ist keine leichte Aufgabe, heute schon zu erkennen, was irgendwann Geschichte sein wird. Welche Ereignisse wirklich Einfluss auf die Zukunft haben werden, weiß man oft erst, wenn sie Vergangenheit sind.

So steht es jedem Leser offen, meinen Fokus für diesen Artikel anzuzweifeln und die Entscheidung für sich selbst zu treffen.

Die wilden Zwanziger kommen, lasst uns also kurz innehalten und einen Blick zurückwerfen.

Die Tickets nach oben

Elektronische Musik auf dem Weg in den Mainstream

Kein Genre bewegte die Zehnerjahre so sehr wie EDM. Mit der ganz allgemeinen Beschreibung Electronic Dance Music werden hier verschiedenste Subgenres der elektronischen Musik zusammengefasst. Die einzige Konstante in der Gleichung ist, dass es sich um millionenfach verkaufte Titel handelt, deren Vermarktung wie in der Popmusik erfolgt.

Mit seinem Album „Scary Monsters and Nice Sprites“ und dem Gewinn des Grammy Awards 2011 verankerte Skrillex EDM endgültig im Mainstream. In den letzten Jahren der Dekade haben Künstler aller „klassischen“ Genres auf mehr oder minder starke Anleihen aus EDM zurückgegriffen. Inzwischen kommen nur noch wenige der Billboard-Charts-Tracks ohne Zusammenarbeit mit berühmten Artists oder zumindest Anleihen des Genres aus.

Wie kein anderes Genre muss sich EDM mit Anfeindungen und Kritik auseinandersetzen.

Das Äquivalent zum „Playback“ der 80er und 90er Jahre ist heute das „Pre-Recorded-Set“. Hier werden komplett vorgefertigte Anreihungen von Titeln ohne maßgebliche Eingriffsmöglichkeiten für den „Künstler“ abgespielt. Dem Publikum wird die Illusion eines authentisch performten DJ-Sets geboten. Die letzte Authentizität wird vielen Künstlern durch Ghostproducing, Knebelverträge und nicht selten das Fehlen jeglichen musikalischen Verständnisses genommen.

In Australien stach in der vergangenen Dekade eine Entwicklung besonders heraus. Mit Hardstyle brach ein bisher selten beachtetes Genre in den Mainstream. Einen nicht zu missachtenden Beitrag dazu leistete der Veranstaltunsgsdienstleister Q-Dance. Durch massive Marketingkampagnen und die Durchführung riesiger Festivals auf dem Kontinent wurde ein enormes Wachstum (und große Gewinne) erwirkt.

Besonders in Mitteleuropa und Nordamerika hat im Schatten der eigenen Ausgeburt EDM, Techno mit all seinen Subgenre seinen Siegeszug fortgesetzt. Auf der starken Basis der in den 90ern und 00er Jahren entstandenen Szene wuchs und festigte sich der Hype.

Besonders dazu beigetragen haben Video-Streaming-Formate wie BoilerRoom und Cerclé. Im Zuge der allgemeinen Technisierung wird dem Zuschauer ein virtuelles Fenster direkt ins Clubgeschehen (oder eben auf einen abgelegenen Berg) geöffnet. Techno wird so auf eine noch nie dagewesene Weise visualisiert.

Auch im Vereinigten Königreich ist die elektronische Musik auf dem Weg heraus aus dem Underground. Wie eh und je differenzierte sich das Land, das sich seit Kurzem nicht mehr in der EU befindet, durch einen Hang zu gebrochenen Beats vom Rest von Mitteleuropa. So brechen besonders Drumstep und Dubstep Verkaufsrekorde und belagern die Charts. Spätestens seit der Übernahme des Pionierlabels RAM Records durch den internationalen Publisher BMG im Jahre 2016 ist auch Drum & Bass vollständig im Mainstream angekommen.

Im Festivalfieber

Wie Festivals das Clubsterben anfeuern

Nicht nur die Art, wie Musik vertrieben wird, hat sich grundlegend verändert, sondern auch die Art, wie man sie konsumiert. In den späten 90er Jahren startete elektronische Clubmusik im Underground. Kleine Clubs entstanden an vergessenen Orten fernab der Popkultur und machten Mitteleuropa zum Epizentrum der Technobewegung und dem Blueprint der weltweiten Feierkultur.

Mit dem Underground ist es inzwischen vielerorts vorbei und so scheinen auch die Tage der großen (kleinen) Clubs gezählt.

Die neue Generation von Ravern sehnt sich nicht nach Isolation und Anonymität, sondern nach Präsentation und Profilierung. Vorbei sind die Tage der „Wir sind alle gleich“ Mentalität. Heute will der Raver herausstechen und allen zeigen, was er tut. Und wie könnte man sich besser präsentieren, als mit einem Wolle-Petry-Arm voller bunter Festival-Stoffbändchen inklusive der Instagram-Timeline mit gefilterten Fotos von großen Events?

So ist es inzwischen nicht mehr cool oder schlicht zu teuer, den Club um die Ecke zu supporten. Die Electro-Posse trifft sich heute auf den großen Events und Festivals, dass das Budget für den Club-Besuch dann schrumpft, ist logisch.

Die großen Gewinner heißen WEAREONE, Live Nation Entertainment oder SFX Entertainment. Massive Konzerne, die jeden Tropfen Spirit und jeden Dollar Gewinn aus der Szene und dem Hype ziehen, haben es in wenigen Jahren geschafft, eine Szene voller Liebe in ein Multi-Millionen-Geschäft zu transformieren.

Ganz klar geht das alles auf Kosten des Spirits und wie im Beispiel des millionenschweren Scams Fyre Festival auch auf Kosten der Konsumenten.

Die Streaming-Revolution

Wie Streaming den Musikvertrieb revolutionierte

Die technische Weiterentwicklung sorgte in der Vergangenheit bereits für das Erklimmen verschiedener Evolutionsstufen des Musikkonsums. In sukzessiver Folge brachten die Zehnerjahre eine weitere neue Technologie. Die Art, in der Musik vertrieben und letztendlich auch konsumiert wurde, sollte sich von Grund auf verändern.

Die Rede ist vom Siegeszug des Streamings. Anfangs noch misstrauisch beäugt, bereitete die Entwicklung von High-Speed-Funktechnologien den Nährboden für den Durchbruch von Spotify, Apple und Co.

Der Erwerb von Medien auf physischen Datenträgern ist heute besonders für die heranwachsende Generation kaum noch ein Thema. Musik wird in virtuell unendlicher Quantität zu jeder Zeit und an jedem Ort konsumiert. Keins der klassischen Vertriebsmodelle bot ähnliche Chancen und Möglichkeiten.

Der größte Einfluss, den Streaming auf die eigentliche Musik hat, ist die teils signifikante Verkürzung der Titellänge. Heute bestimmt nicht mehr die Menge der angebrochenen Minuten über den Verdienst der Musiker, sondern die Menge an gespielten Titeln. Die Zeit, die ein „wirtschaftliches Werk“ haben soll, schrumpft so weiter, teilweise bis unter die 2-Minuten-Grenze. Lang gezählt sind die Tage von EP-Tracks mit 20 Minuten Spielzeit. Welcome to the future.

Instagram Bedroom Techno

Wie soziale Medien elektronische Musik beeinflussen

Die Breite, in der Musik produziert und konsumiert wird, war nie höher. Nie gab es für den Nutzer mehr Quellen für Musik und nie war Musik günstiger als heute.

Auf der Basis der MP3-Revolution, dem Durchbruch von Streaming und Social Media veränderten sich die Anforderungen an die Veröffentlichung und den Verkauf von Musik.

So öffnete sich die Bühne für eine vollkommen neue Gruppe von Musikern: den Bedroom-Producern.

Nie vorher ist es Musikern möglich gewesen, ihre gesamte Karriere allein zur organisieren. Unterstützt von einem bunten Potpourri an On- und Offline-Services war es plötzlich möglich, Millionen Menschen zu erreichen, ohne jemals ein professionelles Musikstudio von innen gesehen zu haben.

Ohne ausgeklügelte Marketingkampagnen, Placement und Release-Strategie schaffte so mancher lokaler oder internationaler Künstler den Sprung aus dem Wohnzimmer auf die Bühne.

Die Tage der Major Labels scheinen gezählt. Bewaffnet mit den neuen Werkzeugen Instagram, Soundcloud, Facebook und Co. scheinen die alten Regeln und Verdienstmodelle für die jungen Wilden nicht mehr zu gelten.

Hosentaschenmusik

Wie die mobile Revolution die Musikproduktion verändert

Vor wenigen Jahren noch komplett undenkbar, entstand in den letzten Jahren eine vollkommen neue Art, Musik zu produzieren. Die Rede ist von Mobile-Music-Studios, die mobiler nicht sein könnten. Massive technische Fortschritte haben dafür gesorgt, dass viele Hersteller von Audiosoftware den Schritt auf mobile Plattformen gewagt haben.

Getrieben von der Internet-Generation entwickelte sich ein völlig neues Ökosystem für Musikproduktion und öffnete die Tür für viele Bedroom-Producer.

Plötzlich konnte jeder Musik machen und das mit einem Gerät, das man schon besaß. Getrieben von immer leistungsfähigerer Hardware und nahezu perfektionierter Usability wurde es plötzlich möglich, amtliche Produktionen in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit zu machen.

Nie war Musikproduktion zugänglicher für Neulinge, nie war es einfacher, seine Ideen in Tracks umzusetzen.

Die neuen Ruhigen

Neue Subgenres der Dekade

Seit Anbeginn hat sich die elektronische Musik in unzählige Subgenres aufgespalten. Dieser Trend besteht weiter fort, doch verlangsamte er sich zusehends. Die Grenzen des mit Schall, Rhythmen und Frequenzen Machbaren sind anscheinend fast erreicht.

Dennoch entwickelten sich neue Genres in verschiedensten Spektren.

So erlebten einige alteingesessene Musikrichtungen in den 10er Jahren Revivals durch neue Subgenres. In England entwickelte sich mit Future House eine Fusion aus Deep House und UK Garage. Durch Releases wie Gecko spannte Oliver Heldens die Brücke zwischen House und EDM.

Dem taten es im Jahre 2013 Klingande mit dem Genre-definierenden Tropical House Tophit „The Sun Don’t Shine“ gleich. Die Wurzeln der Kombination von Dancehall, Balearic Music und Housebeats finden sich in Mitteleuropa und entwickelten sich in den 2010er Jahren zu einem internationalen Thema.

Neben den „Big-Players“, die eingangs bereits ausreichend beleuchtet wurden, gab es aber auch einige andere Genres, die sich quasi „unter dem Radar“ etablierten.

Vapourwave entstand aus einem Internet-Phänomen und lebt deswegen in der digitalen Welt. Downtempo und sphärisches Sounddesign treffen hier auf Musik und Texte aus alten Werbespots, die vor Distortion nur so strotzen. Releases sind meist online, oft sogar kostenfrei zu erhalten. Sie begeistern, ohne sich je auf einen Ursprungsort zu lokalisieren, Menschen auf der ganzen Welt.

Synthwave lässt, geprägt von der Retrokultur, die Heydays der elektronischen Musik wiederaufleben. Basierend auf fortschrittlicher Synthese, Editing und Processing transportieren die Tracks die vertraut anmutenden Klangsphären der Synthesizermusik der 80er und 90er mit modernem Twist. Ein Gefühlt, als hätten die 80er nie aufgehört.

Neben den bereits beschrieben Genre gibt es natürlich noch endlos viele weitere, deren Beschreibung den Rahmen dieses Artikels sprengen würde. Dennoch erwähnen möchte ich hier:

Electro Swing (20s Sounds, kombiniert mit Housebeats und Electro)

Darktechno (schneller minimaler Techno mit düsterer Stimmung)

Glitch Hop (Glitch Music trifft Hip Hop)

Chiptune/8Bit (Musik auf Basis von Sounds der frühen Videospiele)

Moombahton/Moombahcore (Electro, Dubstep und Reggae, kombiniert mit langsamen House-Beats).

High-Res Expressionismus

Technologische Errungenschaften auf dem Weg ins neue Jahrtausend

Der Blick auf die Entwicklung der elektronischen Musik ist seit jeher fest gebunden an den Blick auf technische Entwicklungen. Diese sind bereits zu einem großen Teil ausgeschöpft und bahnbrechende Erfindungen, die in der Vergangenheit ganze Genres erschaffen haben, bleiben meist aus.

Als Entwickler muss man sich fragen, welche Dimension der Klangerzeugung, der Spielweise oder der Komposition man überhaupt noch erweitern kann. Am Ende ist alles Schall (und im schlimmsten Fall Rauch).

Im Jahre 1999 veröffentlichte der Visionär Lippold Haken das Continuum und markierte hiermit den Beginn einer neuen Ära.

Die Idee, damals noch way ahead of time, wurde erst in der letzten Dekade zu einem wirklichen Thema für viele Musiker. Hierzu trugen nicht nur die Definition des MPE (MIDI Polyphonic Expression) Standards, sondern vor allem das Release verschiedenster neuer expressiver Instrumente bei.

Auf der anderen Seite des Kabels erreichte die Digitaltechnik neue Höhen und wohl so langsam das Ende der Fahnenstange. So können moderne Elektromusiker inzwischen auf virtuell endlose Auflösung (MIDI 2.0), Rechenpower (FPGA Technologie) und Speicherplatz (Cloud Architekturen) zurückgreifen. Die Grenzen zwischen Analog und Digital sind fast vollständig verwischt.

Zurück in die Zukunft

Das Come-Back-Back der modularen Synthesizer

Keine neue Erfindung, aber ein auffälliger Trend, war die Explosion der Eurorack-Szene.

Anfang des Jahrtausends noch belächelt und versteckt in einer Nische, stand plötzlich der „dritte Frühling“ des Formates an.

Heute in kaum einem Setup mehr wegzudenken und sogar mit einer spezifischen Fachmesse gesegnet, erfreuen sich modulare Synthesizer einer Renaissance, mit der so wohl keiner gerechnet hatte. So findet sich in den Studios der internationalen Top-Produzenten mit nahezu tödlicher Sicherheit eine Wand voller blinkender Lichter und wirrer Kabel.

Auf der Welle der sprunghaft angestiegenen Nachfrage entwickelte sich eine neue Generation kleiner Hersteller von Hard- und Software, die Look and Feel der Studios maßgeblich verändern sollten.

Aus diesem Zoo der Kuriositäten heraus wurde eine neue Ära des Designs eingeleitet. Losgelöst von Cooperate Identities, Holzseitenteilen, Design Briefs und Spezifikationen fanden moderne Herangehensweisen Einzug ins Instrumentendesign. Grid statt Tasten? Benutzeroberfläche von der 9-jährigen Tochter gemalt? Keine Jog-Wheels? Kein Display? Kein Problem!

Albums of the Decade

Scheiben für die Ewigkeit

In Zeiten, in denen neue Genres wie Unkraut aus dem Boden sprießen, sich gefühlt täglich neue Szenen und Gruppen bilden und die Vertriebswege unterschiedlich sind wie noch nie, wird es schwerer und schwerer, die Alben der Dekade zu bestimmen.

Natürlich liegt vieles im Auge des Betrachters und so fiel es auch mir schwer, eine wirklich objektive Aussage zu machen.